Duisburger SV 1900 siegt im Verfolgerduell beim Mülheimer SV

Der Duisburger SV 1900 kehrte am Wochenende mit einem hart erkämpften, aber verdienten 2:1-Auswärtssieg vom Mülheimer SV 07 zurück. Die Partie am Waldschlößchen war über weite Strecken umkämpft – am Ende setzte sich der DSV 1900 jedoch dank einer starken Teamleistung durch.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Nach 24 Minuten verwandelte Kevin Krystofiak einen Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung. Der DSV 1900 ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und fand zunehmend besser ins Spiel. In der 38. Minute gelang Tim Ramroth der wichtige Ausgleichstreffer zum 1:1 – gleichzeitig der Halbzeitstand.

Nach der Pause erhöhte der DSV 1900 weiter den Druck. Bereits in der 54. Minute war es Mahmut „Manni“ Savci, der einen Angriff konsequent abschloss und zum 2:1 einnetzte. Dieser Treffer sollte sich als entscheidend erweisen, denn trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim knappen Auswärtserfolg.

Starke Defensive, starke Saison

Einmal mehr zeigte der DSV 1900, warum er aktuell über die stabilste Defensive der Liga verfügt: Mit nur 19 Gegentoren stellt die Mannschaft von Trainer Sergio Pinto Cruz und Damian Opdenhövel weiterhin die beste Abwehr der Bezirksliga, Gruppe 5.

Mit dem Sieg erhöht der DSV 1900 sein Punktekonto auf 30 Zähler und festigt den dritten Tabellenplatz. Die bisherige Bilanz – neun Siege, drei Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen – kann sich mehr als sehen lassen. Am Sonntag, den 30. November um 15 Uhr steht das nächste Heimspiel an. Dann empfängt der DSV 1900 den SuS 21 Oberhausen. Der Mülheimer SV 07 ist zeitgleich bei der Spvgg Meiderich 06/95 zu Gast.