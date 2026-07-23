Duisburger SV 1900: Neuanfang nach bitterem Saisonende Der Traditionsverein Duisburger SV 1900 will einen neuen Anlauf auf die Landesliga nehmen. von Kaan Gümüsdag · Gestern, 23:25 Uhr · 0 Leser

Die Enttäuschung über die vergangene Spielzeit ist beim Duisburger SV 1900 längst noch nicht vergessen. Lange Zeit mischte die Mannschaft in der Spitzengruppe der Bezirksliga mit und durfte vom Aufstieg träumen. Doch ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Saison verlor der DSV 1900 den Anschluss an die Tabellenspitze und musste seine Hoffnungen auf den Sprung in die Landesliga begraben.

Neuer Anlauf auf die Landesliga Mit Beginn der neuen Spielzeit soll nun ein neuer Anlauf folgen. Im Verein ist die Zielsetzung klar: Der Duisburger SV 1900 möchte sich erneut in der Spitzengruppe der Bezirksliga etablieren und bis zum Saisonende um den Aufstieg mitspielen. Die Erfahrungen aus der vergangenen Saison sollen dabei helfen, in den entscheidenden Wochen konstanter zu punkten und die nötige Ruhe zu bewahren. Ein wichtiger Baustein für dieses Vorhaben sind die Zugänge. Der Kader wurde gezielt verstärkt, um noch mehr Qualität und Konkurrenzkampf auf allen Positionen zu schaffen. Gleichzeitig setzt der DSV 1900 weiterhin auf den eingespielten Kern der Mannschaft, der bereits in der vergangenen Saison über weite Strecken seine Klasse unter Beweis stellte. Die Mischung aus erfahrenen Spielern und frischen Impulsen soll den Unterschied machen.

Auch die Vorbereitung soll den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen. Trainer und Mannschaft arbeiten intensiv daran, die Abläufe weiter zu verbessern und sich frühzeitig einzuspielen. Die Testspiele bieten die Möglichkeit, neue Spieler zu integrieren und verschiedene taktische Varianten auszuprobieren, bevor es in der Bezirksliga wieder um Punkte geht. Der Verein blickt trotz der Enttäuschung mit viel Optimismus nach vorne. Die Motivation ist groß, den Rückschlag aus der vergangenen Saison hinter sich zu lassen und den nächsten Schritt zu gehen. Die Mannschaft weiß, dass in der Bezirksliga viele enge Spiele auf sie warten werden – gleichzeitig ist das Vertrauen in die eigenen Stärken groß.