Duisburger Stadionrasen sorgt für Irritation und Frust

Das Problem ist allerdings: Dem MSV gehört das Stadion nicht, deswegen nimmt Hirsch in der Frage auch die Stadt in die Pflicht. „Ich habe nicht ganz so viel Einfluss darauf. Vielleicht sollte ich mich mehr drum kümmern, aber wir weisen darauf hin.“ Dass die Footballer von Rhein Fire auch regelmäßig in Wedau spielen, tue ihr Übriges. „Wenn unsere Trainingsbedingungen besser sind als im Stadion, dann ist es nicht ganz optimal, und das muss man auch ansprechen. Es geht um extrem viel. Wir haben Ambitionen und da müssen zuhause die Rahmenbedingungen und die Infrastruktur so sein, dass sie nicht zum Nachteil der eigenen Mannschaft sind.“

Am kommenden Samstag hat der MSV Duisburg sein nächstes Heimspiel in der Dritten Liga gegen die Würzburger Kickers. Bis dahin sollte eigentlich genug Zeit sein, den Rasen auf die richtige Länge zu mähen.