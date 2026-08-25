Duisburger Stadionrasen sorgt für Irritation und Frust

Heiße Momente auf dem Rasen sind normal. Diskussionen neben dem Rasen ebenfalls. Doch nach der 1:3-Niederlage des MSV Duisburg gegen die SV Elversberg gab es auch tatsächlich Ärger um den Rasen. Sowohl Elversbergs Trainer Vincent Wagner, als auch sein Duisburger Kollege Dietmar Hirsch waren nicht zufrieden mit dem Geläuf im Wedaustadion.
„Der DFB sollte die Anmerkung, dass das Maß bei drei Zentimetern liegen sollte, konkretisieren, dass er drei Zentimeter lang sein muss“, beschwerte sich Wagner, der frühere Jugendtrainer der Zebras. „Ich glaube, dass es dem MSV auch nicht in die Karten gespielt hat, dass die Wiese so lang war. Das war sehr kontraproduktiv.“ Für ein gutes Spiel sei ein guter Rasen auch „die halbe Miete“.
Letztendlich schaltete sich auch MSV-Coach Hirsch in die Diskussion ein: „Es wurde schon gemunkelt, dass wir das absichtlich gemacht haben. Wir wünschen und auch einen anderen Rasen. Ich bin auch unzufrieden mit der Länge“, hielt er erst einmal fest. „Wir wollen auch Fußball spielen und da brauchen wir auch im Ligabetrieb eine andere Qualität.“ Schon beim ersten Heimspiel gegen Meppen sei das damals frisch verlegte Grün nicht zufriedenstellend gewesen.
Das Problem ist allerdings: Dem MSV gehört das Stadion nicht, deswegen nimmt Hirsch in der Frage auch die Stadt in die Pflicht. „Ich habe nicht ganz so viel Einfluss darauf. Vielleicht sollte ich mich mehr drum kümmern, aber wir weisen darauf hin.“ Dass die Footballer von Rhein Fire auch regelmäßig in Wedau spielen, tue ihr Übriges. „Wenn unsere Trainingsbedingungen besser sind als im Stadion, dann ist es nicht ganz optimal, und das muss man auch ansprechen. Es geht um extrem viel. Wir haben Ambitionen und da müssen zuhause die Rahmenbedingungen und die Infrastruktur so sein, dass sie nicht zum Nachteil der eigenen Mannschaft sind.“
Am kommenden Samstag hat der MSV Duisburg sein nächstes Heimspiel in der Dritten Liga gegen die Würzburger Kickers. Bis dahin sollte eigentlich genug Zeit sein, den Rasen auf die richtige Länge zu mähen.