Duisburger FV und Rot-Weiss Essen II stürmen in die Landesliga

Die Relegation zur Landesliga hat ihre beiden Sieger gefunden. Duisburger FV 08 gewann das entscheidende Gruppenspiel gegen OSV Meerbusch mit 6:3 und machte damit den Aufstieg perfekt. In der Parallelgruppe setzte sich Rot-Weiss Essen II im Endspiel gegen Sportfreunde Broekhuysen mit 4:2 durch. Für Meerbusch und Broekhuysen endete die Relegation damit trotz eigener Chancen ohne Aufstieg.
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Duisburger FV 08 hat sich in einem spektakulären Endspiel den Aufstieg in die Landesliga gesichert. OSV Meerbusch erwischte durch Marc Rommel zwar den perfekten Start und führte schon nach einer Minute mit 1:0, doch Obed-Samuel Adjamah glich schnell aus (6.). Deniz Kaya drehte die Partie zum 2:1 (15.), ehe Lars Stieger Meerbusch zurückbrachte (21.). Nur eine Minute später traf Filip Dimeski zum 3:2 (22.), anschließend erhöhte Ismail Öztürk noch vor der Pause auf 4:2 (28.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Philip Schmelzer auf 4:3 (48.), doch Julian Sistig stellte den alten Abstand wieder her (67.). Öztürk machte per Foulelfmeter den 6:3-Endstand perfekt (71.).
Rot-Weiss Essen II hat das direkte Duell um den Gruppensieg gewonnen und steigt ebenfalls in die Landesliga auf. Gegen Sportfreunde Broekhuysen, das nach dem klaren Sieg gegen Reusrath als Tabellenführer in das Endspiel gegangen war, stellte RWE II früh die Weichen. Marcel Platzek traf zum 1:0 (19.), Joel Bema erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0 (21.). Broekhuysen antwortete durch Stan Hesen zum 1:2 (24.), doch Bema stellte noch vor der Pause auf 3:1 (39.). Nach dem Seitenwechsel machte Platzek mit seinem zweiten Treffer das 4:1 (59.), ehe Maurice Horster noch auf 4:2 verkürzte (62.). Die Essener brachten den Vorsprung ins Ziel und machten den Aufstieg perfekt.
Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:
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