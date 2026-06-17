Duisburger FV und Rot-Weiss Essen II stürmen in die Landesliga

Traf wieder: RWE-Torjäger Marcel Platzek. – Foto: Markus Becker

Die Relegation zur Landesliga hat ihre beiden Sieger gefunden. Duisburger FV 08 gewann das entscheidende Gruppenspiel gegen OSV Meerbusch mit 6:3 und machte damit den Aufstieg perfekt. In der Parallelgruppe setzte sich Rot-Weiss Essen II im Endspiel gegen Sportfreunde Broekhuysen mit 4:2 durch. Für Meerbusch und Broekhuysen endete die Relegation damit trotz eigener Chancen ohne Aufstieg.

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