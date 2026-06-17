 2026-06-17T14:51:57.883Z

Allgemeines

Duisburger FV und Rot-Weiss Essen II stürmen in die Landesliga

In der Relegation zur Landesliga steigen Duisburger FV 08 und Rot-Weiss Essen II auf. OSV Meerbusch und Sportfreunde Broekhuysen verpassen den Sprung.

von André Nückel · Heute, 21:41 Uhr · 0 Leser
Traf wieder: RWE-Torjäger Marcel Platzek.
Traf wieder: RWE-Torjäger Marcel Platzek. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

Die Relegation zur Landesliga hat ihre beiden Sieger gefunden. Duisburger FV 08 gewann das entscheidende Gruppenspiel gegen OSV Meerbusch mit 6:3 und machte damit den Aufstieg perfekt. In der Parallelgruppe setzte sich Rot-Weiss Essen II im Endspiel gegen Sportfreunde Broekhuysen mit 4:2 durch. Für Meerbusch und Broekhuysen endete die Relegation damit trotz eigener Chancen ohne Aufstieg.

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Relegation zur Landesliga - Spieltag 1 mit Heimspielen des MSV Düsseldorf und SC Germania Reusrath

Gruppe 1

  • Gruppe 1: MSV Düsseldorf (Gruppe 1), OSV Meerbusch (Gruppe 3), Duisburger FV (Gruppe 5)

Heute, 19:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
6
3
+Video

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
1
+Video

Duisburger FV 08 hat sich in einem spektakulären Endspiel den Aufstieg in die Landesliga gesichert. OSV Meerbusch erwischte durch Marc Rommel zwar den perfekten Start und führte schon nach einer Minute mit 1:0, doch Obed-Samuel Adjamah glich schnell aus (6.). Deniz Kaya drehte die Partie zum 2:1 (15.), ehe Lars Stieger Meerbusch zurückbrachte (21.). Nur eine Minute später traf Filip Dimeski zum 3:2 (22.), anschließend erhöhte Ismail Öztürk noch vor der Pause auf 4:2 (28.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Philip Schmelzer auf 4:3 (48.), doch Julian Sistig stellte den alten Abstand wieder her (67.). Öztürk machte per Foulelfmeter den 6:3-Endstand perfekt (71.).

>>> Liveticker / FuPa.tv / Livestream Duisburger FV - OSV Meerbusch

>>> Zur Relegation um den Landesliga-Aufstieg

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Gruppe 2

  • Gruppe 2: SC Germania Reusrath (Gruppe 2), Sportfreunde Broekhuysen (Gruppe 4), Rot-Weiss Essen II (Gruppe 6)

Mi., 10.06.2026, 19:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
0
3
+Video

Heute, 19:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
4
2
Abpfiff

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
5
0
+Video

Rot-Weiss Essen II hat das direkte Duell um den Gruppensieg gewonnen und steigt ebenfalls in die Landesliga auf. Gegen Sportfreunde Broekhuysen, das nach dem klaren Sieg gegen Reusrath als Tabellenführer in das Endspiel gegangen war, stellte RWE II früh die Weichen. Marcel Platzek traf zum 1:0 (19.), Joel Bema erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0 (21.). Broekhuysen antwortete durch Stan Hesen zum 1:2 (24.), doch Bema stellte noch vor der Pause auf 3:1 (39.). Nach dem Seitenwechsel machte Platzek mit seinem zweiten Treffer das 4:1 (59.), ehe Maurice Horster noch auf 4:2 verkürzte (62.). Die Essener brachten den Vorsprung ins Ziel und machten den Aufstieg perfekt.

Hinweis: Rot-Weiss Essen II hat eine Übertragung untersagt, entsprechend gibt es diesmal leider nur einen Liveticker.

>>> Liveticker Rot-Weiss Essen II - SF Broekhuysen

>>> Zur Relegation um den Landesliga-Aufstieg

Termine für Entscheidungsspiele / Relegation 2025/26

Entscheidungsspiele finden vor einer möglichen Relegation statt. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat folgende Termine veröffentlicht:

  • 1. Spieltag: ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • 2. Spieltag: ab Sonntag, 14. Juni 2026, ab 15 Uhr
  • 3. Spieltag: ab Mittwoch, 17. Juni 2026, 19.30 Uhr

    Weitere Termine - falls erforderlich

  • Sonntag, 21. Juni 2026, 15 Uhr
  • Mittwoch, 24. Juni 2026, 19.30 Uhr
  • Sonntag, 28. Juni 2026, 15 Uhr

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