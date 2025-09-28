Duisburger FV strauchelt im Derby, FCNV alleiniger Spitzenreiter

Jeweils vier Gegentore kassierten die Spvgg Meiderich 06/95 und die GSG Duisburg am Freitagabend, wodurch sie weiter tief im Tabellenkeller feststecken. Der 1. FC Styrum konnte sich derweil im Klassement verbessern, wie auch der VfL Repelen, der nun in der Spitzengruppe etabliert ist. Am Samstag gewann der SV Genc Osman bei Dinslaken 09. Die Top-Teams um den FC Neukirchen-Vluyn und Duisburger FV 08 sind am Sonntag im Einsatz.
Für die Spvgg Meiderich 06/95 läuft es weiter einfach nicht rund. Im Kellderduell gegen den 1. FC Styrum setzte es eine 1:4-Niederlage, wodurch die Meidericher weiter sieglos das Tabellenende schmücken. So hätte es aber gar nicht kommen müssen. Tobias Freiwald erzielte nach 21 Zeigerumdrehungen das 1:0 für 06/95, doch das sollte nur kurze Zeit Bestand haben, da Muhammad Naif keine drei Minuten später den Ausgleich erzielen konnte (24.). In der Folge war es eine ausgeglichene Partie, die auch nach dem Seitenwechsel weitestgehend auf Augenhöhe geführt wurde. Doch dann kam die Schlussphase. Murat Ergin besorgte das 2:1 für Styrum (74.), Celal Karabudak (80.) und Ergin (83.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.
Der VfL Repelen hat sich durch einen klaren 4:0-Erfolg gegen die GSG Duisburg in der Spitzengruppe der Liga festgesetzt. Amar Pilavdzic (22.), Yassin Ait Dada (40.), Robin Rasche (51.) sowie Arjeton Krasniqi (90.) erzielten die Tore für den VfL. Die GSG steht mit vier Punkten aktuell auf einem Abstiegsplatz. Am Samstag setzte sich der SV Genc Osman mit 4:2 bei SuS 09 Dinslaken durch und kletterte im Klassement weiter nach oben. Ahmet Efe Aris (12./54.), Mert Yagci (64.) und Osman Simsek (76.) trafen für Genc, mit einem Doppelpack konnte Stefan Frieler zwischenzeitlich ausgleichen (56./59.)
Am Sonntag gelang dem FC Neukirchen-Vluyn ein 7:1-Kantersieg gegen Aufsteiger Rhenania Hamborn. Besonders torhungrig zeigte sich Phil Hardelauf, der einen Dreierpack schnürte. Durch den Patzer von Verfolger DFV 08 übernahm der FCNV die alleinige Tabellenführung. Die 08er kamen im Duisburger Derby bei Viktoria Buchholz nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Neuer Tabellenzweiter ist der Duisburger SV 1900, der den SC 1920 Oberhausen mit 4:2 in die Schranken wies.
Spvgg Meiderich 06/95 – 1. FC Mülheim-Styrum 1:4
Spvgg Meiderich 06/95: Noah Krappen, Dennis Freikamp, Nick Kirstein, Samid Kurtanovic, Lukas Roman, Max Trotzkowski, John Ebuka Meremikwu, Julian Dzieza (78. Louis Runge), Arsan Azeez Halee Halee (78. Mark Sandfort), Elhadj Kamara (76. Ugonna Tony Ahukanna), Tobias Marco Freiwald (83. Kevin Nitzer) - Trainer: Oliver Petzold
1. FC Mülheim-Styrum: Lukas Schmidt, Mohamed Bentaleb (71. Mohamed-Ali Al Naboush), Kaan Atik, Celal Karabudak, Yasin Gümüs, Khalil Bentaleb, Muhammad Naif (62. Murat Ergin), Serkan Cekic, Muhammet Emin Canim, Hatim Bentaleb, Thimo Warnke (81. Mert Kaan Kesici) - Trainer: Eser Ucak
Schiedsrichter: Malte Kalinowski - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Tobias Marco Freiwald (21.), 1:1 Muhammad Naif (24.), 1:2 Murat Ergin (74.), 1:3 Celal Karabudak (80.), 1:4 Murat Ergin (83.)
VfL Repelen – GSG Duisburg 4:0
VfL Repelen: Robin Meischner, Christoph Zgorecki, Berkant Gebes (81. Jan Albus), Marvin Trentzsch, Robin Rasche, Leandro Adams, Tobias Tatzel (85. Izzettin Kuci), Yassin Ait Dada, Amar Pilavdzic (89. Selim Karka), Yubery Santo Stielke (81. Marvin Trentzsch), Arjeton Krasniqi - Trainer: Sercan Baloğlu
GSG Duisburg: Rene Bloch, Eren Ates, Agon Shabanaj (46. Philipp Bruns), Robin Hochmuth, Armin Alihodzic, Milan Macar, Egzon Zabergja, Adil Can Büyükimdat (75. Arda Keskin), Kayodie Jacob Eniola, Mamadou Billo Kante, Leonard Omaj - Trainer: Zgjim Dautaj
Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Amar Pilavdzic (22.), 2:0 Yassin Ait Dada (40.), 3:0 Robin Rasche (51.), 4:0 Arjeton Krasniqi (90.)
SuS 09 Dinslaken – SV Genc Osman Duisburg 2:4
SuS 09 Dinslaken: Alexander Kraus, Jan Bongartz, Kevin Kolberg, Colin Schmitt, Max Suchomel (82. Luca Bier), Niklas Opriel, Jannis Kipouros (82. Maik Wosnitza), Tim Waclawek, Lucas Birnbaum (68. Fabio di Tommaso), Lukas Kratzer (46. Noah Donai), Stefan Frieler - Trainer: Timm Golley - Trainer: Michael Skaletz
SV Genc Osman Duisburg: Ali Günes Karabiyik, Kareem Al Mefleh, Enis Koray Kücük, Ugur Özmen, Hussein Alameddine, Argjent Emrula, Ahmet Efe Aris (58. Mert Yagci), Emre Onur, Semir Demiri, Baran Fidan, Osman Simsek - Trainer: Tarkan Yildirim - Trainer: Tugay Arslan
Schiedsrichter: Henning Wübbels - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Ahmet Efe Aris (12.), 0:2 Ahmet Efe Aris (54.), 1:2 Stefan Frieler (56.), 2:2 Stefan Frieler (59.), 2:3 Mert Yagci (64.), 2:4 Osman Simsek (76.)
Gelb-Rot: Emre Onur (90./SV Genc Osman Duisburg/)
Schwarz-Weiß Alstaden – VfB Homberg II 3:3
Schwarz-Weiß Alstaden: Ajara Djamal Ehlert, Philipp Demler, Ardit Zekjiri, Mert-Turay Berberoglu (46. Levin Theo Reichert) (74. Ludwig-Kofo Asenso), Camara Kessery, Danny Walkenbach, Caleb Namrod Odametey, Sandro Garcia Melian, Wassim Jabri, Serdy Nguala, Boran Sezen - Trainer: Bilal Fezzani
VfB Homberg II: Frederic Michel, Ender Türkmen, Tunahan Karakaya (77. Finn Lempert), Ben Louis Riebling, Dennis Golomb, Karim Moustafa (85. Viacheslav Hrebniev), Til Müller, Steffen Murke, Florian Gashi (46. Diar Mustafa), David Bothe (64. Niklas Oliver Potreck), Maurice Laroche (86. Stephen Antwi) - Trainer: Tobias Schiek
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Maurice Laroche (17.), 0:2 Til Müller (49.), 0:3 Diar Mustafa (57.), 1:3 Boran Sezen (58.), 2:3 Serdy Nguala (76.), 3:3 Serdy Nguala (80.)
Viktoria Buchholz – Duisburger FV 08 1:1
Viktoria Buchholz: Finn Franken, Luca Gaetano Motuzzi, Pascal Mahn (39. Aran Mohamed Salim), Kenshin Iwai, Rimuto Sasaki, Samson Ayodele, Eliah Jung (48. Luca Gebhard), Semih Vißer, Hasan Aydin (81. Haruto Ishizaki), Lars Mrozek (80. Timo Wirtz), Elias Benedikt Schnell - Trainer: Göksan Arslan - Trainer: Christoph Gebhard
Duisburger FV 08: Jonas Buschmann, Gracjan Adamowicz, Yu Taya (77. Ümit Zengin), Sofiane Abdelhak Dellas (72. Torun Can Gül), Davud Kocagöz, Hüseyin Rasitoglou (77. El Hassan Lahjar), Ibrahima Sall (57. Kevin Mouhamed), Julian Sistig, Tayfun Yildirim (84. Berhan Catik), Ismail Öztürk, Filip Dimeski - Trainer: Mustafa Öztürk
Schiedsrichter: Farbod Poorvash - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Ismail Öztürk (15.), 1:1 Elias Benedikt Schnell (60.)
FC Neukirchen-Vluyn 09/21 – SV Rhenania Hamborn 7:1
FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, David Markovic, Jesko Dezelak, Tom Straub (76. Ferid Dzanan), Adis Dedic, Jakob Adam Kempken (72. Timurcan Bozkurtan), Luis Gizinski (76. Emilio Bajrami), Mert Aközbek, Astrit Krasniqi (87. Enedin Hadrovic), Luca Marvin Hoff, Phil Hardelauf (59. Emir Karabegovic) - Trainer: Abdelmalek Zenzoul - Trainer: Abdelaziz Zenzoul
SV Rhenania Hamborn: Enes Özden, Mertcan Kaya (74. Umut Calik), Gennaro Harling (64. Baris Can Akdogan), Emre Bayrak, Lesinat Eminence Miaka, Ahmed Zahit Behadir, Samuel Kaba Frimpong, Emirhan Canarslan, Furkan Cakmak (64. Cihan Ezer), Blinort Namoni, Emanuel Amissah (46. Alperen Bülbül) - Trainer: Sebastian Balzer
Schiedsrichter: Darius Lukossek - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Luca Marvin Hoff (5.), 2:0 Phil Hardelauf (28.), 3:0 Phil Hardelauf (37.), 4:0 Phil Hardelauf (57.), 5:0 Luis Gizinski (71.), 6:0 Astrit Krasniqi (74.), 6:1 Umut Calik (77.), 7:1 Astrit Krasniqi (85.)
Besondere Vorkommnisse: David Markovic (FC Neukirchen-Vluyn 09/21) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (84.).
SuS 21 Oberhausen – Rheinland Hamborn 2:5
SuS 21 Oberhausen: Nils Ole Brühl, Gino Priszma, Samuel Mensah (69. Alexander Louis Hernaut), Tom Schulokat (42. Jasper Luemba), David Reidermann, Ife-Oluwa Awolaja (78. Kevin Skoda), Marco Matuszzak, Jonas Florczak, Fabio Theisen (75. Noah Joel Krzyzanowski), Akbar Soule, Benludvig Elad - Trainer: Tom Keuter - Trainer: Patrick Theisen
Rheinland Hamborn: Ahmet Can Temel, Mehmed-Sena Özen, Melih Kavak (70. Kaan Akgül), Joel Schoof, Baran Özcan (83. Ömer Talha Yurdakul), Patrick Dertwinkel, Ibrahim Üzüm, Mehmet-Ali Cengiz, Joel Preuß, Luis Bukvasevic, Samet Sadiklar (70. Eren Taskin) - Trainer: Julien Schneider - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Mikail Demirel
Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 137
Tore: 1:0 Benludvig Elad (18.), 1:1 Luis Bukvasevic (26.), 2:1 Benludvig Elad (39.), 2:2 Luis Bukvasevic (50.), 2:3 Eren Taskin (79.), 2:4 Joel Preuß (85.), 2:5 Ömer Talha Yurdakul (90.+2)
Mülheimer SV 07 – TuS Asterlagen 1:1
Mülheimer SV 07: Atilla Yildiz, Eugene Asamoah, Bela Pankel, Michel Roth, Noah Jamal Schindlegger, Simon Grün, Denys Kalashnik, Kevin-Dean Krystofiak, Mohammad Iyad Shihada (73. Henry Philipp Lücke), Pascal Roenz, Luca Felix Rausch (87. Robin Götze) - Trainer: Damir Salkovic
TuS Asterlagen: Ali Ehrary, Emre Can Aydin, Yunus Emre Turgut, Mario-Catalin Codreanu (46. Mohammed Faiz), Ahmet Aldemir, Metin Özmen (25. Khalil Al-Bazal), Enes Isiktas, El Houcine Bougjdi, Ferdi Acar, Khalid Al-Bazaz, Derman Disbudak - Trainer: Muhammet Isiktas
Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Pascal Roenz (42.), 1:1 Khalil Al-Bazal (56.)
Duisburger SV 1900 – SC 1920 Oberhausen 4:2
Duisburger SV 1900: Tobias Prigge, Jan Stuber, Alexander Klug, Julian Grevelhörster, Raffael Schütz, Thomas Kirsch, Mahmut Savci, Gino Mastrolonardo, Noel Felten, Kadir Yildirim, Berkay Basri Ersöz - Trainer: Sergio Pinto Cruz - Trainer: Damian Opdenhövel
SC 1920 Oberhausen: Milosz Posluszny, Mohamed Lamine Jegham, Erenay Bektas, Bülent Demirci, Burak Demirci, Deniz Fahri Batman, Timur Ertural, Ümit Mutlu (46. David Möllmann), Ömer-Faruk Calik (80. Ümit Ertural), Nevio Möllmann (75. Reid Osei), Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin
Schiedsrichter: Jens Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Berkay Basri Ersöz (22. Foulelfmeter), 1:1 David Möllmann (53. Foulelfmeter), 2:1 Tim Ramroth (80.), 3:1 Maurice Rybacki (90.+5), 3:2 Reid Osei (90.+7), 4:2 Moritz Kerlen (90.+8)
________________
8. Spieltag
Sa., 04.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken
Sa., 04.10.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 05.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Duisburger SV 1900
So., 05.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
So., 05.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Viktoria Buchholz
So., 05.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Mülheimer SV 07
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 21 Oberhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 05.10.25 16:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfL Repelen
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SC 1920 Oberhausen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - GSG Duisburg
So., 12.10.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Asterlagen
So., 12.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Mülheimer SV 07
So., 12.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Rheinland Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 12.10.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Genc Osman Duisburg