Duisburger FV jubelt spät - Rheinland-Gegner tritt nicht an

So läuft Spieltag 17

Genc Osman springt auf Platz zwei

Letztlich war es eine klare Angelegenheit, die gleich mit einem bitteren Rückschlag für Rhenania Hamborn begann. Schon nach zehn Minuten fälschte Nurettin Kayaoglu einen Genc-Schuss unhaltbar ins eigene Tor ab, wodurch der Favorit früh in Führung ging. Noch vor der Pause legten Emre Onur (26.) und Mert Yagci (32.) nach. Nach dem Seitenwechsel suchte der SV Genc Osman die schnelle Entscheidung und stellte nach Treffern von Onur (50.) sowie Argjent Emrula (53.) auf 5:0. Per Strafstoß kam Rhenania zwar noch zum Anschlusstreffer, doch der war kaum mehr als Ergebniskorrektur. Die Gäste eroberten Tabellenplatz zwei, Rhenania steht weiter auf dem letzten Rang. >>> So lief Spieltag 16 Dinslaken 09 ringt Meiderich nieder

Es hätte ein so wichtiger Punktgewinn für die Spvgg Meiderich 06/95 werden können, doch auch im letzten Spiel des Jahres musste sich der Aufsteiger geschlagen geben. Auf heimischer Anlage verabschiedete sich die Elf von Julian Meyer, der Chefcoach Oliver Petzold vertrat, mit einer 2:4-Niederlage gegen SuS 09 Dinslaken von den eigenen Fans in die Winterpause. Schon nach neun Minuten ging der Gast durch einen Treffer von Niklas Opriel in Führung. Die Hausherren ließen sich davon nicht beeindrucken und konnten wenig später die passende Antwort liefern. Riccardo Nitto sorgte nach 21 Zeigerumdrehungen für den Ausgleich. Der Jubel war kaum verklungen, da lag SuS schon wieder vorn. Jannis Kipouros markierte das 2:1 (23.). Er war es auch, der nach dem Seitenwechsel das 3:1 erzielte (52.). 06/95 gab sich aber nicht auf und konnte durch Fynn Heinzelmann noch einmal verkürzen (61.). Der Ausgleich wollte bis in die Schlussphase aber nicht mehr fallen. Stattdessen traf Stefan Frieler in der 90. Minute zum 4:2-Endstand. DFV zeigt Spitzenreiter-Qualitäten

Die Herbstmeisterschaft hatte der Duisburger FV 08 bereits am vergangenen Spieltag eingetütet, nun haben sie auch am letzten Spieltag des Jahres eindrucksvoll ihre Qualität unter Beweis gestellt. Beim 1. FC Styrum gab es einen spektakulären 5:4-Sieg. Den besseren Start erwischten dabei allerdings die Gastgeber. Schon nach wenigen Minuten führte Syrum nach einem Doppelpack von Mohamed Ali Al Naboush (6./8.) mit 2:0. Dann aber schaltete 08 zwei Gänge nach oben und erzielte zwischen der zwölften und 34. Minute gleich vier Tore. Ismail Öztürk (12./34.), Aiyoub Andich (24.) sowie Filip Dimeski (27.) drehten die Partie in kürzester Zeit. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Styrum noch einmal heran. Abdulhamit Canim (55.) und Khalil Bentaleb (63.) sorgten für den Ausgleich. Dabei blieb es auch bis in die Nachspielzeit, ehe der Spitzenreiter tat, was ein Spitzenreiter eben so tut. Tayfun Yildirim gelang noch der späte Siegtreffer, durch den die Duisburger ihren Vorsprung in der Tabelle mindestens halten konnten (90.+1). Das sind die Spiele am Sonntag

