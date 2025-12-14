 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der Duisburger FV hat einen Last-Minute-Sieg eingefahren.
Der Duisburger FV hat einen Last-Minute-Sieg eingefahren. – Foto: Burak Annac

Duisburger FV jubelt spät - Rheinland-Gegner tritt nicht an

Der Duisburger FV 08 hat sein Duell beim 1. FC Styrum knapp für sich entschieden. Ein Spiel am Sonntag wird nicht angepfiffen.

Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Letzter Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, vor der Winterpause. Schon am Dienstag hat der SV Genc Osman mit einem 5:1-Sieg bei Schlusslicht Rhenania Hamborn den zweiten Tabellenplatz erklommen. Den könnte der Duisburger SV 1900 am Sonntag aber zurückerobern. Am Freitag die Spvgg Meiderich 06/95 gegen SuS 09 Dinslaken keine Punkte holen können und am Samstag jubelte Spitzenreiter Duisburger FV 08 beim 1. FC Styrum erst in der Nachspielzeit. Die GSG Duisburg wird zu ihrem Spiel gegen Rheinland Hamborn am Sonntag nicht antreten. Diese Begegnungen stehen außerdem an.

So läuft Spieltag 17

Genc Osman springt auf Platz zwei

Di., 09.12.2025, 19:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
1
5
Abpfiff

Letztlich war es eine klare Angelegenheit, die gleich mit einem bitteren Rückschlag für Rhenania Hamborn begann. Schon nach zehn Minuten fälschte Nurettin Kayaoglu einen Genc-Schuss unhaltbar ins eigene Tor ab, wodurch der Favorit früh in Führung ging. Noch vor der Pause legten Emre Onur (26.) und Mert Yagci (32.) nach. Nach dem Seitenwechsel suchte der SV Genc Osman die schnelle Entscheidung und stellte nach Treffern von Onur (50.) sowie Argjent Emrula (53.) auf 5:0. Per Strafstoß kam Rhenania zwar noch zum Anschlusstreffer, doch der war kaum mehr als Ergebniskorrektur. Die Gäste eroberten Tabellenplatz zwei, Rhenania steht weiter auf dem letzten Rang.

Dinslaken 09 ringt Meiderich nieder

Fr., 12.12.2025, 19:30 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
2
4
Abpfiff

Es hätte ein so wichtiger Punktgewinn für die Spvgg Meiderich 06/95 werden können, doch auch im letzten Spiel des Jahres musste sich der Aufsteiger geschlagen geben. Auf heimischer Anlage verabschiedete sich die Elf von Julian Meyer, der Chefcoach Oliver Petzold vertrat, mit einer 2:4-Niederlage gegen SuS 09 Dinslaken von den eigenen Fans in die Winterpause. Schon nach neun Minuten ging der Gast durch einen Treffer von Niklas Opriel in Führung. Die Hausherren ließen sich davon nicht beeindrucken und konnten wenig später die passende Antwort liefern. Riccardo Nitto sorgte nach 21 Zeigerumdrehungen für den Ausgleich. Der Jubel war kaum verklungen, da lag SuS schon wieder vorn. Jannis Kipouros markierte das 2:1 (23.). Er war es auch, der nach dem Seitenwechsel das 3:1 erzielte (52.). 06/95 gab sich aber nicht auf und konnte durch Fynn Heinzelmann noch einmal verkürzen (61.). Der Ausgleich wollte bis in die Schlussphase aber nicht mehr fallen. Stattdessen traf Stefan Frieler in der 90. Minute zum 4:2-Endstand.

DFV zeigt Spitzenreiter-Qualitäten

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
4
5

Die Herbstmeisterschaft hatte der Duisburger FV 08 bereits am vergangenen Spieltag eingetütet, nun haben sie auch am letzten Spieltag des Jahres eindrucksvoll ihre Qualität unter Beweis gestellt. Beim 1. FC Styrum gab es einen spektakulären 5:4-Sieg. Den besseren Start erwischten dabei allerdings die Gastgeber. Schon nach wenigen Minuten führte Syrum nach einem Doppelpack von Mohamed Ali Al Naboush (6./8.) mit 2:0. Dann aber schaltete 08 zwei Gänge nach oben und erzielte zwischen der zwölften und 34. Minute gleich vier Tore. Ismail Öztürk (12./34.), Aiyoub Andich (24.) sowie Filip Dimeski (27.) drehten die Partie in kürzester Zeit. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Styrum noch einmal heran. Abdulhamit Canim (55.) und Khalil Bentaleb (63.) sorgten für den Ausgleich. Dabei blieb es auch bis in die Nachspielzeit, ehe der Spitzenreiter tat, was ein Spitzenreiter eben so tut. Tayfun Yildirim gelang noch der späte Siegtreffer, durch den die Duisburger ihren Vorsprung in der Tabelle mindestens halten konnten (90.+1).

Das sind die Spiele am Sonntag

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
0
2
§ Urteil

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:15live

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:15

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30

Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Sa., 31.01.26 19:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 01.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 01.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 09 Dinslaken
So., 01.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - TuS Asterlagen
So., 01.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SuS 21 Oberhausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Mülheimer SV 07
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rheinland Hamborn
So., 01.02.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - VfL Repelen

19. Spieltag
Sa., 07.02.26 17:00 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger SV 1900
Sa., 07.02.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
So., 08.02.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - VfB Homberg II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SV Rhenania Hamborn
So., 08.02.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - GSG Duisburg
So., 08.02.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SC 1920 Oberhausen
So., 08.02.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 08.02.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Spvgg Meiderich 06/95

