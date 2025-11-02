 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Weiter, immer weiter geht es für den Duisburger FV 08.
Weiter, immer weiter geht es für den Duisburger FV 08. – Foto: Robin Bogaletzki

Duisburger FV 08 und Fortuna Bottrop überragen in der Bezirksliga

Mit je acht Toren waren der Duisburger FV 08 und Fortuna Bottrop die treffsichersten Teams in der Bezirksliga.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Mächtig was los war an diesem Bezirksliga-Spieltag. Tore am laufenden Band gab es vor allem in der Gruppe 6, in der - bis auf eine Ausnahme - immer mindestens vier Tore fielen. Fortuna Bottrop zeigte sich beim 8:1 gegen BG Überruhr besonders torhungrig. Der Duisburger FV 08 verteidigte mit einem 8:2-Erfolg die Tabellenspitze in der Gruppe 5, der SV Haldern und Westfalia Anholt zeigten ein spektakuläres 4:4. Keine Chance ließ TuRa Brüggen dem CSV Marathon Krefeld, TuSpo Richrath machte das halbe Dutzend voll und die SG Benrath-Hassels jubelte im Spitzenspiel der Gruppe 1.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
0
2
Abpfiff
+Video

Fr., 31.10.2025, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
3
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
0
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
3
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
1
1
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Mi., 05.11.25 20:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SVG Neuss-Weissenberg
So., 09.11.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - Lohausener SV
So., 09.11.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 09.11.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SV Uedesheim
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Bayer Dormagen
So., 09.11.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Meerbusch II
So., 09.11.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DJK Sparta Bilk
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - ASV Mettmann

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
6
1
Abpfiff

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
5
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
5
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
1
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
1
0
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Sa., 08.11.25 16:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SSV Berghausen
So., 09.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 09.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Türkgücü Velbert
So., 09.11.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SV Solingen 08/10
So., 09.11.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - TSV Ronsdorf
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC Germania Reusrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - SSV Germania Wuppertal
So., 09.11.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - TuSpo Richrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 15:45 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
1
2
Abpfiff
+Video

Fr., 31.10.2025, 20:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
3
0
Abpfiff
+Video

Heute, 16:00 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
4
2
Abpfiff

Fr., 31.10.2025, 20:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
1
3
Abpfiff

Fr., 31.10.2025, 20:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
0
4

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
4
0
Abpfiff

Fr., 31.10.2025, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
6
2
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TuRa Brüggen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal II - VfL Tönisberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - 1. FC Viersen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SV Lürrip
So., 09.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - DJK Fortuna Dilkrath
So., 09.11.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuS Wickrath
So., 09.11.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Mönchengladbach
So., 09.11.25 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - SSV Grefrath 1910/24
So., 09.11.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC St. Tönis 1911/20 II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Heute, 14:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
4
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
4
1
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
4
0

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
0
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
4
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
2
4
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
2
2
Abpfiff

Fr., 31.10.2025, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
4
0
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Alemannia Pfalzdorf
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 09.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - DJK Twisteden
So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Hamminkelner SV
So., 09.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Rindern
So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 09.11.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Borussia Veen
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Haldern
So., 09.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - VfL Rhede

14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SV Rindern - TSV Weeze
So., 16.11.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SGE Bedburg-Hau
So., 16.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Xanten
So., 16.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Viktoria Goch II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Kevelaerer SV
So., 16.11.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde Broekhuysen
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Westfalia Anholt
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Stenern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
4
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
5
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
1
3
Abpfiff
+Video

Fr., 31.10.2025, 20:00 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
8
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
3
4
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
5
1
Abpfiff
+Video

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Do., 06.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Rheinland Hamborn
Sa., 08.11.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Rhenania Hamborn
So., 09.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - TuS Asterlagen
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 09.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Genc Osman Duisburg
So., 09.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SuS 09 Dinslaken
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 21 Oberhausen
So., 09.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Duisburger FV 08
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Mülheimer SV 07

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
6
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
4
0
Abpfiff
+Video

Heute, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
6
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
7
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
8
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
0
0
Abpfiff

Heute, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
3
4
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
6
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
3
3
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - SV Burgaltendorf
So., 09.11.25 13:45 Uhr SpVgg Steele - Fortuna Bottrop
So., 09.11.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - DJK Arminia Klosterhardt
So., 09.11.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - DJK Arminia Lirich 1920
So., 09.11.25 15:15 Uhr Heisinger SV - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SuS Haarzopf
So., 09.11.25 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - Vogelheimer SV
So., 09.11.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Dostlukspor Bottrop
So., 09.11.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - SpVgg Sterkrade 06/07

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 02.11.2025, 18:45 Uhr
André NückelAutor