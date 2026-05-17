Duisburger FV 08 hat kaum noch Aufstiegschancen

Mit einem starken Auftritt hat Tabellenführer Rheinland Hamborn am Samstagabend im Rennen um die Meisterschaft vorgelegt. Gegen den 1. FC Styrum gab es einen klaren 7:2-Erfolg, durch den die Tabellenführung sicher verteidigt werden konnte. Schon nach 20 Minuten war die Messe quasi gelesen, denn da führten die Hausherren nach Toren von Samet Sadiklar (13.), Eren Taskin (17.) und Ahmet Efe Aris (20.) schon mit 3:0. Den Mülheimern gelang vor der Pause zwar noch der Anschlusstreffer und kurz nach dem Seitenwechsel konnten sie gar auf 2:3 verkürzen (51.), doch in der Schlussphase legten Taskin (69.), Aris (78.), Taskin (83.) sowie Mehmet-Ali Cengiz nach (86.).

Ebenfalls eine klare Angelegenheit war das Heimspiel des Mülheimer SV 07 gegen Absteiger Spvgg Meiderich 06/07. Nach 90 Minuten stand der ungefährdete 4:1-Erfolg fest. Die Gäste vergaben nach sieben Zeigerumdrehungen die große Chance auf die Führung, Mülheim bestrafte das sogleich. Luca Felix Rausch vollendete den ersten guten Angriff mit dem 1:0 (12.). Nur zwei Minuten später konnte Tim Cornelißen im direkten Duell mit dem MSV-Schlussmann nicht den Ausgleich erzielen. Dann nahm das Unheil seinen Lauf. Ein Eigentor sorgte für das 2:0 (18.), Rausch schob wenig später zum 3:0 ein (29.). Per Foulelfmeter verkürzte Dennis Freikamp auf 1:3 (34.). Nach der Pause waren die Hausherren spielbestimmend. Die Entscheidung durch Pascal Roenz fiel aber erst in der Schlussphase (78.).