Duisburger FV 08 geht in die Relegation - Styrum steigt direkt ab

Richtig zur Sache ging es am letzten Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5. Während der Duisburger FV 08 den Relegationsplatz erreichte und noch vom Aufstieg träumen darf, ging es für Opponent 1. FC Styrum runter in die Kreisliga A. Viktoria Buchholz darf noch auf den Klassenerhalt hoffen, muss aber nachsitzen. Den Kantersieg des Tages fuhr der Mülheimer SV ein, der den VfB Homberg II mit 10:0 aus dem Stadion fegte.
Bereits am Samstag gab es zwei Spiele in der Bezirksliga. Mit einem Dreierpack hatte Stefan Frieler einen großen Anteil am klaren 4:0-Erfolg von SuS 09 Dinslaken gegen Absteiger Spvgg Meiderich 06/95. Der Dinslakener Angreifer beendet die Saison damit mit insgesamt 30 Torerfolgen. Mit einem Kantersieg hat sich Meister Rheinland Hamborn in Richtung Landesliga verabschiedet. Das Team schlug die GSG Duisburg mit 7:2.
Wie nah Freud und Leid beieinander liegen können, zeigte einmal mehr der letzte Spieltag. Duisburg 08 musste unbedingt gewinnen, um sicher die Aufstiegs-Relegation zu erreichen, der 1. FC Styrum, um die Klasse zu halten. Am Ende jubelte nur der DFV. Ismail Öztürk brachte die Duisburger nach 17 Zeigerumdrehungen auf die Siegerstraße. Mitte der zweiten Halbzeit erhöhte er auf 2:0 (69.), was die Hoffnungen bei den Gästen zerstörte. So gab es drei weitere Torerfolge in der Schlussphase.
Eine starke Aufholjagd krönte Rhenania Hamborn mit dem direkten Klassenerhalt. 3:3 endete die Partie beim SV Genc Osman, was dank des direkten Vergleichs für den Platz über dem Strich reichte. Viktoria Buchholz siegte spektakulär mit 5:4 gegen den VfL Repelen, kommt aufgrund des Dreier-Vergleichs mit Rhenania und Styrum nicht über den Relegationsplatz hinaus. Die Viktoria hat somit noch die Chance, die Klasse im zweiten Anlauf zu halten. Zu oft gegen die direkte Konkurrenz verloren hat Styrum. Für die Mülheimer geht es nach der Sommerpause in der Kreisliga A weiter.
Spektakulär gingen auch die restlichen Partien über die Bühne. Trotz des 10:0-Siegs des Mülheimer SV sollte es am Ende nicht für Platz zwei reichen. SuS 21 Oberhausen und Schwarz-Weiß Alstaden trennten sich 4:4, wie auch der FC Neukirchen-Vluyn und der Duisburger SV 1900. Gar 6:6 ging das Spiel zwischen TuS Asterlagen und SC 1920 Oberhausen zu Ende.
34. Spieltag
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SpVgg Meiderich 06/95
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SC 1920 Oberhausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Homberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger SV 1900
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - VfL Repelen
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