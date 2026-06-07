Duisburger FV 08 geht in die Relegation - Styrum steigt direkt ab

Wie nah Freud und Leid beieinander liegen können, zeigte einmal mehr der letzte Spieltag. Duisburg 08 musste unbedingt gewinnen, um sicher die Aufstiegs-Relegation zu erreichen, der 1. FC Styrum, um die Klasse zu halten. Am Ende jubelte nur der DFV. Ismail Öztürk brachte die Duisburger nach 17 Zeigerumdrehungen auf die Siegerstraße. Mitte der zweiten Halbzeit erhöhte er auf 2:0 (69.), was die Hoffnungen bei den Gästen zerstörte. So gab es drei weitere Torerfolge in der Schlussphase.

Eine starke Aufholjagd krönte Rhenania Hamborn mit dem direkten Klassenerhalt. 3:3 endete die Partie beim SV Genc Osman, was dank des direkten Vergleichs für den Platz über dem Strich reichte. Viktoria Buchholz siegte spektakulär mit 5:4 gegen den VfL Repelen, kommt aufgrund des Dreier-Vergleichs mit Rhenania und Styrum nicht über den Relegationsplatz hinaus. Die Viktoria hat somit noch die Chance, die Klasse im zweiten Anlauf zu halten. Zu oft gegen die direkte Konkurrenz verloren hat Styrum. Für die Mülheimer geht es nach der Sommerpause in der Kreisliga A weiter.

Spektakulär gingen auch die restlichen Partien über die Bühne. Trotz des 10:0-Siegs des Mülheimer SV sollte es am Ende nicht für Platz zwei reichen. SuS 21 Oberhausen und Schwarz-Weiß Alstaden trennten sich 4:4, wie auch der FC Neukirchen-Vluyn und der Duisburger SV 1900. Gar 6:6 ging das Spiel zwischen TuS Asterlagen und SC 1920 Oberhausen zu Ende.