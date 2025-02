Duisburger FV 08 feiert umkämpften Auswärtssieg beim SuS Dinslaken

Am 21. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6, kam es im Duell zwischen SuS 09 Dinslaken und dem Duisburger FV 08 zu einem umkämpften und torreichen Aufeinandertreffen. Dabei ging der Gast aus Duisburg durch zwei späte Tore am Ende als der glückliche Sieger vom Platz, während es die Hausherren verpassen, in der Tabelle oben dran zu bleiben.

Bereits im Vorfeld der Begegnung war von einer Partie auf Augenhöhe auszugehen. Während die Hausherren mit fünf Punkten Vorsprung auf den Kontrahenten zwar die bessere Saisonbilanz vorzuweisen hatten, galt der Duisburger FV als die formstärkere Mannschaft. Zudem konnte die sich die Elf von Trainer Mustafa Öztürk im Hinspiel mit einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen Dinslaken durchsetzen. Im Rückspiel sollte es dagegen deutlich spannender zugehen, am Ende setzten sich die Gäste aus Duisburg in einen dramatischen Tor-Spektakel denkbar knapp mit 4:3 durch.

Dabei war es von Beginn an eine offene und torreiche Begegnung, die keinerlei Antasten bedurfte. Bereits nach neun absolvierten Minuten war es der erste Streich von Starspieler Timm Golley, der mit seinem neunten Saisontreffer die frühe 1:0-Führung der Hausherren markierte (9.). Der 34-jährige Stürmer, der auch schon für den FSV Frankfurt in der 2. Bundesliga auflief, kehrte vor eineinhalb Jahren zu seinem Jugendverein nach Dinslaken zurück. Doch nur wenige Minuten darauf hatte der Gast aus Duisburg die passende Antwort parat: Eren Güner war es, der nach Vorarbeit von Ismail Öztürk zum 1:1 ausglich (15.). Damit war die Partie auf beiden Seiten früh eröffnet.

Wiederum nur drei weitere Minuten später kam es dann bereits zur erneuten Führung der Gastgeber: Top-Torjäger Tim Waclawek brachte den Ball, nach Vorarbeit von Sturmpartner Golley, sicher im Tor unter. (18.). Und auch diesmal antworteten die Gäste schnell, diesmal in Person von Yavuz Kalyoncu: Mit seinem ersten Saisontor stellte der Mittelfeld-Akteur auf 2:2 (25.). Doch damit noch immer nicht genug, denn wieder nur eine kurze Zeit später war es erneut Golley, der im Mittelpunkt stand: Nach einer knappen halben Stunde Spielzeit traf der Ex-Profi auf Assist von Niklas Opriel zum 3:2 für die Hausherren und markierte somit seinen zehnten Saisontreffer (27.). Damit sorgte der Starspieler gleichzeitig auch für die knappe Pausenführung für Dinslaken, denn in der Folge fiel kein weiterer Treffer mehr vor der Pause.

Duisburger FV dreht die Partie spät

Nach dem Seitenwechsel passierte zunächst nicht allzu viel, beide Mannschaften schienen die Partie nach der rasanten ersten Hälfte erst einmal etwas bedachter und kontrollierter angehen zu wollen. So dauerte es bis in die Schlussphase an, ehe die Begegnung nochmal so richtig Fahrt aufnahm: Durch den 15. Saisontreffer von Top-Stürmer Filip Dimeski trafen die Gäste zunächst zum wiederholten Male zum Ausgleich (79.), bevor Öztürk in den Schlussminuten durch einen verwandelten Foulelfmeter den Sack endgültig zu machte und die Partie zugunsten des FV 08 drehte (86.).

Mit diesem Auswärtsdreier gelingt es den Gästen, im Tableau auf zwei Punkte zum Kontrahenten aus Dinslaken aufzuschließen. Dieser versäumt es hingegen, in Reichweite zu den Top-Teams zu verbleiben und Selbstvertrauen für die kommenden Begegnungen gegen die beiden Top-Teams Viktoria Buchholz und den SV Genc Osman Duisburg zu tanken. Der Duisburger FV schafft es hingegen, vor den kommenden Aufgaben gegen Rheinland Hamborn und den Duisburger SV 1900 einen wichtigen Erfolg einzuheimsen.