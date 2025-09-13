Duisburg unschlagbar: MSV holten gegen Wiesbaden Sieg Nummer fünf

Spitzenspiel stand drauf und Spitzenspiel war weitestgehend auch drin. Der MSV Duisburg empfing vor 20.067 Zuschauern als Tabellenführer der 3. Liga den SV Wehen Wiesbaden. Nach starker ersten Halbzeit führten die Zebras zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Wiesbaden zunächst wieder ran, ehe beim MSV einmal mehr ein Joker stach.
Gleich mit Vollgas starteten die Hausherren in die Partie. Die Zebras gingen sofort ins Pressing und versuchten so, den Gast aus Hessen gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. So kamen sie auch bereits nach drei Minuten zur ersten Torchance der Begegnung. Simon Symalla, heute über die linke Seite kommend, zog von außen in die Mitte, sein Abschluss landete aber genau in den Armen von SVW-Schlussmann Florian Stritzel. Symalla leitete auch direkt den zweiten Torschuss ein, als er auf Tim Heike durchsteckte. Für den Angreifer wurde der Winkel aber zu spitz, trotzdem wurde schon früh klar, wohin die Reise gehen sollte.
Wiesbaden fand offensiv im ersten Durchgang so gut wie gar nicht statt. Nikolas Agrafiotis bekam nach 29 Spielminuten im Duisburger Strafraum den Ball, drehte sich um MSV-Kapitän Alexander Hahn und im Anschluss das Spielgerät um den Pfosten. Im direkten Gegenzug zappelte die Kugel dann aber in den Maschen. Hahn spielte auf Can Coskun, der direkt zu Symalla weiterleitete. Duisburgs Flügelflitzer marschierte bis zur Grundlinie, schaute ins Zentrum und flankte passgenau auf Christian Viet. Aus fünf Metern drückte der den Ball ohne Probleme über die Linie (29.). Der Jubel im Stadion war noch nicht abgeflacht, als die Hausherren den zweiten Treffer nachlegten. Viet legte vor dem Strafraum quer auf Coskun, der ließ zwei Gegenspieler stehen und vollstreckte mit dem schwächeren rechten Fuß ins lange Eck (31.). In einer Jubeltraube feierte Spieler, Ersatzspieler, Trainer und Betreuer vor der Bank der Zebras. Eine gute Gelegenheit auf den Anschlusstreffer vergab Agrafiotis, der aus kurzer Distanz an einem starken Reflex von MSV-Tormann Max Braune scheiterte (33.).
Unmittelbar nach Wiederanpfiff gelang den Gästen aus Wiesbaden der Anschlusstreffer. Eine Flanke fand Agrafiotis in der Box. Der Offensiv-Akteur nickte zum 1:2 ein (49.). Fast hätte er auch den zweiten Treffer erzielt. Aus 25 Metern prüfte er Braune, der mit den Fäusten zur Ecke klärte (53.). Nach einer Stunde reagierte MSV-Coach Dietmar Hirsch und brachte mit Florian Krüger und Conor Noß zwei frische Kräfte. Sie ersetzten Heike und Mert Göckan. Die Hausherren stabilisierten sich zunehmend wieder und versuchte, die Kontrolle auf dem Rasen zurückzuerlangen. Das gelang nur teilweise, da sich vermehrt kleinere Fehler einschlichen.
Dennoch sollten sich die Wechsel bezahlt machen. Nach langem Ball auf den flinken Symalla zog der wieder in die Mitte und sah dort den zuvor eingewechselten Noß. Der versenkte aus gut zehn Metern zum 3:1 (71.). Die Entscheidung verpasste Krüger. der innerhalb von zwei Minuten zweimal am stark parierenden Stritzel scheiterte (82./84.). In der Schlussphase feierte das Stadion die Mannschaft. Mit über 20.000 Zuschauern stellte der MSV einen neuen Saisonbestwert auf.
Der MSV Duisburg zieht mit fünf Siegen zum Auftakt mit dem TSV 1860 München gleich, dem das in der Saison 2022/23 gelungen war. Mit der maximalen Punktausbeute bleiben die Zebras weiterhin der Tabellenführer der 3. Liga. Am Dienstag geht es für die Meidericher beim 1. FC Schweinfurt um die nächsten Punkte, ehe es am kommenden Sonntag zum TSV Havelse geht.