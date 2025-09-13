Duisburg unschlagbar: MSV holten gegen Wiesbaden Sieg Nummer fünf

Spitzenspiel stand drauf und Spitzenspiel war weitestgehend auch drin. Der MSV Duisburg empfing vor 20.067 Zuschauern als Tabellenführer der 3. Liga den SV Wehen Wiesbaden. Nach starker ersten Halbzeit führten die Zebras zur Pause mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Wiesbaden zunächst wieder ran, ehe beim MSV einmal mehr ein Joker stach.

Gleich mit Vollgas starteten die Hausherren in die Partie. Die Zebras gingen sofort ins Pressing und versuchten so, den Gast aus Hessen gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. So kamen sie auch bereits nach drei Minuten zur ersten Torchance der Begegnung. Simon Symalla, heute über die linke Seite kommend, zog von außen in die Mitte, sein Abschluss landete aber genau in den Armen von SVW-Schlussmann Florian Stritzel. Symalla leitete auch direkt den zweiten Torschuss ein, als er auf Tim Heike durchsteckte. Für den Angreifer wurde der Winkel aber zu spitz, trotzdem wurde schon früh klar, wohin die Reise gehen sollte.

Wiesbaden fand offensiv im ersten Durchgang so gut wie gar nicht statt. Nikolas Agrafiotis bekam nach 29 Spielminuten im Duisburger Strafraum den Ball, drehte sich um MSV-Kapitän Alexander Hahn und im Anschluss das Spielgerät um den Pfosten. Im direkten Gegenzug zappelte die Kugel dann aber in den Maschen. Hahn spielte auf Can Coskun, der direkt zu Symalla weiterleitete. Duisburgs Flügelflitzer marschierte bis zur Grundlinie, schaute ins Zentrum und flankte passgenau auf Christian Viet. Aus fünf Metern drückte der den Ball ohne Probleme über die Linie (29.). Der Jubel im Stadion war noch nicht abgeflacht, als die Hausherren den zweiten Treffer nachlegten. Viet legte vor dem Strafraum quer auf Coskun, der ließ zwei Gegenspieler stehen und vollstreckte mit dem schwächeren rechten Fuß ins lange Eck (31.). In einer Jubeltraube feierte Spieler, Ersatzspieler, Trainer und Betreuer vor der Bank der Zebras. Eine gute Gelegenheit auf den Anschlusstreffer vergab Agrafiotis, der aus kurzer Distanz an einem starken Reflex von MSV-Tormann Max Braune scheiterte (33.).