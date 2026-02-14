Duisburg und Osnabrück wollen Platz eins, Trainer-Debüt in Saarbrücken 3. Liga: Sowohl der MSV Duisburg als auch der VfL Osnabrück könnten im besten Fall nach dem Samstag an der Tabellenspitze stehen, haben jedoch hochkomplizierte Aufgaben vor sich. Für den 1. FC Saarbrücken steht erstmals Argirios Giannikis an der Seitenlinie. von Markus Becker · Heute, 11:52 Uhr · 0 Leser

Der MSV kann in Wiesbaden die Tabellenspitze erklimmen. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Im Aufstiegskampf ist weiter alles komplett offen. Dem MSV Duisburg winkt nach dem Topspiel-Sieg gegen den SC Verl wieder der Sprung an die Tabellenspitze. Gewinnen die Zebras gegen den SV Wehen Wiesbaden, wäre ihnen der Platz an der Sonne zumindest für einen Tag nicht zu nehmen. Tabellenführer Energie Cottbus ist nämlich erst am Sonntag gegen den SV Waldhof Mannheim im Einsatz, könnte also nachziehen. Zuvor kommt es aber noch zum Verfolgerduell zwischen dem VfL Osnabrück und dem F.C. Hansa Rostock. Besonders die Kogge ist nicht wie gewünscht aus den Startlöchern gekommen. Mit Blick aufs Tabellenende ist eine baldige Erfolgsserie des 1. FC Schweinfurt alternativlos, um zumindest noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Der stark ins neue Jahr gestartete FC Ingolstadt ist dafür jedoch kein besonders dankbarer Gegner. Viele Augenpaare richten sich auch auf den 1. FC Saarbrücken, der in sein erstes Spiel mit Neu-Coach Agririos Giannikis geht. Gegen den VfB Stuttgart II hoffen die Saarländer auf ein lang ersehntes Erfolgserlebnis.

