Duisburg und Düsseldorf sorgen für Zuschauer-Top-Werte in Liga 3

Die meisten Zuschauer des Spieltags waren im Duisburger Wedaustadion. – Foto: Markus Verwimp

Die 3. Liga ist zurück aus der Sommerpause. Der SSV Jahn Regensburg und der 1. FC Saarbrücken stehen nach ihren 5:2-Erfolgen gegen Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen an der Tabellenspitze. Bei den meisten Heim- und Auswärtsfans haben sich der MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf an die Spitze gesetzt.

Volle Stadien und packende Duelle gab es am 1. Spieltag der neuen Saison. Die meisten Zuschauer zog es in das Duisburger Wedaustadion. 25.406 Anhänger sahen da den souveränen 3:0-Auftaktsieg der Zebras gegen Aufsteiger SV Meppen. Auch die meisten Auswärtsfahrer kommen von einem Niederrhein-Verein. Fortuna Düsseldorf wurde bei der Drittliga-Premiere nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga von 3.800 Fans nach Mannheim begleitet. Zum Sieg schreien konnten sie ihr Team aber nicht. Die Fortuna unterlag zum Auftakt mit 1:2.

Ziemlich voll wurde es auf dem Aachener Tivoli, wo 23.532 Zuschauer die Begegnung zwischen Alemannia Aachen und dem SC Verl verfolgten. Ausverkauft war das Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen. Insgesamt 15.000 Fußball-Enthusiasten kamen in den Ludwigspark, darunter 2.000 Schlachtenbummler aus Essen. Gemessen an den Gesamtzuschauern eines jeden Stadion stellte Hansa Rostock den größten Anhang. Etwa 78 Prozent der 3.204 Anwesenden im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion drückten der Kogge erfolgreich die Daumen.