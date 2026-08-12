Duisburg und Düsseldorf sorgen für Zuschauer-Top-Werte in Liga 3

Die 3. Liga ist zurück aus der Sommerpause. Der SSV Jahn Regensburg und der 1. FC Saarbrücken stehen nach ihren 5:2-Erfolgen gegen Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen an der Tabellenspitze. Bei den meisten Heim- und Auswärtsfans haben sich der MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf an die Spitze gesetzt.
Volle Stadien und packende Duelle gab es am 1. Spieltag der neuen Saison. Die meisten Zuschauer zog es in das Duisburger Wedaustadion. 25.406 Anhänger sahen da den souveränen 3:0-Auftaktsieg der Zebras gegen Aufsteiger SV Meppen. Auch die meisten Auswärtsfahrer kommen von einem Niederrhein-Verein. Fortuna Düsseldorf wurde bei der Drittliga-Premiere nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga von 3.800 Fans nach Mannheim begleitet. Zum Sieg schreien konnten sie ihr Team aber nicht. Die Fortuna unterlag zum Auftakt mit 1:2.
Ziemlich voll wurde es auf dem Aachener Tivoli, wo 23.532 Zuschauer die Begegnung zwischen Alemannia Aachen und dem SC Verl verfolgten. Ausverkauft war das Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen. Insgesamt 15.000 Fußball-Enthusiasten kamen in den Ludwigspark, darunter 2.000 Schlachtenbummler aus Essen. Gemessen an den Gesamtzuschauern eines jeden Stadion stellte Hansa Rostock den größten Anhang. Etwa 78 Prozent der 3.204 Anwesenden im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion drückten der Kogge erfolgreich die Daumen.
Es geht aber auch anders. Da der TSV Havelse noch keine Freigabe für das Eilenriedestadion vom Deutschen Fußball-Bund bekommen hat, mussten die Niedersachsen in die Heinz von Heiden Arena von Hannover 96 ausweichen. Bis zu 49.000 Zuschauer finden dort Platz, das Interesse der Zuschauer an der Partie zwischen dem TSV und der Reserve des VfB Stuttgart hielt sich jedoch in überschaubaren Grenzen. Nur magere 750 Fans fanden den Weg in die Arena und sorgten damit für einen Minusrekord. Noch nie zuvor wurde in der 3. Liga an einem 1. Spieltag die Marke von 1.000 Zuschauern unterschritten.