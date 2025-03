Duisburg: SV Genc-Coach Nezir will Derbysieg und Landesliga-Rückkehr

Am 24. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 steht das Derby-Topspiel zwischen Gastgeber SV Genc Osman Duisburg und Verfolger Rheinland Hamborn an. Genc Osman-Trainer Yalcin Nezir blickt im Gespräch mit FuPa auf den kommenden Gegner und spricht offen über die derzeitige Ausgangssituation und die Ziele seiner Mannschaft.

Nichtsdestotrotz versichert der 39-jährige Übungsleiter, dass die Stimmung innerhalb des Teams sehr gut und auch der Ausblick auf das anstehende Derby gegen Hamborn kein schlechter sei: „Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ist hervorragend, die Jungs haben eine sehr gute Einstellung und Mentalität. Wir blicken gelassen auf die Begegnung gegen Hamborn und freuen uns. Wir wissen, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die sehr bissig und motiviert sein wird, deshalb erwarten wir ein hartes Spiel, machen uns aber keinen Druck.“

Aufstiegsambitionen und Zielsetzung

Mit Blick auf den restlichen Saisonverlauf stehe, trotz des schwierigen Auftakts, nach wie vor die Rückkehr in die Landesliga auf dem Programm, in der die Duisburger zuletzt vor zwei Jahren spielten. Nach dem nur knapp verpassten Wiederaufstieg in der vergangen Spielzeit soll es diese Saison klappen. Um dieses Ziel am Ende der Saison auch wahr werden lassen zu können, weiß der Chefcoach, worauf es im restlichen Saisonverlauf ankommen wird: „Wir müssen regelmäßig und kontinuierlich Top-Leistungen bringen und gut trainieren, uns ist bewusst, dass wir mehr aus unserer Qualität rausholen müssen und uns keinen Ausrutscher mehr erlauben dürfen. Wir wollen nach wie vor zurück in die Landesliga, weil der Verein auch definitiv in die Landesliga gehört.“

Ob die Landesliga-Rückkehr am Ende tatsächlich gelingen wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass es im Duell mit Verfolger Rheinland Hamborn am Sonntag in jedem Fall drei Punkte braucht, um weiterhin in Reichweite zu den Aufstiegsplätzen zu bleiben. Anschließend stehen mit den Partien beim Duisburger SV 1900 und Tabellenschlusslicht FC Taxi Duisburg zwei weitere Derbys an, in die die Nezir-Elf jeweils als Favorit gehen wird.