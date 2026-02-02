Duisburg schlägt erneut zu: Linksaußen aus 2. Bundesliga kommt Mit der zweiten Verpflichtung hat der MSV Duisburg auch in der Offensive noch einmal zugeschlagen. von Marcel Eichholz · Heute, 15:55 Uhr · 0 Leser

Dominik Kother verstärkt die Offensive des MSV Duisburg. – Foto: MSV Duisburg

Erst gab es eine Verstärkung für die Defensive, nun hat der MSV Duisburg am Deadline-Day auch in der Offensive noch einmal nachgelegt. Von Dynamo Dresden aus der 2. Bundesliga wechselt Dominik Kother an die Wedau. Der 25-Jährige beackert die beiden Außenbahnen und erhöht auch auf dieser Position noch einmal die Qualität im Kader der Zebras.

Schlag auf Schlag geht es bei den Zebras am Deadline-Day zur Sache. Am frühen Nachmittag gab der Verein die Verpflichtung von Innenverteidiger Dominik Becker bekannt, keine zwei Stunden später war der nächste Deal in trockenen Tüchern. Aus der 2. Bundesliga wechselt Dominik Kother auf Leihbasis zum Spielverein. Im laufenden Wettbewerb stand er für Dynamo Dresden in zwölf Begegnungen auf dem Rasen und erzielte dabei ein Tor. Im Jahr zuvor konnte er 18 Einsätze verbuchen, in denen ihm sechs Torerfolge und eine Vorbereitung gelangen. >>> Das ist Dominik Kother Ausgebildet wurde der Offensivmann beim Karlsruher SC. Dort gelang ihm auch der Sprung zu den Senioren und er entwickelte sich rasch zu einer echten Alternative in der 2. Liga. Nach einem Wechsel zum SV Waldhof Mannheim zog es ihn im Sommer 2023 zum SSV Jahn Regensburg. In 37 Drittliga-Partien traf er zehn Mal und legte weitere elf Treffer auf. 2024 folgte der Wechsel an die Elbe.

"Werden flexibler und variabler" "Mit der Verpflichtung von Dome verstärken wir uns qualitativ noch einmal in der Spitze. In der Hinrunde war es eine unserer Stärken, in vielen Spielsituationen von der Bank nachlegen zu können, durch die Verletzungen ist uns das hinten heraus etwas abhanden gekommen. Gerade auf dem Flügel hatten wir zuletzt Verletzungspech, und daher wollten uns hier noch einmal verstärken. Dome hat seine Stärken in Eins-zu-Eins-Duellen, er ist schnell und vor allem abschlussstark. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Meidericher Spielverein entschieden hat", erklärt Chris Schmoldt. Cheftrainer Dietmar Hirsch sagt zur Verpflichtung: "Mit Dominik werden wir auf der Außenbahn noch einmal flexibler und variabler. Natürlich reagieren wir damit auch ein Stück weit auf die Verletzungen der Hinrunde, um für ähnlich unglückliche Situationen noch besser aufgestellt zu sein. Aber vor allem bekommen wir mit ihm einen echten Qualitätsspieler, stark im Eins-zu-Eins und mit einem sehr guten Abschluss. Das hat er immer wieder unter Beweis gestellt - speziell in seinen Aufstiegs-Saisons mit Dresden und Regensburg.“