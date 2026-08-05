Duisburg: Nur ein Aufstiegsplatz zur Bezirksliga - mit einem Aber Der Fußballkreis Duisburg-Dinslaken-Mülheim hat trotz seiner beiden A-Ligen nur einen direkten Aufstiegsplatz zur Bezirksliga. Doch es gibt ein Aber, in diesem Fall sogar positiv. von André Nückel · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

FSV Duisburg ist zuletzt aufgestiegen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die Auf- und Abstiegsplätze ab der Bezirksliga aufwärts veröffentlicht. Daraus ergibt sich auch, wie viele Aufstiegsplätze die Kreise für ihre Kreisliga A haben, schließlich ist das Kreis-Oberhaus das Tor zur Bezirksliga. Auf den ersten Blick fällt direkt auf: Der Fußballkreis Duisburg-Dinslaken-Mülheim hat trotz seiner beiden Gruppen diesmal nur einen Aufstiegsplatz. Das wird bei näherer Betrachtung allerdings relativiert.

In den vergangenen Jahren sind stets die beiden Meister der Kreisliga A aus Duisburg-Dinslaken-Mülheim in die Bezirksliga aufgestiegen. Zuletzt haben Fatihspor Mülheim und der FSV Duisburg nicht nur die Meisterschaft gefeiert, sondern entsprechend auch den Klassensprung in den überkreislichen Fußball am Niederrhein. Duisburg hat diesmal nur einen fixen Aufstiegsplatz Seit Jahren gibt es 18 fixe Aufstiegsplätze für die mittlerweile zwölf Fußballkreise am Niederrhein für die Bezirksliga. In einer jährlichen Rotation dürfen sich die Kreise über zwei Aufstiegsplätze freuen - so auch zur Saison 2026/27: Sechs Kreise haben einen Aufstiegsplatz, die anderen sechs Kreise zwei Aufstiegsplätze zur Bezirksliga.

Die Duisburger haben diesmal aber nur einen fixen Aufstiegsplatz. Das würde auf den ersten Blick bedeuten, dass die beiden Meister, also die Erstplatzierten der Gruppen 1 und 2, am Saisonende in einer Entscheidungsrunde den Bezirksliga-Aufsteiger ausspielen müssten. Das ist aber nicht der Fall - hier kommt es zum positiven Aber: Wie immer gibt es auch wieder zusätzliche Aufstiegsmöglichkeiten zur Bezirksliga. Bis zu vier weitere Klubs dürfen aufsteigen, sollte es die Konstellation durch Niederrhein-Absteiger aus der Regionalliga zulassen. So kam der Fußballkreis Grevenbroich-Neuss 2025/26 sogar zu drei Bezirksliga-Aufsteigern, weil er einerseits zwei garantierte Aufstiegsplätze hatte, andererseits auch einen zusätzlichen Startplatz erhielt.

Erster Zusatzplatz geht sicher nach Duisburg Und in diesem Fall darf sich Duisburg freuen: Wie in den vergangenen beiden Spielzeiten auch, ist der erste zusätzliche Aufstiegsplatz garantiert. Es spielt also keine Rolle, wie viele Niederrhein-Klubs aus der Regionalliga absteigen. Duisburg steht in der Reihenfolge auf Platz eins und hat deshalb trotzdem zwei Bezirksliga-Aufstiegsplätze sicher. Der FVN führt im Zahlenspiegel als „schlechteste Ausgangssituation“ der Bezirksliga nämlich den Fall mit „18+1“-Aufsteigern aus der Kreisliga A in die Bezirksliga. Der Fußballkreis Duisburg-Dinslaken-Mülheim steht vor Oberhausen-Bottrop, Moers und Essen an erster Stelle, die anderen Kreise folgen in der genannten Reihenfolge. Wenn beispielsweise kein Niederrhein-Vertreter aus der Regionalliga absteigt, dafür aber ein Klub aus der Oberliga aufsteigt, greift in der Bezirksliga der Fall „18+4“, und alle genannten Kreise erhalten einen zusätzlichen Aufstiegsplatz. Hier dargestellt:

Aufstiegsplan FVN. – Foto: Screenshot FVN