Duisburg-Mülheim-Dinslaken: Auch Kreisliga B nun eingeteilt

Die Staffeln der Kreisliga A und B in Duisburg-Mülheim-Dinslaken stehen fest. – Foto: Roberto Parolari

Der Fußballkreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken hat Ende voriger Woche bekanntgegeben, wie in der neuen Saison 2026/27 in der Kreisliga A gespielt werden wird. In Staffel 1 werden dabei 15 Mannschaften an den Start gehen, 14 sind es nur in Staffel 2, wobei in jeder der beiden Staffeln genau zehn Mannschaften an den Start gehen, die in der jeweiligen Gruppe auch in der gerade abgelaufenen Saison mitgewirkt haben. Dass die Sollstärke von je 16 Mannschaften nicht erreicht wurde, hat dabei mit diversen Rückzügen und dem Verzicht von Mannschaften auf ein mögliches Nachrücken zu tun. Auch über eine mögliche, künftige Eingleisigkeit der Kreisliga A wird bereits diskutiert. Am Dienstag wurden dann auch die Einteilungen der Kreisliga B nachgelegt.

In der Tat haben auch andere Kreise den Schritt, die Kreisliga A von zwei auf eine Staffel zu reduzieren, bereits vollzogen. Auch in Düsseldorf wird inzwischen etwa eingleisig gespielt, nur im Kreis Essen und im neu formieren Kreis Remscheid-Solingen (die beide aus ehemals zwei Kreisen bestehen) wird aktuell im Fußballverband Niederrhein noch mit einer zweigleisigen Kreisliga A gespielt.

Das sind die neuen Gruppen der Duisburger Kreisliga A

Gruppe 1:

Dümptener TV 1885

TuSpo Saarn 1908 e.V.

SV Heißen e.V

1. FC Mülheim-Styrum 1923 e.V.

Mülheimer SV 07 II e.V.

SC Croatia Mülheim e.V

ETuS Duisburg-Bissingheim 1925 e.V.

GSG Duisburg 1919/28 e.V.

TuS Mündelheim 1970 e.V.

FC Taxi Duisburg

SG Duisburg-Süd 98/20

SV Wanheim 1900 e.V.

TuS Viktoria 06 Duisburg-Buchholz

SV Duissern 1923 e.V.

DSC Preußen 1901 e.V.

Gruppe 2:

TSV 1920 Bruckhausen

SpVgg. 06/95 e.V. Duisburg-Meiderich

MTV Union Hamborn 02 e.V.

SV Beeckerwerth 1925 e.V.

Rheinland Hamborn 03 e.V. II

SV Hamborn 1890 e.V.

FC Albania Duisburg e.V.

TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld e.V.

SF Walsum 09 e.V.

SC Wacker Dinslaken 1919 e.V.

SuS 09 Dinslaken e.V. II

Eintracht Walsum 19/20 e.V.

RWS Lohberg e.V.

TuS Viktoria 06 Duisburg-Buchholz II

Kreisliga B

Die Einteilungen der beiden Gruppen in der Kreisliga B, in der insgesamt 37 Mannschaften eingeteilt werden mussten, sieht nun 19 Mannschaften in der Gruppe 1 und 18 in Gruppe 2, und zwar mit folgender Aufteilung: