Duisburg mit Coup gegen Leverkusen, RWO bietet S04 Paroli

Duisburg begann mutig und belohnte sich prompt. Batuhan Kumlu schlug den Ball von der rechten Seite hart Richtung Tor und überraschte damit Schlussmann Justus Gubbels zur frühen Führung (11.). Die Zebras hielten den Fuß auf dem Gaspedal. Diego Sciacca wurde vom Leverkusener Luan Hucke im Strafraum gefällt. Den folgenden Strafstoß verwandelte Philipp Kanzok zum Doppelschlag (14.). Und als Kanzok auch noch einen Duisburger Konter zum 3:0 vollendete (29.), schien die Partie schon fast entschieden.

Im zweiten Durchgang machten die Gäste die Räume enger, wollten das Ergebnis so lange wie möglich halten, Leverkusen war um den Anschluss bemüht. Erst Ivan Massek Bakotaken verkürzte in der Schlussphase zugunsten des Werkself-Nachwuchses (74.). Der Angreifer war es kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit erneut, der mit einem Schlenzer nochmal die Hoffnung auf einen Punktgewinn aufkeimen ließ (89.). Leverkusen schmiss noch einmal alles nach vorne, doch mit Mühe hielt der MSV das Ergebnis und beendet damit die eigenen Durststrecke zu Beginn.