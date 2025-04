Duisburg macht es fast zweistellig, im Keller brennt noch Licht

Der MSV Duisburg marschiert weiterhin in Richtung Meisterschaft. Schon nach vier Minuten ging die Elf von Fabian Springob mit zwei Treffern in Führung (2.,4.). Auch danach hatten die Gäste aus Wuppertal nur wenig entgegenzurichten. In der Schlussphase trieben die Zebras das Ergebnis gar noch in die Höhe. Seit nunmehr elf Partie gab Duisburg keinen Punkt mehr ab. Letztmals war dies bei der Punkteteilung gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) der Fall. Nun steht dort das Rückspiel an. Sollte der MSV auch dies erfolgreich bestreiten, besteht keinerlei echter Zweifel mehr am finalen Spitzenreiter.

Im Vergleich zur Hinrunde zeigte sich die SGS von einem komplett anderen Gesicht, hatte die in dieser Saison so stark aufspielende SGU nach einer 2:0-Pausenführung am Rande einer Niederlage, doch Unterrath kämpfte sich nach einem Doppelschlag in Halbzeit zwei (61., 63.) wieder in die Partie. Zwar ging Essen-Schönebeck prompt wieder in Führung (68.), musste letztlich doch noch den späten Ausgleich schlucken. In der aktuellen Form dürfte die SGS eigentlich gar nicht so weit abgeschlagen hinter dem weiteren Feld rangieren. Als nächstes steht die Partie gegen Borussia Mönchengladbach an, danach muss mehrmals dreifach gepunktet werden, um den Abstieg noch zu vermeiden.