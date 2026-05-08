 2026-05-06T12:44:31.715Z

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Duisburg kann am Freitag in Aue vorlegen, RWE vor Schicksalsspiel

3. Liga: Hinter Meister VfL Osnabrück stehen die Entscheidungen um die weiteren Aufstiegsplätze noch aus. Rot-Weiss Essen muss sich nach einem Horror-Auftritt aus der Vorwoche gegen einen direkten Konkurrenten aufrappeln. Der MSV Duisburg kann am Freitag beim FC Erzgebirge Aue vorlegen.

von Markus Becker · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Lucas Brumme und RWE erlebten einen Tag zum Vergessen in Stuttgart.
Lucas Brumme und RWE erlebten einen Tag zum Vergessen in Stuttgart. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Mitte April schien Rot-Weiss Essen auf dem besten Weg zum vorzeitigen Aufstieg, feierte zuvor erst sieben Siege in Folge. Drei Spiele später ist die Stimmung beim Revierklub im Keller. Besonders das Ausmaß der 1:6-Schlappe gegen den VfB Stuttgart II hinterließ einen Scherbenhaufen. Für die Zweitliga-Rückkehr braucht es inzwischen sogar Schützenhilfe. Wenn das Team von Uwe Koschinat gegen den SC Verl allerdings nicht selbst wieder zu punkten anfängt, wären etwaige Rechenspielchen ohnehin fehl am Platz. Verl könnte im direkten Duell zwar vorbeiziehen, hätte aber auch für den Fall nur Außenseiterchancen noch in die Top drei zu rutschen. Das liegt nämlich in den Händen von anderen. So könnte der MSV Duisburg am Freitag gegen den FC Erzgebirge Aue einen wichtigen Schritt vor dem Saisonfinale machen. Am Samstag wird auch der FC Energie Cottbus gegen den SV Wehen Wiesbaden seine Hausaufgaben erledigen wollen. Duisburg und Cottbus trennen im Tableau nur zwei Tore. Ein Hoher Sieg könnte den Unterschied zwischen Platz zwei und drei machen.

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Liveticker: FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg

Heute, 19:00 Uhr
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Liveticker: VfL Osnabrück - SSV Ulm

Morgen, 14:00 Uhr
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Liveticker: FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 14:00 Uhr
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Liveticker: F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II

Morgen, 14:00 Uhr
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Liveticker: Rot-Weiss Essen - SC Verl

Morgen, 14:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
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SC Verl
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Morgen, 14:00 Uhr
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FC Ingolstadt 04
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14:00live

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Liveticker: SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg

Morgen, 16:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
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Liveticker: TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt

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Liveticker: Viktoria Köln - Alemannia Aachen

So., 10.05.2026, 16:30 Uhr
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16:30live

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Liveticker: TSG Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken

So., 10.05.2026, 19:30 Uhr
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1. FC Saarbrücken
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So läuft der letzte Spieltag

38. Spieltag
16.05.26 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
16.05.26 FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim
16.05.26 VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück
16.05.26 SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiss Essen
16.05.26 SV Wehen Wiesbaden - TSG 1899 Hoffenheim II
16.05.26 SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus
16.05.26 MSV Duisburg - Viktoria Köln
16.05.26 Alemannia Aachen - TSV Havelse
16.05.26 SC Verl - TSV 1860 München
16.05.26 1. FC Schweinfurt 05 - FC Erzgebirge Aue

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