Duisburg kann am Freitag in Aue vorlegen, RWE vor Schicksalsspiel

Lucas Brumme und RWE erlebten einen Tag zum Vergessen in Stuttgart. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Mitte April schien Rot-Weiss Essen auf dem besten Weg zum vorzeitigen Aufstieg, feierte zuvor erst sieben Siege in Folge. Drei Spiele später ist die Stimmung beim Revierklub im Keller. Besonders das Ausmaß der 1:6-Schlappe gegen den VfB Stuttgart II hinterließ einen Scherbenhaufen. Für die Zweitliga-Rückkehr braucht es inzwischen sogar Schützenhilfe. Wenn das Team von Uwe Koschinat gegen den SC Verl allerdings nicht selbst wieder zu punkten anfängt, wären etwaige Rechenspielchen ohnehin fehl am Platz. Verl könnte im direkten Duell zwar vorbeiziehen, hätte aber auch für den Fall nur Außenseiterchancen noch in die Top drei zu rutschen. Das liegt nämlich in den Händen von anderen. So könnte der MSV Duisburg am Freitag gegen den FC Erzgebirge Aue einen wichtigen Schritt vor dem Saisonfinale machen. Am Samstag wird auch der FC Energie Cottbus gegen den SV Wehen Wiesbaden seine Hausaufgaben erledigen wollen. Duisburg und Cottbus trennen im Tableau nur zwei Tore. Ein Hoher Sieg könnte den Unterschied zwischen Platz zwei und drei machen.