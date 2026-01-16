 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
RWE spielt gegen 1860 München.
RWE spielt gegen 1860 München. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Duisburg, Essen und Verl können Cottbus an der Spitze verdrängen

3. Liga: Mitten im Januar geht es schon wieder um Punkte. Zum 20. Spieltag kann sich ganz wieder einiges bewegen. Hinter Tabellenführer Energie Cottbus können der SC Verl, der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen allesamt die Spitzenposition übernehmen.

Im Aufstiegskampf ist weiterhin alle möglich. Nahezu die gesamte obere Tabellenhälfte darf sich noch ernsthafte Chancen auf den ganz großen Wurf ausrechnen. Die einleitende Form zu Jahresbeginn kann in vieler Hinsicht dahingehend schon Berge versetzen. Die Pole Position hat aktuell Energie Cottbus inne, muss sich zum Wiederbeginn gegen den 1. FC Saarbrücken behaupten. Der zuletzt so formstarke SC Verl bekommt es mit dem SV Waldhof Mannheim zu tun und könnte im besten Fall sogar die Tabellenspitze übernehmen. Dahinter hofft der MSV Duisburg ähnlich erfolgreich wie zu Saisonbeginn ins neue Jahr zu starten. Schon am Samstag hoffen Rot-Weiss Essen und der TSV 1860 München im direkten Aufeinandertreffen, näher an die Spitzenplätze heranzurücken.

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

____

Liveticker: SSV Jahn Regensburg - FC Ingolstadt

Heute, 19:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
19:00live

____

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - FC Energie Cottbus

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
14:00live

____

Liveticker: SSV Ulm - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00live

____

Liveticker: F.C Hansa Rostock - FC Erzgebirge Aue

Morgen, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
14:00live

____

Liveticker: TSV 1860 München - Rot-Weiss Essen

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
14:00live

____

Liveticker: SC Verl - SV Waldhof Mannheim

Morgen, 14:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
14:00live

____

Liveticker: Alemannia Aachen - VfL Osnabrück

Morgen, 16:30 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
16:30live

____

Liveticker: VfB Stuttgart II - MSV Duisburg

So., 18.01.2026, 13:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
13:30live

____

Liveticker: 1. FC Schweinfurt - Viktoria Köln

So., 18.01.2026, 16:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
16:30live

____

Liveticker: TSV Havelse - TSG Hoffenheim II

So., 18.01.2026, 19:30 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
19:30live

____

So geht es weiter

21. Spieltag
23.01.26 Viktoria Köln - 1. FC Saarbrücken
24.01.26 FC Ingolstadt 04 - VfB Stuttgart II
24.01.26 FC Erzgebirge Aue - SSV Ulm 1846 Fußball
24.01.26 FC Energie Cottbus - 1. FC Schweinfurt 05
24.01.26 Rot-Weiss Essen - TSV Havelse
24.01.26 TSG 1899 Hoffenheim II - Alemannia Aachen
24.01.26 MSV Duisburg - SSV Jahn Regensburg
25.01.26 SV Waldhof Mannheim - F.C. Hansa Rostock
25.01.26 VfL Osnabrück - TSV 1860 München
25.01.26 SV Wehen Wiesbaden - SC Verl

____

Markus Becker