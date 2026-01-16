Duisburg, Essen und Verl können Cottbus an der Spitze verdrängen

Im Aufstiegskampf ist weiterhin alle möglich. Nahezu die gesamte obere Tabellenhälfte darf sich noch ernsthafte Chancen auf den ganz großen Wurf ausrechnen. Die einleitende Form zu Jahresbeginn kann in vieler Hinsicht dahingehend schon Berge versetzen. Die Pole Position hat aktuell Energie Cottbus inne, muss sich zum Wiederbeginn gegen den 1. FC Saarbrücken behaupten. Der zuletzt so formstarke SC Verl bekommt es mit dem SV Waldhof Mannheim zu tun und könnte im besten Fall sogar die Tabellenspitze übernehmen. Dahinter hofft der MSV Duisburg ähnlich erfolgreich wie zu Saisonbeginn ins neue Jahr zu starten. Schon am Samstag hoffen Rot-Weiss Essen und der TSV 1860 München im direkten Aufeinandertreffen, näher an die Spitzenplätze heranzurücken.