Duisburg eiskalt: MSV feiert gelungen Saisonauftakt gegen Meppen

Es war alles angerichtet für einen erfolgreichen Start in die neue Spielzeit. Nach einer überzeugenden Vorbereitung stand für den MSV Duisburg der erste Härtetest auf dem Programm. Mit dem SV Meppen gastierte ein spielstarker Aufsteiger im Ruhrpott, doch richtig ins Spiel kam er nicht. Die erste Chance der Begegnung konnte der SVM zwar für sich verbuchen, der Abschluss von Oliver Schmitt aus spitzem Winkel flog aber gegen das Außennetz (1.). Damit waren auch sämtliche Offensivaktionen der Gäste im ersten Durchgang erwähnt.

Der MSV übernahm fortan die Kontrolle und legte sich den SVM zurecht. Eine Flanke von Can Coskun fand nach acht Zeigerumdrehungen Lex-Tyger Lobinger in der Nähe des Elfmeterpunktes. Der Angreifer stieg in die Luft und köpfte zur frühen Führung ein. In der Folge spielten sich die Zebras zahlreiche weitere Großchancen heraus, besonders Jakob Bookjans scheiterte mehrere Male nur denkbar knapp (12./28.). Auch Lobinger, von Dominik Kother tief geschickt, machte eigentlich alles richtig, verfehlte mit seinem Abschluss den Meppener Kasten aber um wenige Zentimeter (23.). Vor der Pause nahm Duisburg dann ein wenig Tempo heraus, behielt aber stets die Kontrolle.

Schlicke legt per Kopf nach

Zunächst ging es ohne Wechsel der Zebras nach dem Seitenwechsel weiter. Bei den Gästen ersetzte Luca Prasse den blass gebliebenen Jannic Ehlers und sorgte gleich für Belebung. Cyrill Akono konnte im Strafraum der Duisburger vermehrt angespielt werden, einen platzierten Torabschluss brachten die Emsländer aber weiter nicht zustande. Nach gut einer Stunde reagierte Cheftrainer Dietmar Hirsch und brachte mit Ramien Safi, Patrick Sussek und Conor Noß gleich drei neue Kräfte. Der Arbeitstag beendet war für Kother, Bookjans und Simon Symalla. Mit seiner Schnelligkeit sorgte Safi auch gleich für Belebung, wirkte in seinen Aktionen aber unglücklich.