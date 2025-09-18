Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Leverkusen ließ noch keinen Punkt liegen. – Foto: Christian Bunge
Duisburg auf Punktejagd gegen Leverkusen, RWO gegen S04
U17-DFB-Nachwuchsliga: Sowohl RW Oberhausen als auch der MSV Duisburg warten noch auf die ersten Punkte der Saison. Es geht jeweils gegen einen anspruchsvollen Kontrahenten.
In der stark besetzten Gruppe G der U17-DFB-Nachwuchsliga wird sich der MSV Duisburg jeden Punkt mühsam erkämpfen müssen. So nun auch gegen Bayer 04 Leverkusen, das makellos in die Saison startete.
Auch in Gruppe H hat es RW Oberhausen nicht leicht, den dürftige Saisonstart könnte man nun immerhin mit etwas Zählbarem gegen den FC Schalke 04 aufbessern. Die Knappen zeigten sich bislang auch durchaus verwundbar. An der Spitze thront derweil noch Borussia Dortmund, das mit einem Sieg gegen Viktoria Köln einen Verfolger noch weiter auf Distanz halten kann.
