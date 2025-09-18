Duisburg auf Punktejagd gegen Leverkusen, RWO gegen S04

In der stark besetzten Gruppe G der U17-DFB-Nachwuchsliga wird sich der MSV Duisburg jeden Punkt mühsam erkämpfen müssen. So nun auch gegen Bayer 04 Leverkusen, das makellos in die Saison startete.

Auch in Gruppe H hat es RW Oberhausen nicht leicht, den dürftige Saisonstart könnte man nun immerhin mit etwas Zählbarem gegen den FC Schalke 04 aufbessern. Die Knappen zeigten sich bislang auch durchaus verwundbar. An der Spitze thront derweil noch Borussia Dortmund, das mit einem Sieg gegen Viktoria Köln einen Verfolger noch weiter auf Distanz halten kann.