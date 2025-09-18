 2025-09-18T06:43:20.841Z

Leverkusen ließ noch keinen Punkt liegen.
Leverkusen ließ noch keinen Punkt liegen. – Foto: Christian Bunge

Duisburg auf Punktejagd gegen Leverkusen, RWO gegen S04

U17-DFB-Nachwuchsliga: Sowohl RW Oberhausen als auch der MSV Duisburg warten noch auf die ersten Punkte der Saison. Es geht jeweils gegen einen anspruchsvollen Kontrahenten.

In der stark besetzten Gruppe G der U17-DFB-Nachwuchsliga wird sich der MSV Duisburg jeden Punkt mühsam erkämpfen müssen. So nun auch gegen Bayer 04 Leverkusen, das makellos in die Saison startete.

Auch in Gruppe H hat es RW Oberhausen nicht leicht, den dürftige Saisonstart könnte man nun immerhin mit etwas Zählbarem gegen den FC Schalke 04 aufbessern. Die Knappen zeigten sich bislang auch durchaus verwundbar. An der Spitze thront derweil noch Borussia Dortmund, das mit einem Sieg gegen Viktoria Köln einen Verfolger noch weiter auf Distanz halten kann.

So läuft der 4. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Sa., 20.09.2025, 13:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
13:00

Sa., 20.09.2025, 11:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
11:00

Sa., 20.09.2025, 11:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
11:00

So., 21.09.2025, 13:30 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
13:30

So geht es weiter

5. Spieltag
27.09.25 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach
27.09.25 Wuppertaler SV - MSV Duisburg
27.09.25 Fortuna Düsseldorf - Kickers Offenbach
28.09.25 FSV Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen

So läuft der 4. Spieltag der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
11:00

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
11:00

Sa., 20.09.2025, 13:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
13:00

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
11:00

So geht es weiter

5. Spieltag
27.09.25 FC Viktoria Köln - SC Rot-Weiß Oberhausen
27.09.25 SV Meppen - Borussia Dortmund
28.09.25 FC Schalke 04 - Rot-Weiss Essen
28.09.25 SC Preußen Münster - VfL Bochum

