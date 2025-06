Duggendorf und Pielenhofen bündeln die Kräfte

Mit der neuen Spielgemeinschaft wollen beide Vereine die Kräfte bündeln und ihren Spielern optimale Bedingungen bieten. „Wir müssen versuchen, Woche für Woche dafür zu sorgen, dass unsere Spieler, die in der Bezirksliga keinen Einsatz haben, unter den bestmöglichen Bedingungen Spielpraxis sammeln können“, erklärt Robert Huber. Der sportliche Leiter des Bezirksligisten FC Pielenhofen-Adlersberg ist sich sicher: „In der SG Duggendorf/Pielenhofen II sind hierfür sehr gute Voraussetzungen geschaffen.“Als Trainer der neuen SG wird der 39-jährige Michael Marufke fungieren. Für ihn ist es die erste offizielle Trainerstation. Unterstützt wird der Duggendorfer dabei von Johannes Dechant , der das Trainerteam als Co-Trainer komplettiert. Auch Marufke blickt optimistisch auf die Zusammenarbeit: „Ich bin froh, dass es so kurzfristig mit der SG geklappt hat – ich denke, das ist für beide Vereine eine perfekte Lösung. Ich freue mich schon auf den Saisonstart und darauf, alle Spieler kennenzulernen.“ Er verspricht: „Wir werden eine schlagkräftige Truppe zusammenbauen und versuchen, maximal erfolgreich zu sein.“Die DJK Duggendorf hatte erst im Vorjahr die Rückkehr in die Kreisklasse geschafft. Dort wäre der Klassenerhalt möglich gewesen, allerdings erklärte der Verein einen Relegations-Verzicht und ging freiwillig in die A-Klasse hinunter. Die Zweite des FC Pielenhofen-Adlersberg war bereits als Spielgemeinschaft unterwegs. In der alten Saison bildete man mit dem FSV Steinsberg und der SpVgg Wolfsegg ein Trio. Ab sofort hat der FCPA einen neuen SG-Partner.