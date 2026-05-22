Düzgüner kommt, drei Spieler gehen: USC Paloma plant weiter

Zugang Vedat Düzgüner. – Foto: USC Paloma

Der USC Paloma hat die Saison in der Oberliga Hamburg mit einem deutlichen Auswärtssieg beim FC Türkiye Wilhelmsburg und als Tabellenfünfter abgeschlossen. Nun ist die Mannschaft in der Sommerpause, doch an der Brucknerstraße laufen die Planungen für die kommende Spielzeit weiter. Dabei setzt der Klub auf viel Kontinuität - und auf einen namhaften Zugang vom Meister.

Mit Nick Leptien hat der 21. und damit letzte Spieler aus dem aktuellen Kader seinen Verbleib für mindestens ein weiteres Jahr zugesagt. Der 22-jährige Offensivspieler war erst vor der Saison vom Eimsbütteler TV zum USC gewechselt und bleibt nun Teil der Mannschaft.

Ligamanager Jan Haimerl bewertet die Verpflichtung entsprechend positiv: „Als Verein sind wir sehr froh und auch stolz, dass Vedat Düzgüner als frischer Hamburger Meister vom ETSV Hamburg zum USC Paloma wechselt und in der kommenden Saison für unsere Farben spielen wird. Seine Kreativität, Agilität und Erfahrung werden unsere Mannschaft nochmal einen Schritt voranbringen.“

Neu an der Brucknerstraße ist künftig Vedat Düzgüner. Der 29-Jährige wechselt vom ETSV Hamburg zu Paloma und kommt damit als frisch gebackener Hamburger Meister zum Tabellenfünften. Für den USC ist Düzgüner der fünfte externe Zugang für die Saison 2026/27.

Düzgüner bringt demnach ein Profil mit, das Paloma in der Offensive zusätzliche Flexibilität geben soll. Haimerl erklärt: „Vedat kann in der Offensive auf vielen Positionen spielen, was sein Profil für uns sehr interessant macht.“ Neben der sportlichen Qualität hebt der Ligamanager auch die Persönlichkeit des Zugangs hervor: „Zu dem Sportlichen kommt hinzu, dass er ein toller Charakter ist und menschlich hervorragend in unsere Gruppe passt. Alles in allem ein tolles Paket, das zu den Werten und Rahmenbedingungen unseres Vereins passt. Herzlich Willkommen an der Brucknerstraße, Vedat!“

Drei prägende Spieler gehen

Neben der Kaderkontinuität und dem Zugang aus der ETSV-Meistermannschaft stehen auch drei Abgänge fest. Yannick Albrecht, Lion Mandelkau und Marco Schroeder verlassen den USC Paloma. Der Verein beschreibt alle drei als Charaktere, die Mannschaft und Klub mit ihren Werten und ihrer Einstellung über Jahre geprägt hätten.

Albrecht wird seine Fußballschuhe nach zwei Jahren in Blau-Weiß an den Nagel hängen und mit dem Fußballspielen aufhören. Mandelkau muss seine Laufbahn aus gesundheitlichen Gründen beenden - nach insgesamt zehn Jahren in der Ligamannschaft des USC. Schroeder verlässt den Verein nach vier Jahren, sein sportliches Ziel ist bislang unbekannt.

Viel Kontinuität nach starker Saison

Paloma geht damit mit einer klaren Linie in die neue Saison. Der fünfte Platz in der Oberliga war sportlich ein starkes Ergebnis, nun bleibt der Kern der Mannschaft nahezu vollständig zusammen. Dass 21 Spieler aus dem aktuellen Kader zugesagt haben, spricht für Stabilität und Vertrauen in den eingeschlagenen Weg.

Mit Düzgüner kommt zudem ein Spieler hinzu, der gerade eine Meisterschaft gewonnen hat und offensive Qualität mitbringt. Der USC verliert zwar drei verdiente Akteure, hat aber frühzeitig wichtige Entscheidungen getroffen. Nach Platz fünf soll die Mannschaft an der Brucknerstraße weiter wachsen - mit viel Kontinuität und gezielten Ergänzungen.

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