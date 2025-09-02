Duetsch dreifach: 3 Meilen Altes Land unterliegt Geestland deutlich

In der Frauen Bezirksliga Lüneburg West kassierte die FSG 3 Meilen Altes Land am 4. Spieltag eine klare 0:4-Niederlage gegen den FC Geestland. Die Gäste nutzten ihre Standardsituationen konsequent und legten damit den Grundstein für den Erfolg.

Bereits nach zwölf Minuten traf Lara-Sophie Duetsch zur Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Laura Manora Lesley Timm auf 0:2. Beide Treffer fielen nach Eckbällen, die nicht konsequent verteidigt wurden.

Kurz vor der Pause war es erneut Duetsch, die mit ihrem zweiten Tor den Rückstand noch größer machte. Nach dem Seitenwechsel nutzte die Torjägerin einen Elfmeter und sorgte mit ihrem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung.

FSG-Trainer Carl-Philipp Pien zeigte sich nach der Partie selbstkritisch: „Wir wollten an Wingst anknüpfen, was uns aber überhaupt nicht gelang. Spielerisch zu hektisch und unpräzise. Geestland hat das optimal ausgenutzt und uns dann schnell bestraft.“