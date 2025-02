Düstere Aussichten in der 3. Liga: 1860 München vor Monat der Wahrheit

Der TSV 1860 München befindet sich im Abstiegsstrudel. Die Aussichten sind mau. Fünf Schicksalsspiele stehen im März in der 3. Liga an.

München – Die Lage ist kompliziert und herausfordernd. Ein Satz, den man im Verlauf des langen Wahlsonntags häufig gehört hat. Bis zu sieben konkurrierende Parteien, teilweise enger beieinander als gedacht. Ähnlich wie im Abstiegskampf der 3. Liga. Hier wie dort gilt: Nerven bewahren – und zittern, bis das amtliche Endergebnis vorliegt. In der 3. Liga ist das am 17. Mai der Fall, es gilt die Ansage von Trainer Patrick Glöckner: „Wir wissen, dass wir 45 Punkte holen müssen.“ Mit anderen Worten: noch 16. In 13 verbleibenden Spielen.

In der Politik kommt es jetzt auf den Merz an. Bis Ostern will er Klarheit haben, wie es weitergeht in diesem Land. Und in der 3. Liga? Da kommt es jetzt auch auf den März an, auf den mit „ä“. Fünf Spieltage stehen an. Der TSV 1860 München bekommt es mit einigen ihrer Mitbewerber zu tun, und wer weiß: Auch hier könnte bis Ostern eine Vorentscheidung fallen, was die Zukunft bringt. Rutschen die Löwen richtig unten rein? Können Sie sich wie im Vorjahr ein Polster zulegen, das dem Verein ein Bibber-Finish erspart? Die Aussicht auf eine Regionalliga mit Haching und Bayern II ist wenig erbaulich. Ein Scheitern an der 45-Punkte-Hürde wäre für 1860 fatal.

Das Problem der Löwen: Die Leistungskurve zeigt nach unten, der Trainereffekt ist verpufft, eine Null-Punkte-Woche mit 2:8 Toren nährt Selbstzweifel. Gleichzeitig sind gefühlt sämtliche Konkurrenten oberhalb von Hannover II (Platz 19), dem Auswärtsgegner am Faschingssamstag (14 Uhr), im Aufwind. Spannung pur ist garantiert beim Fünferpack im März. Wo die Chancen wie stehen, zeigt unsere Übersicht.

Hannover 96 II (A) – Wird das formschwächste Team der 3. Liga zum Aufbaugegner für 1860?

Die „Zweite“ der 96er ist das schlechteste Team der Rückrunde, hat 2025 erst vier Punkte geholt und zuletzt ähnliche Packungen bekommen wie die Löwen: 1:5 gegen Osnabrück, gefolgt vom 1:4 in Saarbrücken. 1860 zum Vergleich: 2:5 in Dresden, 0:3 gegen Bielefeld. Klassisches Sechs-Punkte-Spiel – und für Hannover II (22 Punkte) die letzte Chance, noch mal an 1860 & Co. ranzukommen. Vor Selbstvertrauen strotzt keiner, entscheiden dürften die Nerven und die Tagesform.