Düsseldorfs „Zwote“ will in Köln weiterhin ungeschlagen bleiben

Vor allem offensiv hat sich die Fortuna aus der Domstadt verstärkt. Insgesamt 14 neue Spieler, die meisten von Ligakonkurrenten aus dem Vorjahr verpflichtet, zählt der diesjährige Kader der Kölner. Mit Suheyel Najar holten sie einen Spieler in den Verein zurück, der die vergangenen drei Jahre in der Dritten Liga spielte. Zwei weitere Zugänge sind am Flinger Broich durchaus noch bekannt. Mit Luca Majetic und Kevin Brechmann laufen seit diesem Sommer gleich zwei Spieler aus dem letztjährigen Kader von Fortunas U23 für die Kölner auf. Beide standen bisher in allen fünf Ligapartien auf dem Platz und könnten auch beim Wiedersehen am Samstag erneut eine Option sein.