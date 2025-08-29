Düsseldorfs „Zwote“ will in Köln weiterhin ungeschlagen bleiben

Mit elf Zählern steht die Mannschaft von Trainer Jens Langeneke, ungeschlagen und punktgleich wie Tabellenführer Sportfreunde Siegen und Verfolger Borussia Mönchengladbach II, auf Rang drei. Am Samstag (16 Uhr) geht es für die „Zwote“ nach Köln zur anderen Fortuna. Ein Derby, das immer ein besonderes Spiel ist. In der Domstadt will die U23 erneut punkten, auch wenn sie sich in der Vergangenheit häufiger schwertat.
Deshalb soll auf die Leichtigkeit der vergangenen Spiele aufgebaut werden. Fortunas „Zwote“ startete mit einem 1:1 gegen Gladbachs U23, gewann im Anschluss gegen Oberhausen (1:0) und den FC Gütersloh (3:1) und teilte sich auch mit dem 1. FC Bocholt (2:2) die Punkte. Vergangenes Wochenende siegten die Düsseldorfer mit 2:0 gegen den Bonner SC – Mechak Quiala Tito war mit seinem Doppelpack der Matchwinner. Der Stürmer war vergangene Saison mehr in der Joker-Rolle, hat aber richtig gut in die neue Spielzeit gefunden. Nach dem Startelf-Einsatz gegen Bonn ist der 20-Jährige sicherlich auch in Köln wieder eine Option für die erste Elf.
Der SC Fortuna Köln startete ebenfalls gut in die neue Regionalligasaison und sammelte in den ersten fünf Spielen acht Punkte. Die einzige Niederlage kassierte die Mannschaft von Trainer Matthias Mink gegen die U23 aus Gladbach, wobei der Siegtreffer zum 3:2 in der sechsten Minute der Nachspielzeit fiel. Vergangenes Wochenende sicherten sich die Kölner durch ein starkes 1:1 einen Punkt gegen den Vorjahreszweiten Gütersloh. Nach Tabellenplatz sechs in der vergangenen Spielzeit sind die Kölner im neuen Jahr optimistisch, wieder in eine ähnliche Tabellenregion zu kommen – und das mit vielen Zugängen.
Vor allem offensiv hat sich die Fortuna aus der Domstadt verstärkt. Insgesamt 14 neue Spieler, die meisten von Ligakonkurrenten aus dem Vorjahr verpflichtet, zählt der diesjährige Kader der Kölner. Mit Suheyel Najar holten sie einen Spieler in den Verein zurück, der die vergangenen drei Jahre in der Dritten Liga spielte. Zwei weitere Zugänge sind am Flinger Broich durchaus noch bekannt. Mit Luca Majetic und Kevin Brechmann laufen seit diesem Sommer gleich zwei Spieler aus dem letztjährigen Kader von Fortunas U23 für die Kölner auf. Beide standen bisher in allen fünf Ligapartien auf dem Platz und könnten auch beim Wiedersehen am Samstag erneut eine Option sein.