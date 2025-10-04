Düsseldorfs U23 verspielt 3:0-Führung trotz 80-minütiger Überzahl

„Ich freue mich einfach auf das Spiel – Freitagabend, eine gewisse Atmosphäre und eine ähnlich junge Mannschaft wie wir“, sagte „Zwote“-Trainer Jens Langeneke. „Der wichtigste Schlüssel wird darin liegen, wie viele Zweikämpfe wir gewinnen und wie aggressiv wir gegen den Ball sind.“

Und die Düsseldorfer brachten genau das auf den Platz, was sich ihr Trainer erhofft hatte: Das Derby startete intensiv, bereits nach zehn Minuten wurde der Kölner Torhüter vom Platz gestellt und die „Zwote“ nutzte den Strafstoß zur frühen Führung. In Überzahl legten sie noch vor der Pause zwei weitere Treffer nach, bevor die Gäste im zweiten Durchgang neue Kräfte freisetzten und die Führung der Langeneke-Truppe egalisiert. In letzter Minute besiegelten sie mit ihrem Treffer das bittere 3:3.

Langeneke ließ Noah Egouli als rechten Innenverteidiger starten. Ansonsten setzte er auf dieselbe Truppe, die er zuvor auf Schalke auf dem Platz geschickt hatte. Und so vertraute er auch weiterhin auf seine Doppelspitze aus Mechak Quiala Tito und Deniz Bindemann.

Genau dieses Duo war es auch, dass die Gastgeber ganz früh zum Jubeln brachten. Der Kölner Keeper Mikolaj Marutzki vertändelte den Ball direkt vor seinem Tor, Quiala Tito reagierte blitzschnell und hätte nur noch ins leere Tor einschieben müssen. Doch Marutzki wollte seinen Fehler ausbügeln, zog den Düsseldorfer an seinem Trikot zu Boden und vereitelte damit die klare Chance. Schiedsrichter Lutz Meyersieck gab dem Schlussmann glatt Rot und zeigte außerdem auf den Punkt. Bindemann verwandelte souverän.

Trotz Überzahl und Führung wurden die folgenden Minuten für die Flingerner nicht minder intensiv: Die Partie gestaltete sich zunehmend zerfahrener, die Kölner stiegen hart in die Zweikämpfe ein und hatten sich auch offensiv noch nicht ganz aufgegeben. Die „Zwote“ ließ sich davon jedoch nicht beirren, hielt an ihrem Spiel fest und schnupperte mehrmals am zweiten Tor – das zur 30-Minuten-Marke schließlich auch fiel. Eine ganz präzise geschlagene Flanke von Lennart Garlipp fand Bindemann, der aus zentraler Position den Doppelpack schnürte.

Später Ausgleich

Zwar deuteten die „Geißböcke“ in der Schlussphase der ersten Hälfte an, dass sie doch noch nicht ganz abzuschreiben waren. Doch Fortuna-Torwart Tobias Pawelczyk packte gegen Sargis Adamyan gleich zwei starke Paraden aus. Weit weniger geordnet präsentierte sich dagegen die Abwehr der Gäste, erneut war es Quiala Tito, der von einer gegnerischen Unachtsamkeit profitierte. Im Strafraum war der Ball direkt vor seinen Füßen gelandet und der Stürmer erhöhte nach vor der Pause auf 3:0.

Dennoch kamen die Domstädter besser aus der Kabine, Pawelczyk musste sich mehrfach ordentlich lang machen und kassierte dann doch das überfällige Gegentor: Nach rund einer gespielten Stunde parierte der Düsseldorfer Keeper zuerst noch gegen Adamyan, Safyan Toure verwandelte dann aber den Abpraller. Und tatsächlich schnupperten die Kölner kurz darauf am Wunder: Der zuvor so oft gescheiterte Adamyan traf zum 2:3. Die „Zwote“ schwankte ordentlich und kassierte in der letzten Minute nach einem direkten Freistoß den ganz bitteren, und doch verdienten Gegentreffer zum 3:3.