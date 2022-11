Düsseldorfs U23 verliert 1:3 in Wiedenbrück Der Regionalligist leistete sich in Ostwestfalen zu viele individuelle Fehler.

Geschrieben wurde einiges, besprochen auch. Dafür hatten Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer am vergangenen Wochenende selbst gesorgt. Ihre denkwürdige 2:3-Pleite bei der SG Wattenscheid wirkte auf diversen Ebenen nach. Auf der öffentlichen: Dort waren die Lobeshymnen auf den dreifachen Torschützen Dennis Knabe-Lerche und den Traditionsklub aus Bochum besonders groß.

Aber auch auf der internen: Im Mannschaftsquartier der U23 führten die Geschehnisse am Montag zu einer ausgiebigen Analyse. Zu inkonsequent, so lautete die wichtigste Erkenntnis von Trainer Nico Michaty, sei sein Team gewesen – offensiv wie defensiv.

Vor dem Rückrundenauftakt beim SC Wiedenbrück forderte der 49-Jährige deshalb: „Wir müssen über 90, 95 Minuten sehr konsequent, konzentriert und seriös auftreten, um die weite Heimfahrt mit etwas Zählbarem anzutreten.“ Die Worte ihres Trainers füllten die Flingerner aber kaum mit Inhalt, und deshalb verloren sie am Samstag das erste Spiel der Rückrunde in Ostwestfalen mit 1:3. Konsequent waren sie im Angriff erneut nicht, konzentriert in der Defensive gerade vor den Gegentoren ebenso wenig.

Ob die Düsseldorfer über den erwarteten Einsatz von Benjamin Böckle und Takashi Uchino hinaus weitere Unterstützung durch die Profis erhalten würde, war im Vorfeld eine der wichtigsten Fragen. Zumal, da Routinier Adam Bodzek und Vizekapitän Mert Göckan gelbgesperrt fehlten. Und tatsächlich: Auch Kwadwo Baah, die Leihgabe vom englischen Zweitligisten FC Watford, hatte die Reise nach Ostwestfalen mit angetreten. Der gebürtige Stuttgarter startete auf der linken Außenbahn, wechselte aber schon nach kurzer Zeit in die Sturmspitze.

Und er war direkt an den ersten beiden gefährlichen Torannäherungen der Rot-Weißen beteiligt. Erst leitete Baah den Ball geschickt zu Nicolas Hirschberger weiter, bevor Letzterer in der folgenden Eins-gegen-eins-Situation an Wiedenbrücks Torwart Marcel Hölscher scheiterte. Anschließend bediente Tom Geerkens den 19-Jährigen, dessen Abschluss allerdings nicht im Netz landete. Auch vor der dritten Chance – es war die größte – hatte Baah seine Füße im Spiel: Stark tankte er sich durch den Strafraum, legte quer und fand Ephraim Kalonji, der aber ebenfalls scheiterte.