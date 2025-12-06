Düsseldorfs U23 kassiert schmerzhafte Niederlage gegen Mönchengladbach

Als Fortunas Regionalliga-Fußballer am Freitagabend auf die U23 von Borussia Mönchengladbach trafen, markierte diese Begegnung nicht nur die letzte des Jahres, sondern womöglich auch die Abschiedspartie des Interimstrainers der „Fohlen“. Das hatte Sascha Eickel kürzlich selbst angekündigt. „Es geht in die Richtung, dass ich mein letztes Spiel mache“, sagte der 50-Jährige, der das Traineramt nur vorübergehend übernommen hatte, nachdem Eugen Polanski zum Coach des Gladbacher Bundesliga-Teams aufgestiegen war.

Zum Jahreswechsel will Eickel jedoch in seine Rolle als sportlicher Leiter der U19 sowie U23 zurückkehren. Und der „Zwoten“ gelang es nicht, ihm seinen mutmaßlichen Abschluss zu verderben. Nach elf Minuten lagen die Hausherren bereits mit drei Toren zurück und vermochten nicht mehr, diesen Rückstand zu drehen. So verabschiedeten sie sich mit einer 1:3-Niederlage in die Winterpause und verpassten auch im ersten Spiel der Rückrunde, sich etwas Abstand zu den Abstiegsrängen zu verschaffen.

Dabei hatten Düsseldorf-Trainer Jens Langeneke vor dem Anpfiff noch positive Nachrichten erreicht: Gegen die Eickel-Elf stand Hamza Anhari, der in der Vorwoche noch im Kreise der Profis mitgewirkt hatte, wieder zur Verfügung. Und so rückte der Mittelfeldakteur, in den jüngsten Partien stets als belebender Faktor aufgefallen, auch direkt in die Anfangsaufstellung. Da Karim Affo durch Anharis U23-Einsatz als linker Flügel startete, nahm Si-woo Yang, der diese Rolle noch gegen Bochums U21 (0:2) bekleidet hatte, zunächst auf der Bank Platz. Zudem stand U19-Spieler Levi Mentzel nicht im „Zwote“-Aufgebot; an seiner Stelle begann Noah Egouli in der Defensive.

Die Freude über Anharis Abstellung währte jedoch nicht lange, denn die Langeneke-Truppe erwischte den denkbar schlechtesten Start. Nach nicht einmal einer Minute klingelte es zum ersten Mal im Kasten von Düsseldorf-Keeper Milan Czako: Lion Schweers versenkte die Kugel nach einem Eckball im Netz. Damit aber nicht genug, denn die Hausherren verschliefen die Anfangsphase komplett und lagen in kürzester Zeit 0:3 hinten. Nach sieben Minuten schenkten sie sich das zweite Gegentor nach einem Abwehrfehler quasi selbst ein, bevor die „Fohlen“ aus der Distanz ein drittes Mal zuschlugen.

Bindemann vergibt Strafstoß zum 2:3

Nach diesem verkorksten Start berappelten sich die Düsseldorfer jedoch kurz vor der 30-Minuten-Marke wieder und verkürzten tatsächlich. Mechak Quiala Titos Kopfball flog zunächst noch an den Pfosten, doch Anhari stand genau richtig und brachte den Ball im Tor unter. Die zuvor so offensivfreudigen Gladbacher tauchten nach diesem Anschlusstreffer fast vollkommen unter, während Fortuna gar an einem weiteren Tor schnupperte – und doch den 1:3-Rückstand mit in die Kabine nahm. Gleichwohl konnte sie sich nach dem starken Start des Gegners glücklich schätzen, keine höhere Hypothek in den zweiten Durchgang mitzunehmen.

Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeber deutlich aktiver, schöpften aber aus einigen guten Möglichkeiten einfach keinen Ertrag. Selbst als sie einen Handelfmeter zugesprochen bekamen, lenkte Borussia-Torwart Maximilian Neutgens den Versuch von Deniz Bindemann am Kasten vorbei, und der von Affo noch einmal hereingebrachte Ball wurde schließlich auf der Linie geklärt. Auch in der Schlussphase wäre mindestens noch der Anschluss für die „Zwote“ möglich gewesen, jedoch ließen ihre Abschlüsse an letzter Konsequenz missen – und das Comeback blieb auch zum Jahresabschluss aus.