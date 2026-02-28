Düsseldorfs U23 feiert wichtigen Sieg – Rossmann feiert Comeback

Bindemann traf zwei Mal per Strafstoß. – Foto: Jochen Classen

Nach dem Wiederaufstieg der Velberter in die Regionalliga ging es für die „Zwote“ am Freitagabend nach zweijähriger Pause wieder ins Bergische Land – und wieder konnten die Rot-Weißen beim 2:1-Sieg einen enorm wichtigen Erfolg feiern.

Trainer Jens Langeneke nahm im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen den Bonner SC drei Veränderungen in seiner Startelf vor: Tom Barth ersetzte Moritz Montag als Rechtsverteidiger, Danny Latza kam für Simon Vu und Luca Raimund, der wieder in den Kader der Profis für das Spiel gegen den VfL Bochum zurückkehrte, wurde durch Tim Rossmann ersetzt, der sein erstes Pflichtspiel seit August 2025 machte.

Schon in den Anfangsminuten war Fortuna das tonangebende Team und versuchte zumeist über die linke Seite von Tim Rossmann, Torgefahr zu erzeugen. Etwas Zählbares sprang dabei allerdings noch nicht heraus. Wenige Minuten vor der Pause musste dann David Savic verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Simon Vu auf den Platz. Als schon alles auf eine torlose erste Hälfte hinauslief, entschied der Schiedsrichter wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff auf Elfmeter für die Fortuna. Profi-Leihgabe Rossmann wurde zuvor im Sechzehner von den Beinen geholt. Deniz Bindemann übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zur 1:0-Führung, mit der es dann auch in die Pause ging.

Zwei Elfmeter in kurzer Abfolge

Nach dem Seitenwechsel brachte Langeneke Garlipp für Rossmann in die Partie. Auch nach Wiederanpfiff war es die Düsseldorfer U23, die offensive Akzente setzte. Der eingewechselte Garlipp bekam den Ball in aussichtsreicher Position und nahm selbst den Abschluss, anstatt auf den freistehenden Quiala Tito zu spielen. Im einsetzenden Regen der zweiten Hälfte wurden aber auch die Gastgeber aktiver und verzeichneten ihrerseits einige Offensivaktionen, sodass sich Fortuna auf die Defensive konzentrieren musste.

Das ging allerdings nicht lange gut, in der 67. Minute traf Velbert nach einem von Milan Czako verursachten Strafstoß zum Ausgleich. Gleich im Gegenzug ertönte jedoch auf der Gegenseite der nächste Elfmeterpfiff. Quiala Tito wurde im Strafraum klar gehalten, wieder verwandelte Bindemann sicher. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In letzter Sekunde hielt Czako mit einer herausragenden Parade die drei Punkte für sein Team fest. Der 2:1-Sieg bringt den Düsseldorfern damit drei immens wichtige Zähler ein.