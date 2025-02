Düsseldorfs Futsaler holen wichtigen Punkt gegen Regensburg

Punkteteilung Grund zur Freude?

Ob er sich über die Punkteteilung aber nun freuen sollte oder nicht, da darüber herrschte insbesondere bei Mohammad Ali Fayazi Unschlüssigkeit. Schließlich war der spätere Pechvogel in der Schlussphase zunächst noch auf dem besten Weg, in die Rolle des Helden zu schlüpfen. Nach seiner abgelaufenen Sperre war der erst im Laufe dieser Spielzeit vom FC Liria aus Berlin nach Düsseldorf gewechselte Nationalspieler aus Afghanistan sofort ein relevanter Faktor im Spiel der Gastgeber. Was auch am bereits gut funktionierenden Zusammenspiel mit dem Spanier Miguelin lag.