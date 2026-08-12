Düsseldorfer Torjäger auf Leihbasis

– Foto: Bryan Razzeto

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat sich für die Saison 2026/27 mit einem weiteren Angreifer verstärkt. Mechak Quiala Tito wechselt auf Leihbasis von Fortuna Düsseldorf zum Regionalligisten an den Steigerwald. Der 20-jährige Mittelstürmer soll der Offensive zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.

Quiala Tito bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Regionalliga West mit. In der vergangenen Saison kam der 1,85 Meter große Angreifer für die U23 von Fortuna Düsseldorf in 28 Partien zum Einsatz. Dabei erzielte er zehn Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor.

„Mechak ist ein junger und entwicklungsfähiger Stürmer, der körperliche Präsenz mit einer hohen Einsatzbereitschaft und viel Zug zum Tor verbindet. Er arbeitet intensiv für die Mannschaft, kann Bälle festmachen und sucht konsequent den Abschluss. Mit seinen zehn Toren und fünf Vorlagen hat er in der vergangenen Saison gezeigt, dass er auf Regionalliganiveau regelmäßig den Unterschied machen kann“, sagt RWE-Cheftrainer Fabian Gerber.