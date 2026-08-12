Düsseldorfer Torjäger auf Leihbasis

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat sich für die Saison 2026/27 mit einem weiteren Angreifer verstärkt. Mechak Quiala Tito wechselt auf Leihbasis von Fortuna Düsseldorf zum Regionalligisten an den Steigerwald. Der 20-jährige Mittelstürmer soll der Offensive zusätzliche Durchschlagskraft verleihen.
Quiala Tito bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Regionalliga West mit. In der vergangenen Saison kam der 1,85 Meter große Angreifer für die U23 von Fortuna Düsseldorf in 28 Partien zum Einsatz. Dabei erzielte er zehn Treffer und bereitete fünf weitere Tore vor.
„Mechak ist ein junger und entwicklungsfähiger Stürmer, der körperliche Präsenz mit einer hohen Einsatzbereitschaft und viel Zug zum Tor verbindet. Er arbeitet intensiv für die Mannschaft, kann Bälle festmachen und sucht konsequent den Abschluss. Mit seinen zehn Toren und fünf Vorlagen hat er in der vergangenen Saison gezeigt, dass er auf Regionalliganiveau regelmäßig den Unterschied machen kann“, sagt RWE-Cheftrainer Fabian Gerber.
Der gebürtig im Nachwuchs von Viktoria Köln ausgebildete Angreifer schloss sich 2018 dem Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf an. Dort durchlief Quiala Tito die weiteren Jugendmannschaften, ehe er im Sommer 2024 den Sprung in die U23 schaffte. Seine Entwicklung überzeugte die Düsseldorfer Verantwortlichen: Im Juni stattete Fortuna den Mittelstürmer mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2028 aus. Für die kommende Saison soll Quiala Tito nun beim FC Rot-Weiß Erfurt weitere Spielpraxis sammeln und seine positive Entwicklung auf Regionalliganiveau fortsetzen.
Mit dem Leihgeschäft erhält die Offensive der Erfurter einen körperlich robusten und torgefährlichen Angreifer, der seine Qualitäten bereits in der vergangenen Regionalliga-Saison unter Beweis gestellt hat.