Düsseldorfer Teams bekommen harte Aufgaben im Niederrheinpokal

Der Traum vom großen Los erfüllte sich für die drei Düsseldorfer Amateurteams noch nicht. Für die erste Runde um den Niederrheinpokal bekamen der FC Kosova, der Lohausener SV und der DSC 99 aber unangenehme bis knifflige Aufgaben zugelost.
Den auf den ersten Blick machbarsten Gegner erwischte mit dem DSC der Klub, der gefühlt die größten Anstrengungen unternehmen musste, um überhaupt am Verbandspokal teilnehmen zu dürfen. Nach dem Abstieg der Fortuna aus Liga zwei mussten die als Kreispokal-Halbfinalist eigentlich schon qualifizierten Düsseltaler doch noch einmal eine Extrarunde drehen und gegen den ebenfalls im Semifinale ausgeschiedenen A-Kreisligisten Hilden 05/06 in einem Spiel um Platz drei den letzten Startplatz ermitteln. Dort hatte sich der favorisierte „Club“ erst in der Verlängerung durchgesetzt und sich somit noch das Ticket für den Niederrheinpokal gesichert.
In Runde eins geht es für den Bezirksligisten dort in knapp vier Wochen zum TSV Kaldenkirchen, der im Kreis Kempen-Krefeld ebenfalls in der Kreisliga A angesiedelt ist. Die vermeintliche Pflichtaufgabe hat dabei durchaus Tücken. Denn mit Andreas Schwan steht in Kaldenkirchen neuerdings ein versierter Trainer an der Seitenlinie, der einige Jahre lang in der Oberliga tätig war. Schwans Verpflichtung deutet darauf hin, dassman in Kaldenkirchen in der kommenden Saison einiges vorhat.
Beim Lohausener SV dürfte sich die Begeisterung über den VfB Bottrop auch in Grenzen gehalten haben. Mit dem weitestgehend unbekannten Landesligisten erwischte die Elf von Nikos Tsakiris ein sportlich schwieriges Los, aber eben kein Zugpferd, das Aufmerksamkeit auf sich zieht und viele Zuschauer anzieht. Der Vorteil für den klassentieferen LSV ist, dass er Heimrecht genießt und gerade zu Beginn der Saison mit vollem Tank und großer Motivation nicht chancenlos sein dürfte. Das wiederum erhöht die Chancen, in Runde zwei dann einen „dicken Fisch“ aus dem Lostopf zu erwischen.
Mit einer ähnlichen Ausgangsposition wie Lohausen geht der FC Kosova in den Pokalwettbewerb. Auch der amtierende Kreispokalsieger, der sich im Endspiel gegen Gastgeber Lohausen durchgesetzt hatte, empfängt mit dem frischgebackenen Oberliga-Aufsteiger SV Scherpenberg einen klassenhöheren Konkurrenten. Für die neu formierte Elf des neuen Trainers Engin Kizilarslan wird das die erste echte Bewährungsprobe. Zuzutrauen ist dem FCK zu Hause eine Überraschung allemal. Und wer weiß, vielleicht hat Kosova danach ja das Losglück, das dem SV Biemenhorst bereits zuteilwurde. Der Landesligist trifft in Runde eins auf Fortuna Düsseldorf.