Düsseldorfer Teams bekommen harte Aufgaben im Niederrheinpokal Traumlose sahen anders aus: Der FC Kosova, der Lohausener SV und der DSC 99 erwischten bei der Auslosung der ersten Runde des Niederrheinpokals unangenehme Aufgaben. Wer den härtesten Gegner hat – und wer trotzdem träumt. von Marcus Giesenfeld · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Auch der FC Kosovo kennt jetzt seinen Gegner im Niederrheinpokal. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Der Traum vom großen Los erfüllte sich für die drei Düsseldorfer Amateurteams noch nicht. Für die erste Runde um den Niederrheinpokal bekamen der FC Kosova, der Lohausener SV und der DSC 99 aber unangenehme bis knifflige Aufgaben zugelost.

Den auf den ersten Blick machbarsten Gegner erwischte mit dem DSC der Klub, der gefühlt die größten Anstrengungen unternehmen musste, um überhaupt am Verbandspokal teilnehmen zu dürfen. Nach dem Abstieg der Fortuna aus Liga zwei mussten die als Kreispokal-Halbfinalist eigentlich schon qualifizierten Düsseltaler doch noch einmal eine Extrarunde drehen und gegen den ebenfalls im Semifinale ausgeschiedenen A-Kreisligisten Hilden 05/06 in einem Spiel um Platz drei den letzten Startplatz ermitteln. Dort hatte sich der favorisierte „Club“ erst in der Verlängerung durchgesetzt und sich somit noch das Ticket für den Niederrheinpokal gesichert. Versierter Trainer beim DSC-Gegner In Runde eins geht es für den Bezirksligisten dort in knapp vier Wochen zum TSV Kaldenkirchen, der im Kreis Kempen-Krefeld ebenfalls in der Kreisliga A angesiedelt ist. Die vermeintliche Pflichtaufgabe hat dabei durchaus Tücken. Denn mit Andreas Schwan steht in Kaldenkirchen neuerdings ein versierter Trainer an der Seitenlinie, der einige Jahre lang in der Oberliga tätig war. Schwans Verpflichtung deutet darauf hin, dassman in Kaldenkirchen in der kommenden Saison einiges vorhat.