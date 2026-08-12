Düsseldorfer Schiedsrichterikone Hassan Belkadi ist verstorben

Der Kreis Düsseldorf trauert um Belkadi – Foto: IMAGO IMAGES

Die Rolle als Schiedsrichter bringt es für gewöhnlich nicht mit sich, großartig Beliebtheit zu erlangen. Erst recht nicht bei Vereinen, über deren Erfolg und Misserfolg er jeweils entscheidet. In Düsseldorf gab es einen Mann, der es dennoch schaffte, sich in die Herzen eines jeden Fußballers zu pfeifen: Hassan Belkadi. Am Dienstag verbreitete sich dann die Meldung, die unzählige Menschen in Düsseldorf in tiefe Trauer versetzte: Hassan Belkadi ist am vergangenen Wochenende in Marokko verstorben. Er wurde nur 53 Jahre alt. Ob als Gymnasiallehrer im Klassenzimmer oder als Schiedsrichter-Lehrwart auf dem Fußballplatz - Belkadi lebte für die Vermittlung von Werten, Integration und Fairness.

Vereine trauern

Der unerwartete Tod des Düsseldorfers löste nicht nur im Kreis große Bestürzung aus. Der MSV und Turu Düsseldorf haben bereits öffentlich ihre Trauer kundgetan, zahlreiche Vereine antworteten und kondolierten. Belkadi war eben nicht nur fachlich hoch angesehen, sondern vor allem aufgrund seiner Art auf jeder Anlage der Stadt gerne gesehen. Er besaß die außergewöhnliche Gabe, mit jedem und zu jedem Zeitpunkt auf Augenhöhe zu sprechen. Egal, was war, Belkadi schaffte es immer, respektvoll zu bleiben.

Mit ihm verliert das Schiedsrichterwesen einen anerkannten Fachmann, großen Nachwuchsförderer und geschätzten Ratgeber. Seine aktive Schiedsrichterlaufbahn führte Belkadi bis in die Oberliga. Von seiner Expertise durfte später auch der Verband profitieren. Als Kreislehrwart und Mitglied des Verbandslehrstabs leistete Belkadi wertvolle Impulse für die Lehrarbeit im Schiedsrichterwesen. Junge Spielleiter auf dem Weg nach oben zu begleiten, lag dem Mann mit den marokkanischen Wurzeln am Herzen. Als DFB-Beobachter in den Regional- und DFB-Nachwuchsligen war Belkadi bis zuletzt auch in der Talentsichtung aktiv.