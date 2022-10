Für TuRU wird die Lage in der Oberliga immer ernster. – Foto: Marian Ograjensek

Düsseldorfer Oberligisten ohne Chance MSV und TuRU verlieren in Sonsbeck und St. Tönis am Ende jeweils klar. TuRU lag zwischenzeitlich in Führung. Beide Teams kämpfen gegen den Abstieg.

SV Sonsbeck - MSV 4:1. Für die Fußballer des MSV Düsseldorf wird es in der Oberliga Niederrhein zum ersten Mal etwas ungemütlicher. Die Düsseldorfer erwischten am Sonntag einen gebrauchten Nachmittag, verloren das Aufsteigerduell gegen den SV Sonsbeck klar. Sie warten damit jetzt seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Sportdirektor Giuseppe Montalto ärgerte sich nach dem Abpfiff über die Niederlage. „Für uns wäre heute etwas drin gewesen, wenn wir unsere Chancen genutzt hätten.“ Außerdem verwies er darauf, dass MSV-Coach Mohamed El Mimouni bei der Aufstellung einmal mehr improvisieren musste. Neben dem langzeitverletzten Mittelfeldstrategen Yuta Shiraishi fehlten auch Abwehrchef Max Nadidai und Ex-Profi Mehmet Boztepe. Montalto wollte das aber nicht als Ausrede gelten lassen und fügte selbstkritisch noch einen dritten Erklärungsansatz für die Niederlage hinzu: „Wir machen noch zu viele Fehler.“

So auch beim Führungstreffer der Gastgeber. Der MSV verlor tief in der gegnerischen Hälfte den Ball und ließ sich auskontern. Alexander Maas zog mit Tempo in den Strafraum und lies Florian Ricken mit einem Schuss ins lange Eck schließlich keine Chance (19.). In der Folge vergab der MSV mehrere gute Tormöglichkeiten. Im zweiten Durchgang gelang den Düsseldorfern dann ein schnelles Ausgleichstor. Oben Robert Molango nahm einen Heber im Strafraum gut mit und schob vor dem Torwart überlegt ins Tor ein (52.). Die Freude währte allerdings nur kurz, denn es folgte ein weiterer Fehler in der Defensive, den die Gastgeber ausnutzten und erneut in Führung gingen (60.). Montalto sprach hinterher von einem „Knackpunkt“ in der Partie, da der Treffer in der besten Phase der Düsseldorfer fiel. Kurz darauf hatte der MSV zwar nochmal zwei gute Möglichkeiten, um auf 2:2 zu stellen. Tore erzielten an diesem Nachmittag aber nur noch dieGastgeber: Philipp Elspaß verwandelte einen Handelfmeter (65.) und traf kurz vor Schluss nach einer Ecke (87.).