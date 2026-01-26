Düsseldorfer Junioren starten erfolgreich in den Niederrheinpokal

Gestern, 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck Schönebeck Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. 2 4 Abpfiff A-Junioren Viel Geduld musste Engin Vural am Sonntag aufbringen, ehe der Einzug in Runde zwei besiegelt war. Erst mit rund dreißigminütiger Verspätung wurde die Partie von Fortunas U19 bei der SG Essen-Schönebeck angepfiffen werden, da lange unklar war, ob der Platz überhaupt bespielbar war. „Es war am Ende eine grenzwertige Entscheidung“, meinte Vural. Immerhin rutschte der haushohe Favorit aus Düsseldorf nicht aus, wenngleich er sich das Leben schwer machte. „Wir sind super reingekommen, haben das Spiel mit zwei schwerwiegenden Fehlern aber unnötig spannend gemacht“ , konstatierte der Coach. Die von Yalcin Demirel (2.), Alexander Panakov (9.) und Samir Affo (20.) wackelte nach einem Doppelpack des Esseners Sekou Souare (29., 56.), ehe der aus der U17 hochgezogene Leonidas Vassiliadis (90.) mit dem Treffer zum 4:2-Endstand jegliche Spannung herausnahm. Engin Vural blickte nach Schlusspfiff pragmatisch auf das Geschehene. „Im Pokal geht es darum, eine Runde weiterzukommen. Das haben wir geschafft und schauen jetzt nach vorne, so der Fußballlehrer.

B-Junioren Wer sich am Sonntag dick eingepackt auf den Weg zur Hans-Böckler-Straße machte, der war klar im Vorteil. Schließlich mussten die Zuschauer des U17-Spiels zwischen dem BV 04 und ETB Schwarz-Weiß Essen bei eisigen Temperaturen lange ausharren. Erst in der Verlängerung fiel die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber, die dank eines Eigentores von ETB-Kicker Filip Mroziuk mit 3:2 die Oberhand behielten. Nach einem Sieg für den BV hatte es dabei zu Beginn gar nicht ausgesehen. Das Duell der beiden Rhein-Ruhr-Ligisten wurde zunächst von den Gästen dominiert. Doch der BV 04 kämpfte sich zurück ins Spiel und belohnte sich mit einem Doppelschlag von Victor Nwankpa (23.) und Haukar Kaki (25.) zur 2:1-Pausenführung. Der packende Pokalfight war damit noch nicht entschieden, weil Essen nach knapp einer Stunde ausglich. Das bessere Ende hatten aber die Derendorfer, die damit auch Revanche für die in der Meisterschaft erlittene Niederlage nahmen.