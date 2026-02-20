Düsseldorfer Gipfeltreffen in der Bezirksliga

Kann Benrath-Hassels am Tabellenführer vorbeiziehen? – Foto: Christian Haas

Kommt es zur vorübergehenden Wachablösung in der Bezirksliga? Um nicht weniger als die Tabellenführung in Gruppe 1 geht es am Samstagnachmittag in Eller. An der Heidelberger Straße empfängt Spitzenreiter MSV Düsseldorf den ersten Verfolger SG Benrath-Hassels. Auch wenn es noch zu früh ist, um über eine mögliche Vorentscheidung zu sprechen, steht in diesem Gipfeltreffen einiges auf dem Spiel.

"Entschieden wird am Samstag noch gar nichts"

Die Gäste aus Benrath halten dabei mit ihrem Vorhaben auch nicht hinterm Berg. „Wir fahren dort mit der Absicht hin, das Spiel zu gewinnen. Das ist doch klar“, sagt Trainer Nermin Ramic. Nachdem sie in der Vorsaison in der Relegation am Aufstieg in die Landesliga scheiterte, möchte die SG in dieser Spielzeit möglichst auf direktem Weg nach oben. Doch dafür muss die Ramic-Elf eben am MSV vorbei, der mit zwei Punkten Vorsprung von oben grüßt. „Wir freuen uns alle unheimlich auf das Spiel und gehen das ganz entspannt an. Wenn wir gewinnen, haben wir ein kleines Polster. Wenn wir verlieren sollten, schlüpfen wir eben in die Rolle des Jägers. Entschieden wird am Samstag noch gar nichts“, sagt MSV-Coach Goran Tomic.

Die Zuschauer dürfen sich in jedem Fall auf einen Leckerbissen der zwei individuell vielleicht am besten bestückten Mannschaften der Liga freuen. „Der MSV hat vorne fünf, sechs Spieler, die eine Partie entscheiden können. Sie alle in Manndeckung zu nehmen, ist gar nicht möglich“, antwortet Nermin Ramic auf die Frage, wie er beispielsweise einen Sinan Kurt aus dem Spiel nehmen möchte. Der Ex-Profi bildet mit Carlos Penan das herausragende Offensivduo der Liga. Gemeinsam erzielten sie 27 der 65 MSV-Treffer.

Hochkarätig besetzte Teams

Doch es sind nicht nur Kurt und Penan, die das Spiel des Ligaprimus tragen. In allen Mannschaftsteilen ist der MSV hochwertig besetzt. So wirkt es momentan so, als ob die Tomic-Elf über eine so hohe Grundqualität verfügt, dass sie auch an etwas schlechteren Tagen noch in der Lage ist, Spiele auf die eigene Seite u ziehen. Auf der anderen Seite sieht das nicht großartig anders aus. Allerdings wirkt die SG Benrath-Hassels in diesen Tagen noch ein Stück weit unberechenbarer als ihr Kontrahent.

Beim jüngsten 5:0-Erfolg über Bayer Dormagen saß Top-Torjäger Benjamin Prah beispielsweise zunächst auf der Bank. In die Bresche sprangen dafür Kilian Laux (2 Tore) und Neuzugang Lars Pöth (3). Zwei junge Spieler, die von vielen Klubs umworben wurden und bei denen Nermin Ramic am Ende den Zuschlag bekam. Man darf gespannt sein, wie sich das Duo, das in der vergangenen Saison beziehungsweise vor wenigen Wochen noch in der Kreisliga A wirbelte, gegen ausgebuffte Abwehrspieler wie Wiren Bhaskar oder Max Nadidai schlägt. Beide dürften in der Startelf des MSV stehen, der lediglich auf Jannik Stevens (OP am Ohr) verzichten muss.

Auch bei der SG sind fast alle Mann an Bord. Lediglich Kolja Pusch fehlt urlaubsbedingt. Die Vorzeichen für ein Fussballfest sind also gegeben.