Düsseldorfer Futsaler mit furioser Aufholjagd Der Bundesligist lag zwei Minuten vor Schluss noch mit 1:3 beim Titelaspiranten zurück, schaffte aber noch ein 3:3.

Es war ein langer Samstag für Shahin Rassi. Erst um halb Vier am frühen Sonntagmorgen schloss der Trainer von Fortunas Futsalern die eigene Haustüre wieder auf, die er knapp 24 Stunden vorher hinter sich zugezogen hatte. Das Auswärtsspiel beim schwäbischen TSV Weilimdorf mit An- und Abreise noch am Spieltag forderte allen Fortunen einiges ab. Doch die Tortur sollte sich am Ende bezahlt machen.

Auch am Tag nach dem Spiel waren die Ereignisse dieses denkwürdigen Spiels präsent. „Die Emotionen, die nach dem Ausgleichstreffer hochkamen, waren unbeschreiblich“, sagte Shahin Rassi. Für ihn war die furiose Aufholjagd – die Fortuna lag zwei Minuten vor dem Ende noch mit 1:3 im Hintertreffen – irgendwo auch ausgleichende Gerechtigkeit. Nachdem sein Team in den vorangegangenen Partien beim FC St. Pauli (4:5) und gegen den MCH Futsal Club Bielefeld (4:4) in der Schlussphase jeweils noch sicher geglaubte Punkte aus der Hand gegeben hatte, drehte es diesmal den Spieß um. „Die Jungs haben gekämpft wie die Tiere“, freute sich Rassi, „wir haben das Unentschieden am Ende erzwungen, so wie es Bielefeld eine Woche zuvor auch gegen uns gemacht hatte.“

Tatsächlich waren Parallelen zwischen beiden Spielen speziell in den Schlussminuten unverkennbar. Wie der MCH eine Woche zuvor setzte auch die Fortuna in Weilimdorf mit dem Rücken zur Wand stehend auf den mitspielenden Torhüter. Das Risiko wurde belohnt. Zunächst veredelte Jakub Reznicek eine freche Freistoßvariante zum 2:3-Anschlusstor (39.), ehe Marko Hudacek das messerscharfe Zuspiel von Dennis Pahl zum 3:3-Ausgleich verwertete. Die Fortuna belohnte sich damit für ihre bemerkenswerte Moral und ihre Beharrlichkeit, die sie gegen die Ballkünstler aus Weilimdorf an den Tag legte. Dass die Gastgeber um den auffälligen Jospi Sesar in der Endabrechnung ein klares Chancenplus für sich verbuchen durften und sich die Fortuna auch bei ihrem überragenden Torhüter Christian De Groodt bedanken durfte, war für Rassi kein Grund, sich für irgendetwas zu entschuldigen.

Der Niederländer verwies in diese Zusammenhang auch auf die ungleichen Bedingungen, unter denen die beiden Klubs arbeiten. „In Weilimdorf spielen Profis, die bis zu achtmal pro Woche trainieren. Wir hingegen trainieren nur dreimal pro Woche“, führte der erfahrene Futsal-Coach aus. Die individuelle Überlegenheit des TSV machte die Fortuna am Samstag jedoch mit großem Einsatz im Kollektiv wett. Und wenn dann Weilimdorfs Künstler Josip Sesar oder Josip Bozinovic doch einmal an ihren Gegenspielern vorbeizogen, war notfalls Christian De Groodt als meist unüberwindbarer Fels in der Brandung zur Stelle. „Er hat vielleicht das Spiel seines Lebens gemacht“, adelte Shahin Rassi seinen Schlussmann, von dessen Rücken der Ball zwischenzeitlich zum 1:3 ins eigene Tor gerollt war. Den Punktgewinn am Ende aber nur am erstklassigen Nationalkeeper festzumachen, würde der Leistung der Fortuna nicht gerecht werden. Zur Belohnung gab Shahin Rassi seinen Spielern nach einem langen Tag bis Donnerstag trainingsfrei.