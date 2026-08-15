Düsseldorfer Fehlerfestival: 0:2-Niederlage gegen Hoffenheim II

Fehlstart für die Fortuna. – Foto: Imago Images

Nach der 2:5-Niederlage zum Auftakt gegen den 1. FC Saarbrücken kassiert Fortuna Düsseldorf den nächsten Rückschlag. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim II bleibt die Fortuna offensiv zu harmlos und leistet sich defensiv mehrere entscheidende Fehler.

Die Fortuna brauchte anschließend einige Minuten, um ins Spiel zu finden. Viele Ungenauigkeiten im Aufbau verhinderten zunächst einen geordneten Spielfluss. Mit zunehmender Dauer der ersten Halbzeit übernahmen die Düsseldorfer jedoch mehr und mehr die Kontrolle. Ein erster Abschluss von Eric Hottmann blieb noch ungefährlich (13.), ehe Jordi Paulina nach einem langen Ball von Jorrit Hendrix den besser postierten Fabian Schleusener bediente. Der Stürmer setzte seinen Abschluss allerdings zu überhastet an und verfehlte das Tor (19.).

Die Partie hätte aus Sicht von Fortuna Düsseldorf kaum schlechter beginnen können. Steven van der Sloot konnte eine eigentlich harmlose Flanke von der linken Seite nicht sauber kontrollieren und ließ sich bei der Klärung zu viel Zeit. Tiago Poller spekulierte richtig, ging dazwischen und schloss aus kurzer Distanz zur frühen Führung ab (3.).

Die optischen Vorteile lagen inzwischen klar bei der Fortuna, doch im letzten Drittel fehlte es weiterhin an Durchschlagskraft. Hoffenheim II kam offensiv nur noch selten zur Geltung, verteidigte den knappen Vorsprung aber konzentriert. Nach der Trinkpause bot sich der TSG dann sogar die große Chance auf das zweite Tor. Ein nachlässiger Aufbau der Düsseldorfer landete bei Poller, der Muhammed Yasin Batuhan Zor bediente. Der ließ sich aus kurzer Distanz etwas zu viel Zeit und wurde noch geblockt (43.). Auf der Gegenseite fehlte auch Matthias Zimmermann nur wenig zum Ausgleich. Nach einem Vorstoß kam er aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Maximilian Theuer war im letzten Moment zur Stelle und lenkte den Ball über die Latte (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel erwischte Düsseldorf keinen guten Start. Zunächst verpasste van der Sloot eine scharfe Hereingabe am zweiten Pfosten nur knapp (50.). Wenig später leistete sich die Fortuna den nächsten folgenschweren Fehler im Spielaufbau. Elias Arden spielte den Ball direkt in die Füße der Hoffenheimer, Florian Micheler zog aus der Distanz ab. Sein Schuss prallte an den Pfosten, Jakov Dedić reagierte am schnellsten und erhöhte auf 2:0 (52.).

Platzverweis für Hendrix

Hoffenheim hatte anschließend sogar Möglichkeiten, endgültig für klare Verhältnisse zu sorgen. Blessing Miguel Makanda traf nach einem Solo nur das Außennetz (58.), ehe er bei einem weiteren Konter den besser postierten Dedić suchte, dessen Pass jedoch zu ungenau geriet (65.). Düsseldorf fand dagegen kaum noch Wege in den gegnerischen Strafraum. Die TSG kontrollierte das Geschehen zunehmend souverän und ließ die Fortuna kaum zur Entfaltung kommen.

Ein weiterer Düsseldorfer Fehler sorgte schließlich für den endgültigen Knockout. Nach einem ungenauen Zuspiel von Arden war Zor durch und lief frei auf das Tor zu. Jorrit Hendrix brachte den Hoffenheimer kurz vor dem Strafraum zu Fall und verhinderte damit eine klare Torchance. Schiedsrichter Martin Wilke zeigte dem Düsseldorfer die Rote Karte (78.). Damit war die Partie endgültig entschieden. In der Schlussphase passierte nicht mehr viel. Die Fortuna kassierte eine 0:2-Niederlage und erwischte damit einen Fehlstart mit zwei Niederlagen.

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