Düsseldorfer Derby-Spannung gleich zum Start

Tuncer Tokat, der Boss von Türkgücü Ratingen, hat soeben seinen Griechenland-Urlaub beendet. Er wollte unbedingt dabei sein beim Saisonauftakt in der Kreisliga A an der heimischen Schwarzbachstraße gegen den alten Lokalrivalen ASV Tiefenbroich am Sonntag (15.30 Uhr). Denn diese Tiefenbroicher, die Meistertruppe der Vorsaison in der B-Liga, kommt keineswegs kleinlaut zum Topfavoriten, der ganz klar Meister werden will und sich damit schon gehörig unter Druck setzt.

„Wir erwarten wieder viele Zuschauer“, sagt Tokat. „Jeder Fußballfan in Ratingen weiß, dass wir eine starke Mannschaft erstellt haben. Und auf diese Tiefenbroicher Truppe freuen wir uns ganz besonders. Das ist ein sehr sympatischer Verein, aber wir haben nichts zu verschenken. Wir sind der Favorit, wir haben Heimrecht, und die Punkte müssen hier bleiben.“

Gespannt darf man sein, wie der erfahrene Angreifer Samed Yesil einschlägt – der 31-Jährige, der einst bei Edeladressen wie KFC Uerdingen, VfB Homberg und Ratingen 04/19 auf Torjagd ging. Auf seiner letzten Station, bei Anadolu Krefeld II, schoss er unfassbare 96 Tore. Aber das war Kreisliga B. Dennoch, da hat Türkgücü einen Torjäger der Extraklasse verpflichtet. Aber auch sonst ist die Mannschaft offensiv vorzüglich besetzt mit dem jungen Eren Sunmann, der geblieben ist. Und mit dem von 04/19 gekommenen Oberliga-Spieler Tim Potzler. Neuer Trainer ist Engin Kum. Der 39-Jährige kommt vom FSV Duisburg.