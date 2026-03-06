Düsseldorfer-Derby in der Landesliga mit großer Brisanz

Die SG Unterrath trifft auf den FC Kosova – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Die einen müssen gewinnen, um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel hineingezogen zu werden. Die anderen wollen gewinnen, um die Restchance zu wahren, noch einmal in den Kampf um den Aufstieg in die Oberliga einzugreifen. Keine: Frage: Im Landesliga-Derby zwischen der SG Unterrath und dem FC Kosova steht für beide Klubs am Sonntag weitaus mehr als nur Prestige auf dem Spiel.

Doch so überzogen die Strafe gegen ihn auch tatsächlich wirkte, der 38-Jährige darf in den kommenden beiden Spielen nicht den Innenraum betreten. Unterrath stürzt das in ein Dilemma. Denn einen Vertreter für Beine gibt der überschaubare Stab gar nicht her. Sprich: Ohne Hilfe „von Außen“ wäre die SGU führungslos. Ein klarer Nachteil in einem richtungsweisenden und voraussichtlich auch emotional geführten Spiel, in dem es womöglich auf einen kühlen Kopf am Spielfeldrand ankommen könnte.

Die SGU geht dabei enorm geschwächt in das Duell mit dem Tabellenvierten aus Benrath. Denn aufseiten der Platzherren fehlt neben Keeper Max Möllemann und den verletzten Bünyamin Sahin und Jonas Frantzozas am Sonntag auch die gesamte Führungsriege an der Seitenlinie. Das sind die Folgen der „Rot-Orgie“ aus dem Spiel gegen Neuss-Gnadental, als der Unparteiische Yassin El Hatri neben Möllemann auch Cheftrainer Daniel Beine, dessen Co-Trainer und den sportlichen Leiter Toma Ivancic die Rote Karte zeigte. „Ich habe mir im Nachgang das Video zukommen lassen und mir das Ganze noch einmal angesehen. Ich habe rein gar nichts gemacht, was einen Platzverweis gerechtfertigt hätte“, echauffiert sich Beine noch knapp zwei Wochen später über den Vorgang.

Die wahrscheinlichste und naheliegendste Lösung ist daher, dass U19-Trainer Niklas Leven wieder einmal einspringt, der mit seinem Team bereits am Samstag auf die Fortuna trifft. „Niklas wäre ganz klar meine Wunschlösung“, sagt Beine, der unabhängig davon, wer am Sonntag das Sagen hat, auch schon genau weiß, was es den Spielern einzutrichtern gilt. „Wir müssen die gemeinsame Verteidigungsarbeit in den Vordergrund stellen. Bei uns verlässt sich zu oft der eine auf den anderen. Das müssen wir abstellen“, so der Trainer.

Kosova braucht den Dreier

Auf gegnerischer Seite ist der Druck nicht unwesentlich kleiner, wenngleich er anders geartet ist. „Wir haben uns durch den Ausrutscher in Nettetal unter Zugzwang gebracht. Wenn wir uns die Mini-Chance nach oben bewahren wollen, dann müssen wir gewinnen“, sagt Ibo Cöl, der sich auf einen unbequemen Nachmittag gefasst macht.

„Ich kenne die Gründe nicht, warum Unterrath mit diesem Personal so weit unten steht. Aber sie werden uns das Leben auf dem kleinen Kunstrasen schwer machen wollen. Mit Schönspielen wird es nichts zu gewinnen geben. Wir stellen uns auf ein kampfbetontes Spiel ein“, sagt der 50-Jährige.

Parallel wird der Blick aller Verantwortlichen am Sonntag nach Solingen wandern. Dort empfängt der Tabellenzweite DV Solingen im Gipfeltreffen Spitzenreiter Solingen-Wald. Aufseiten des FCK wird man dabei wohl auf einen Sieg des bereits etwas enteilten Ligaprimus hoffen. Denn realistisch betrachtet ist für Kosova nur noch Platz zwei erreichbar, der aktuell sechs Zähler entfernt ist. „Unser Vorteil ist, dass wir gegen die vor uns liegenden Mannschaften alle noch spielen“, sagt Ibo Cöl. Allerdings gilt es für Kosova nicht nur in den Topspielen. Entscheidend wird sein, dass die Benrather nun auch bei den vermeintlichen „Pflichtaufgaben“ abliefern. Und dazu zählt für Kosova auch das Derby gegen die SG Unterrath.