Düsseldorfer Amateurfußball steckt in einer tiefen Krise Die derzeit eher traurige Situation im Düsseldorfer Amateurfußball hat für Kommentator Marcus Giesenfeld nicht nur mit dem Zwangsabstieg der U23 von Fortuna zu tun. von Marcus Giesenfeld · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die TSV Eller gehört zu den aktuell wenigen Düsseldorfer Lichtblicken. – Foto: Sascha Köppen

Die Fußballnation Deutschland trauert. Das indiskutable Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft gegen den krassen Außenseiter Paraguay hat tiefe Wunden gerissen. Es ist bereits die dritte WM in Folge, aus der sich der Weltmeister von 2014 frühzeitig verabschiedet hat. Eine Bilanz, die natürlich nun grundsätzliche Fragen aufwirft.

Fragen, die man auch im Zusammenhang mit dem Fußballstandort Düsseldorf stellen darf. Und das hat nicht nur etwas mit dem Abstieg der Fortuna aus der zweiten Bundesliga zu tun. Denn auch im oberen Amateurbereich herrscht seit geraumer Zeit Flaute. Zwar stellt die Sportstadt in der kommenden Saison wieder einen Oberligisten. Doch bei ihm handelt es sich um Fortunas U23, die im Zuge des Abstiegs der Profis ebenfalls zwangsabsteigen musste. Weitere Fünftligisten gibt es nicht mehr. In der Saison 2017/2018 sah das noch anders aus. Da kämpften der SC West, TuRU Düsseldorf und der DSC 99 in der Oberliga um die lokale Vorherrschaft im Schatten der Fortuna. Doch keiner aus diesem Trio konnte das Niveau halten. Während sich der DSC und die Turu in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga wiederbegegnen, hat der SC West unlängst einen neuen Tiefpunkt in der Kreisliga B erreicht. Das schlechte Zeugnis polierte zumindest die TSV Eller mit ihrem verdienten Landesliga-Aufstieg ein wenig auf. Doch der Anspruch müsste in einer Stadt wie Düsseldorf eigentlich ein anderer sein. Die Gründe für diese magere Bilanz sind vielschichtig. Natürlich spielt die Vereinsdichte im Stadtgebiet und der daraus resultierende Wettbewerb um Spieler und Sponsoren eine Rolle. Und vermutlich fällt es in einer Stadt wie Düsseldorf mit einem vielfältigen Angebot abseits des Fußballplatzes auch schwerer, das Interesse auf den eigenen Klub zu lenken als anderswo. Doch das alleine reicht nicht, um den Status quo zu erklären.

Bei der Suche nach Lösungen empfiehlt es sich vielleicht, einmal einen Blick über die Stadtgrenzen hinaus zu werfen. Die Spielvereinigung Schonnebeck aus Essen etwa entwickelte sich im Schatten der Traditionsklubs Rot-Weiss und Schwarz-Weiß Essen in den letzten Jahren zu einem Oberliga-Topteam, das ans Tor zur Regionalliga kratzt. Die Basis: ein sehr versierter Trainer, ein umtriebiger und gut vernetzter sportlicher Leiter, eine gute Jugendarbeit und Kontinuität auf den entscheidenden Positionen. Beim SC St. Tönis befindet man sich auf einem ähnlichen Weg. Die letzten beiden Oberliga-Spielzeiten schlossen die Tönisvorster unter den Top-Fünf ab. Zudem hat sich die Mannschaft von Bekim Kastrati erstmals für den DFB-Pokal qualifiziert, in dem sie in wenigen Wochen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt herausfordern dürfen. Zum Erfolg trägt neben dem Trainer auch der Sportliche Leiter Holger Krebs mit gutem Netzwerk und klugen Transfers bei. Und auch der VfB Hilden darf durchaus als Vorbild herangezogen werden. Die Itterstädter schafften vor wenigen Wochen den Sprung in die Regionalliga. An der Hoffeldstraße formte Tim Schneider über Jahre hinweg aus einer Mannschaft mit vielen Hildener Eigengewächsen einen Aufsteiger.