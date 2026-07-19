Düsseldorfer Amateurfußball-Legende Hansi Wenzel ist gestorben

Trauer beim DSC. – Foto: IMAGO IMAGES

Der Düsseldorfer Amateurfußball ist um eine lebende Legende ärmer. Am vergangenen Samstag starb Hans-Jürgen Wenzel nach längerer Leidenszeit im Alter von 84 Jahren. Besonders den Anhängern des DSC 99 dürfte „Hansi“ Wenzel ein Begriff sein. Der einstige Mittelfeldspieler war beim „Club“ an der Seite von Günther Heisterkamp und Hannes Reuter über viele Jahre Bestandteil der herausragenden Läuferreihe. Die spektakulären Auftritte des Trios sorgten über die Stadtgrenzen hinaus für Bewunderung.

Ein Herzstück des DSC 99

Nicht nur auf dem Spielfeld sorgten Wenzel, Heisterkamp und Reuter für Staunen. Auch an den Theken wurde noch Jahre später ehrfürchtig von dieser Schaltzentrale des DSC gesprochen. Hansi Wenzel bestach vor allen Dingen durch seine Physis und das immense Laufpensum. Diese Stärken bescherten dem DSC im Mai 1964 auch den Aufstieg in die höchste Amateurspielklasse. Als Herzstück des Teams machte er damals alle Spiele.

Hansi Wenzel war zu seinen Aktivenzeiten nicht nur ein Leistungsträger, sondern auch eine treue Seele. Sein Motto lautete: „Einmal DSC, immer DSC.“ Trotz zahlreicher Angebote höherklassiger Vereine - auch die Fortuna soll angabegemäß die Fühler nach dem früheren Jugend-Auswahlspieler ausgestreckt haben - blieb Wenzel als Spieler durchgängig an der Windscheidstraße. Der Übergang vom Junioren- in den Seniorenbereich gelang ihm dabei mühelos, obwohl der DSC damals schon in der drittklassigen Oberliga Niederrhein vertreten war. Den Sprung in den bezahlten Fußball lehnte der Mann mit dem großen Potenzial jedoch ab, weil ihm die berufliche Perspektive wichtiger war.