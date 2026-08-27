Düsseldorf wartet weiter auf ersten Sieg, MSV und RWE stark - der Tipp

Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II

Nach zwei Liga-Niederlagen zum Saisonauftakt steht die Fortuna aus Düsseldorf gegen den VfB Stuttgart II mächtig unter Druck. Gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten wird es zwar nicht der erlösende Dreier werden, zumindest aber der erste Zähler der Düsseldorfer.

MSV Duisburg - Würzburger Kickers

Duisburg ist nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten Tabellenführer und hat bereits sieben Treffer erzielt. Auch die Würzburger Kickers sind mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 6:2 sehr ordentlich gestartet. Die Beine auf beiden Seiten sind noch schwer vom Pokalspiel. Am Ende ist der Heimvorteil der entscheiden Faktor beim knappen MSV-Sieg. Tipp: Der MSV setzt sich in einem umkämpften Spiel mit 2:1 durch. Alemannia Aachen - SV Meppen

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr Alemannia Aachen Alemannia Aachen SV Meppen SV Meppen 14:00 live PUSH

Alemannia Aachen hat nach zwei Spielen vier Punkte auf dem Konto und stellt mit bislang nur zwei Gegentoren eine der stabileren Defensiven der Liga. Der SV Meppen konnte zwar zuletzt gegen Großaspach gewinnen, musste allerdings zum Auftakt aber eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Duisburg hinnehmen. Im direkten Aufeinandertreffen wird die Alemannia das Spiel beherrschen. Tipp: Aachen setzt sich klar mit 3:0 durch. SC Verl - Fortuna Köln

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr SC Verl SC Verl SC Fortuna Köln Fortuna Köln 14:00 PUSH

Für den SC Verl ist der Saisonstart mit zwei Niederlagen und acht Gegentoren bislang enttäuschend verlaufen. Fortuna Köln hat dagegen erst einen Punkt gesammelt, dabei aber defensiv deutlich stabiler gewirkt. Für beide Teams wird es auch an diesem Spieltag keinen Befreiungsschlag geben. Tipp: Ein gerechtes 1:1 zwischen Verl und Fortuna Köln. SV Wehen Wiesbaden - RW Essen

Der SV Wehen Wiesbaden ist mit zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 1:7 das Schlusslicht der bisherigen Tabelle. RWE hat nach dem 1:0-Erfolg gegen Havels und dem Weiterkommen im DFB-Pokal neues Selbstvertrauen gewonnen. Den positiven Trend setzen die Essener somit auch in Wiesbaden fort. Tipp: RW Essen sichert sich mit einem 2:1-Sieg die drei Punkte. TSG Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg

Sa., 29.08.2026, 16:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II SSV Jahn Regensburg SSV Jahn 16:30 live PUSH

Die TSG Hoffenheim II hat sich nach der Auftaktniederlage gegen Hansa Rostock mit einem 2:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf zurückgemeldet. Jahn Regensburg startete mit einem furiosen 5:2 gegen Viktoria Köln, musste sich anschließend aber Saarbrücken geschlagen geben. Beide Mannschaften haben offensiv bereits ihre Qualität gezeigt. Am Ende setzen sich die jungen Akteure aus Sinsheim in einem torreichen Duell knapp durch. Tipp: Hoffenheim schlägt Regensburg mit 3:2. SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 14:00 live PUSH