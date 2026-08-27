Düsseldorf wartet weiter auf ersten Sieg, MSV und RWE stark - der Tipp

Fortuna Düsseldorf muss weiterhin auf den ersten Dreier warten und sich mit einem Remis gegen den VfB Stuttgart II zufrieden geben. Der MSV Duisburg kann derweil den positiven Trend fortführen, während auch Rot-Weiss Essen jubeln kann. So tippt die FuPa-Redaktion den 1. Spieltag.
Nach zwei Liga-Niederlagen zum Saisonauftakt steht die Fortuna aus Düsseldorf gegen den VfB Stuttgart II mächtig unter Druck. Gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten wird es zwar nicht der erlösende Dreier werden, zumindest aber der erste Zähler der Düsseldorfer.
Tipp: Düsseldorf und Stuttgart trennen sich 2:2.
Duisburg ist nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten Tabellenführer und hat bereits sieben Treffer erzielt. Auch die Würzburger Kickers sind mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 6:2 sehr ordentlich gestartet. Die Beine auf beiden Seiten sind noch schwer vom Pokalspiel. Am Ende ist der Heimvorteil der entscheiden Faktor beim knappen MSV-Sieg.
Tipp: Der MSV setzt sich in einem umkämpften Spiel mit 2:1 durch.
Alemannia Aachen hat nach zwei Spielen vier Punkte auf dem Konto und stellt mit bislang nur zwei Gegentoren eine der stabileren Defensiven der Liga. Der SV Meppen konnte zwar zuletzt gegen Großaspach gewinnen, musste allerdings zum Auftakt aber eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Duisburg hinnehmen. Im direkten Aufeinandertreffen wird die Alemannia das Spiel beherrschen.
Tipp: Aachen setzt sich klar mit 3:0 durch.
Für den SC Verl ist der Saisonstart mit zwei Niederlagen und acht Gegentoren bislang enttäuschend verlaufen. Fortuna Köln hat dagegen erst einen Punkt gesammelt, dabei aber defensiv deutlich stabiler gewirkt. Für beide Teams wird es auch an diesem Spieltag keinen Befreiungsschlag geben.
Tipp: Ein gerechtes 1:1 zwischen Verl und Fortuna Köln.
Der SV Wehen Wiesbaden ist mit zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 1:7 das Schlusslicht der bisherigen Tabelle. RWE hat nach dem 1:0-Erfolg gegen Havels und dem Weiterkommen im DFB-Pokal neues Selbstvertrauen gewonnen. Den positiven Trend setzen die Essener somit auch in Wiesbaden fort.
Tipp: RW Essen sichert sich mit einem 2:1-Sieg die drei Punkte.
Die TSG Hoffenheim II hat sich nach der Auftaktniederlage gegen Hansa Rostock mit einem 2:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf zurückgemeldet. Jahn Regensburg startete mit einem furiosen 5:2 gegen Viktoria Köln, musste sich anschließend aber Saarbrücken geschlagen geben. Beide Mannschaften haben offensiv bereits ihre Qualität gezeigt. Am Ende setzen sich die jungen Akteure aus Sinsheim in einem torreichen Duell knapp durch.
Tipp: Hoffenheim schlägt Regensburg mit 3:2.
Sonnenhof Großaspach hat nach zwei Spieltagen drei Punkte gesammelt, musste zuletzt allerdings eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Der FC Ingolstadt ist noch ungeschlagen, hat aber beide bisherigen Partien remis gespielt. Die Gäste wirken etwas stabiler, Großaspach hat dafür den Schwung aus dem DFB-Pokalsieg gegen Bielefeld. Schlussendlich werden die Punkte geteilt.
Tipp: Kein Sieger zwischen Großaspach und Ingolstadt - 1:1.
Der TSV Havelse wartet nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Punkt und musste sich sowohl gegen Stuttgart II als auch gegen Essen geschlagen geben. Waldhof Mannheim ist dagegen noch ungeschlagen und hat vier Punkte gesammelt. Nach der bitteren Derbypleite im Pokal werden die Gäste noch schwere Beine haben - dies wird jedoch auch nichts am Auswärtserfolg Mannheims ändern.
Tipp: Havelse bleibt weiter punktlos. Mannheim gewinnt mit 3:1.
Viktoria Köln hat nach dem 2:5 gegen Regensburg immerhin mit einem 3:1 bei Stuttgart II reagiert. Preußen Münster ist dagegen noch ungeschlagen und kommt mit vier Punkten sowie einem Torverhältnis von 4:2 nach Köln. Die Preußen haben bislang den etwas konstanteren Eindruck hinterlassen und nehmen daher die drei Punkte mit.
Tipp: Münster siegt knapp mit 1:0.
Der 1. FC Saarbrücken steht gemeinsam mit Duisburg bei sechs Punkten und hat mit sechs erzielten Toren einen starken Start hingelegt. Hansa Rostock ist ebenfalls noch ungeschlagen und hat bereits sechs Treffer erzielt, allerdings auch fünf Gegentore kassiert. Ein torreiches Duell wird schlussendlich durch den Heimvorteil Saarbrückens entschieden.
Tipp: Das torreichste Duell des Spieltags endet in einem 4:2-Erfolg für Saarbrücken.