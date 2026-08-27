 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Düsseldorf wartet weiter auf ersten Sieg, MSV und RWE stark - der Tipp

Der Spieltag wird von einem ersten Punktgewinn der Düsseldorfer eröffnet. So schneiden Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg ab. Die FuPa-Redaktion tippt den Spieltag.

von Tristan Benten · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Düsseldorf trifft auf Stuttgart II
Düsseldorf trifft auf Stuttgart II – Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

3. Liga
F. Düsseld.
SC Preußen Münster
SSV Jahn
Ingolstadt

Fortuna Düsseldorf muss weiterhin auf den ersten Dreier warten und sich mit einem Remis gegen den VfB Stuttgart II zufrieden geben. Der MSV Duisburg kann derweil den positiven Trend fortführen, während auch Rot-Weiss Essen jubeln kann. So tippt die FuPa-Redaktion den 1. Spieltag.

Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II

Morgen, 19:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
19:00live

Nach zwei Liga-Niederlagen zum Saisonauftakt steht die Fortuna aus Düsseldorf gegen den VfB Stuttgart II mächtig unter Druck. Gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten wird es zwar nicht der erlösende Dreier werden, zumindest aber der erste Zähler der Düsseldorfer.

Tipp: Düsseldorf und Stuttgart trennen sich 2:2.

MSV Duisburg - Würzburger Kickers

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
14:00live

Duisburg ist nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten Tabellenführer und hat bereits sieben Treffer erzielt. Auch die Würzburger Kickers sind mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 6:2 sehr ordentlich gestartet. Die Beine auf beiden Seiten sind noch schwer vom Pokalspiel. Am Ende ist der Heimvorteil der entscheiden Faktor beim knappen MSV-Sieg.

Tipp: Der MSV setzt sich in einem umkämpften Spiel mit 2:1 durch.

Alemannia Aachen - SV Meppen

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
14:00live

Alemannia Aachen hat nach zwei Spielen vier Punkte auf dem Konto und stellt mit bislang nur zwei Gegentoren eine der stabileren Defensiven der Liga. Der SV Meppen konnte zwar zuletzt gegen Großaspach gewinnen, musste allerdings zum Auftakt aber eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Duisburg hinnehmen. Im direkten Aufeinandertreffen wird die Alemannia das Spiel beherrschen.

Tipp: Aachen setzt sich klar mit 3:0 durch.

SC Verl - Fortuna Köln

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00

Für den SC Verl ist der Saisonstart mit zwei Niederlagen und acht Gegentoren bislang enttäuschend verlaufen. Fortuna Köln hat dagegen erst einen Punkt gesammelt, dabei aber defensiv deutlich stabiler gewirkt. Für beide Teams wird es auch an diesem Spieltag keinen Befreiungsschlag geben.

Tipp: Ein gerechtes 1:1 zwischen Verl und Fortuna Köln.

SV Wehen Wiesbaden - RW Essen

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
14:00live

Der SV Wehen Wiesbaden ist mit zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 1:7 das Schlusslicht der bisherigen Tabelle. RWE hat nach dem 1:0-Erfolg gegen Havels und dem Weiterkommen im DFB-Pokal neues Selbstvertrauen gewonnen. Den positiven Trend setzen die Essener somit auch in Wiesbaden fort.

Tipp: RW Essen sichert sich mit einem 2:1-Sieg die drei Punkte.

TSG Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg

Sa., 29.08.2026, 16:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
16:30live

Die TSG Hoffenheim II hat sich nach der Auftaktniederlage gegen Hansa Rostock mit einem 2:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf zurückgemeldet. Jahn Regensburg startete mit einem furiosen 5:2 gegen Viktoria Köln, musste sich anschließend aber Saarbrücken geschlagen geben. Beide Mannschaften haben offensiv bereits ihre Qualität gezeigt. Am Ende setzen sich die jungen Akteure aus Sinsheim in einem torreichen Duell knapp durch.

Tipp: Hoffenheim schlägt Regensburg mit 3:2.

SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
14:00live

Sonnenhof Großaspach hat nach zwei Spieltagen drei Punkte gesammelt, musste zuletzt allerdings eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Der FC Ingolstadt ist noch ungeschlagen, hat aber beide bisherigen Partien remis gespielt. Die Gäste wirken etwas stabiler, Großaspach hat dafür den Schwung aus dem DFB-Pokalsieg gegen Bielefeld. Schlussendlich werden die Punkte geteilt.

Tipp: Kein Sieger zwischen Großaspach und Ingolstadt - 1:1.

TSV Havelse -Waldhof Mannheim

So., 30.08.2026, 16:30 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
16:30live

Der TSV Havelse wartet nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Punkt und musste sich sowohl gegen Stuttgart II als auch gegen Essen geschlagen geben. Waldhof Mannheim ist dagegen noch ungeschlagen und hat vier Punkte gesammelt. Nach der bitteren Derbypleite im Pokal werden die Gäste noch schwere Beine haben - dies wird jedoch auch nichts am Auswärtserfolg Mannheims ändern.

Tipp: Havelse bleibt weiter punktlos. Mannheim gewinnt mit 3:1.

Viktoria Köln - SC Preußen Münster

So., 30.08.2026, 19:30 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster
19:30live

Viktoria Köln hat nach dem 2:5 gegen Regensburg immerhin mit einem 3:1 bei Stuttgart II reagiert. Preußen Münster ist dagegen noch ungeschlagen und kommt mit vier Punkten sowie einem Torverhältnis von 4:2 nach Köln. Die Preußen haben bislang den etwas konstanteren Eindruck hinterlassen und nehmen daher die drei Punkte mit.

Tipp: Münster siegt knapp mit 1:0.

1. FC Saarbrücken F.C. Hansa Rostock

So., 30.08.2026, 13:30 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

Der 1. FC Saarbrücken steht gemeinsam mit Duisburg bei sechs Punkten und hat mit sechs erzielten Toren einen starken Start hingelegt. Hansa Rostock ist ebenfalls noch ungeschlagen und hat bereits sechs Treffer erzielt, allerdings auch fünf Gegentore kassiert. Ein torreiches Duell wird schlussendlich durch den Heimvorteil Saarbrückens entschieden.

Tipp: Das torreichste Duell des Spieltags endet in einem 4:2-Erfolg für Saarbrücken.