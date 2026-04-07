Düsseldorf sucht die Fußballstars von morgen

Düsseldorf sucht das Fußballtalent. Nach Ostern geht die Sichtungsmaßnahme für die künftige Kreisauswahl der D-Junioren in die heiße Phase. Von ursprünglich mehr als 180 vorgeschlagenen Spielern dürfen sich dann im Rahmen der zweiten Sichtungsphase immer noch gut 100 Kicker Hoffnung machen, für die Stadtauswahl nominiert zu werden.
Das Angebot an den beiden hiesigen DFB-Stützpunkten in Düsseldorf und Meerbusch richtet sich an die Talente aus dem D- und C-Juniorenbereich, die sich noch nicht einem Nachwuchsleistungszentrum eines Profivereins angeschlossen haben. Neben einer zusätzlichen Trainingseinheit erhalten die Nachwuchsspieler bei den regelmäßig stattfindenden Auswahlturnieren auch die Chance, sich mit talentierten Altersgenossen aus anderen Kreisen der Region zu messen.
Die Spieler des Jahrgangs 2011 machten dort unlängst nachhaltig auf sich aufmerksam. Unter der Regie von Ex-Profi Ranisav Jovanovic (u. a. Fortuna Düsseldorf) holte sich der Stützpunkt Düsseldorf in der Sportschule Duisburg-Wedau den Turniersieg. Zum Kader gehörten unter anderem Spieler vom VfB 03 Hilden, Ratingen 04/19, BV 04, TV Grafenberg oder Rhenania Hochdahl.
Aufseiten der Amateurklubs wurde die Arbeit an den Stützpunkten in jüngerer Vergangenheit nicht durchweg positiv gesehen. Vor allen Dingen die Terminierung der Sichtungsmaßnahmen auf der Zielgerade einer Saison wurde kritisiert. Die Sorge, dass sich Talente kurz vor den Sommerferien mit guten Leistungen noch in das Blickfeld der Konkurrenz spielen könnten, veranlasste den einen oder anderen Klub dazu, erst gar keine Spieler für die Sichtungsmaßnahmen vorzuschlagen.
Die hohe Resonanz in diesem Jahr gibt Anlass zur Hoffnung, dass manches Vorurteil abgebaut werden konnte. „In diesem Jahr haben 35 von 52 Vereinen eine Meldung abgegeben. Bedenkt man, dass es in der Gesamtmenge auch Klubs gibt, die gar keine Jugendabteilung führen, dann ist das eine sehr gute Quote“, sagt Lambros Zilis. Die positive Entwicklung führt der Stützpunkttrainer auch auf die gute Kommunikation mit den Vereinen zurück.
Im Dialog versucht Zilis auch immer wieder zu verdeutlichen, dass sich die Dinge auch im Jugendfußball verändert haben. „Die Zeiten, in den wir im Kreis die Funktion eines Erstsichters hatten, sind längst vorbei“, sagt der 37-Jährige. Diese Arbeit werde größtenteils nun direkt oder indirekt von den Profivereinen unternommen. Die Sichtungsbemühungen in den Nachwuchsleistungszentren sind auch in den unteren Altersklassen schon enorm. Mit Hilfe von Partnervereinen oder Jugendtrainern, die zusätzlich als Talentscout agieren, verschaffen sich die „großen Klubs“ ein tiefgreifendes Netzwerk. So sind ihnen in der Regel auch die Talente aus den Amateurvereinen schon mehr oder wenige bekannt, bevor sie für eine Kreisauswahl nominiert werden.
Die Besten von ihnen landen dann früher oder später in einem „NLZ“. Die jüngsten Zahlen der beiden lokalen Stützpunkte belegen, dass dieser Weg keine Ausnahme darstellt. Aus dem Jahrgang 2010 wechselten insgesamt 14 Stützpunkt-Spieler in umliegende Nachwuchsleistungszentren, im Jahrgang 2011 waren es zwölf. Schon etwas länger liegt die Zeit am Stützpunkt für Jonas Kersken zurück. Der 25-Jährige hat sich längst den Traum erfüllt, den wohl alle Jugendlichen hegen. Kersken ist Profifußballer und aktuell Stammtorhüter beim Zweitligisten Arminia Bielefeld.