Düsseldorf sucht die Fußballstars von morgen Die Sichtung der besten Nachwuchskicker in Düsseldorf geht in die entscheidende Phase: Mehr als 100 Spieler hoffen noch auf den Sprung in die Stadtauswahl. Während Stützpunkte Erfolge feiern und Talente fördern, wächst zugleich der Einfluss der Profiklubs von Marcus Giesenfeld · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Düsseldorfer Jugend im Fokus. – Foto: Michel Berndsen

Düsseldorf sucht das Fußballtalent. Nach Ostern geht die Sichtungsmaßnahme für die künftige Kreisauswahl der D-Junioren in die heiße Phase. Von ursprünglich mehr als 180 vorgeschlagenen Spielern dürfen sich dann im Rahmen der zweiten Sichtungsphase immer noch gut 100 Kicker Hoffnung machen, für die Stadtauswahl nominiert zu werden.

Das Angebot an den beiden hiesigen DFB-Stützpunkten in Düsseldorf und Meerbusch richtet sich an die Talente aus dem D- und C-Juniorenbereich, die sich noch nicht einem Nachwuchsleistungszentrum eines Profivereins angeschlossen haben. Neben einer zusätzlichen Trainingseinheit erhalten die Nachwuchsspieler bei den regelmäßig stattfindenden Auswahlturnieren auch die Chance, sich mit talentierten Altersgenossen aus anderen Kreisen der Region zu messen. Die Spieler des Jahrgangs 2011 machten dort unlängst nachhaltig auf sich aufmerksam. Unter der Regie von Ex-Profi Ranisav Jovanovic (u. a. Fortuna Düsseldorf) holte sich der Stützpunkt Düsseldorf in der Sportschule Duisburg-Wedau den Turniersieg. Zum Kader gehörten unter anderem Spieler vom VfB 03 Hilden, Ratingen 04/19, BV 04, TV Grafenberg oder Rhenania Hochdahl.

Kleinere Klubs sind nicht gänzlich zufrieden Aufseiten der Amateurklubs wurde die Arbeit an den Stützpunkten in jüngerer Vergangenheit nicht durchweg positiv gesehen. Vor allen Dingen die Terminierung der Sichtungsmaßnahmen auf der Zielgerade einer Saison wurde kritisiert. Die Sorge, dass sich Talente kurz vor den Sommerferien mit guten Leistungen noch in das Blickfeld der Konkurrenz spielen könnten, veranlasste den einen oder anderen Klub dazu, erst gar keine Spieler für die Sichtungsmaßnahmen vorzuschlagen. Die hohe Resonanz in diesem Jahr gibt Anlass zur Hoffnung, dass manches Vorurteil abgebaut werden konnte. „In diesem Jahr haben 35 von 52 Vereinen eine Meldung abgegeben. Bedenkt man, dass es in der Gesamtmenge auch Klubs gibt, die gar keine Jugendabteilung führen, dann ist das eine sehr gute Quote“, sagt Lambros Zilis. Die positive Entwicklung führt der Stützpunkttrainer auch auf die gute Kommunikation mit den Vereinen zurück.