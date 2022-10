Fortuna Düsseldorf II hat souverän gewonnen. – Foto: Meiki Graff

Düsseldorf siegt im Fortunen-Duell - Gladbach II mit großem Sprung Regionalliga West, 13. Spieltag: Traditionsduell zwischen Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen am Samstag.

In der Regionalliga West patzte am Freitagabend Spitzenreiter SV Rödinghausen beim SC Wiedenbrück, wodurch Preußen Münster mit dem 2:0-Sieg über den 1. FC Düren nun punktgleich auf dem zweiten Platz steht. Den West-Schlager entschied der Wuppertaler SV knapp, aber verdient mit 1:0 für sich.

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem SC Wiedenbrück und dem SV Rödinghausen. Was für die Gastgeber als Erfolg zu verbuchen ist, ärgert die Gäste. Denn der SVR will in dieser Spielzeit um den Aufstieg in die 3. Liga mitspielen. Wie erwartet gingen die Rödinghauser auch durch Ramien Safi in Front (29.), doch der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten (33.). SC Wiedenbrück – SV Rödinghausen 1:1

SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Leon Tia (64. Bahattin Karahan), Phillip Aboagye, Tim Böhmer, Oliver Zech, Saban Kaptan (77. Armagan Beytullah Özer), Jan Lukas Liehr, Maik Amedick, Fabian Brosowski, Stanislav Fehler (64. Niklas Szeleschus), Emre Sabri Aydinel (58. Manfredas Ruzgis) - Trainer: Daniel Brinkmann

SV Rödinghausen: Tiago Estêvão, Jonathan Riemer (80. Patrick Choroba), Ibrahim Sori Kaba, Daniel Flottmann, Dominique Domröse, Adrian Bravo Sanchez, Kevin Hoffmeier, Nico Tübing (64. Malte Meyer), Patrick Kurzen, Damjan Marceta (78. Luis Weber), Ramien Safi (64. Jeff-Denis Fehr) - Trainer: Carsten Rump

Schiedsrichter: Timo Gansloweit () - Zuschauer: 674

Tore: 0:1 Ramien Safi (29.), 1:1 Saban Kaptan (33.)

Rot: Tiago Estêvão (74./SV Rödinghausen/) ________________ Aachen Aufwärtstrend hält weiter an

Alemannia Aachen kann seine guten Leistungen auch gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln bestätigen und damit in die Spitzengruppe der Regionalliga vorstoßen. Mit 3:1 setzte sich die Mannschaft von Helge Hohl gegen die Domstädter durch. Jannik Mause (9.), Dimitry Imbongo (28.) und Tim Korzuschek trafen für die Kaiserstädter, zum zwischenzeitlichen 1:2 konnte Maximilian Schmid verkürzen. Alemannia Aachen – 1. FC Köln II 3:1

Alemannia Aachen: Marcel Johnen, Jannis Held, Lukas Wilton, Aldin Dervisevic, Franko Uzelac, Marcel Damaschek, Sebastian Schmitt (73. Lars Oeßwein), Julian Schwermann (61. Frederic Baum), Jannik Mause (75. Exauce Andzouana), Elsamed Ramaj, Dimitry Imbongo (66. Tim Korzuschek) - Trainer: Helge Hohl

1. FC Köln II: Jonas Urbig, Stephan Salger, Leon Schneider (31. Pierre Nadjombe), Ricardo Henning, Joshua Schwirten, Simon Breuer (67. Vladislav Fadeev), Rijad Smajic, Tim Giesen, Adam Lenges (74. Philipp Wydra), Maximilian Schmid, Gabriel North Segal (74. Thomas Kraus) - Trainer: Mark Zimmermann

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Kaarst) - Zuschauer: 8900

Tore: 1:0 Jannik Mause (9.), 2:0 Dimitry Imbongo (28.), 2:1 Maximilian Schmid (44.), 3:1 Tim Korzuschek (88.) ________________ Am Samstag spielten Münster hält Druck stand

Mit einem klaren 2:0-Erfolg konnte Preußen Münster den Patzer des SV Rödinghausen am Freitagabend ausnutzen und steht nun punktgleich mit dem Spitzenreiter ganz oben im Klassement. Mit zwei späten Toren stellten Nicolai Remberg (82.) und Gerrit Wegkamp (90.) die Weichen auf Sieg für den Aufstiegskandidaten. Für den 1. FC Düren war es bereits die vierte Niederlage in Folge. SC Preußen Münster – 1. FC Düren 2:0

SC Preußen Münster: Maximilian Schulze Niehues, Niko Koulis, Alexander Hahn, Alexander Langlitz (56. Thorben Deters), Nicolai Remberg, Dennis Grote (56. Yassine Bouchama), Henok Teklab, Thomas Kok, Marc Lorenz, Shaibou Oubeyapwa (46. Gerrit Wegkamp), Andrew Wooten - Trainer: Sascha Hildmann

1. FC Düren: Patrick Bade, Mario Weber, Adis Omerbasic, Marvin Steiger, Jannis Becker, Petar Lela, Yannik Schlößer (86. Marc Brasnic), Vincent Geimer (75. Finn Stromberg), Meik Kühnel (79. Dennis Brock), Cenk Durgun, Mike Owusu (67. Hamza Salman) - Trainer: Giuseppe Brunetto

Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn) - Zuschauer:

Tore: 1:0 Nicolai Remberg (82.), 2:0 Thorben Deters (90.) ________________ Bocholt verliert nach Führung klar

Kurz vor der Pause konnte der 1. FC Bocholt durch Malek Fakhro den Führungstreffer erzielen, doch nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel kippte die Partie. Marvin Mika glich zunächst aus (55.), dann sorgten Lars Holtkamp (72.) und Maximilian Fischer binnen weniger Minuten für den 3:1-Auswärtssieg des SV Lippstadt. 1. FC Bocholt – SV Lippstadt 08 1:3

1. FC Bocholt: Sebastian Wickl, Arman Corovic (58. Leander Goralski), Kevin Grund, Jeffrey Obst (83. Mergim Fejzullahu), Marc Beckert, Florian Abel, Marvin Lorch, Malek Fakhro, Isaak Simion Akritidis, Andre Bugla, Robert Tochukwu Nnaji (75. Marko Stojanovic) - Trainer: Marcus John

SV Lippstadt 08: Christopher Balkenhoff, Phil Halbauer, Luis Allmeroth, Maximilian Fischer, Luis Sprekelmeyer (90. Phil Josef Mehn), Fatih Ufuk, Salmin Rebronja (57. Hakim Traoré), Yasin Altun, Lars Holtkamp, Viktor Maier (90. Mustafa Delifer), Marvin Mika (82. Luis Ortmann) - Trainer: Felix Bechtold

Schiedsrichter: Ivan Mrkalj () - Zuschauer:

Tore: 1:0 Malek Fakhro (45.+2), 1:1 Marvin Mika (55.), 1:2 Lars Holtkamp (72.), 1:3 Maximilian Fischer (74.) ________________ Kaan-Marienborn geht die Puste aus

Der so stark gestartete Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn kam bei Rot Weiss Ahlen nicht wirklich zum Zug. Zwar konnte Kaan durch Mats-Lukas Scheld nach 70 Minuten in Front gehen, doch in der Schlussviertelstunde drehte Ahlen das Spiel und setzte sich nach Toren von Tobias Reithmeir (75.), André Dej (82.) und Gianluca Marzullo (90.+5) mit 3:1 durch. Rot Weiss Ahlen – 1. FC Kaan-Marienborn 3:1

Rot Weiss Ahlen: Robin Brüseke, Jannik Borgmann, Tobias Reithmeir, Davud Tuma, Hakan Sezer (68. Gianluca Marzullo), Hüseyin Bulut, Christian Skoda (63. André Dej), Jan Holldack (90. Serkan Temin), Patrik Twardzik, Felix Schlüsselburg (90. Kevin Kahlert), Cihan Özkara - Trainer: Andreas Zimmermann

1. FC Kaan-Marienborn: Robert Jendrusch, Armin Pjetrovic, Markus Pazurek, Firat Tuncer, Julian Schauerte, Arthur Tomas (84. Din Alajbegovic), Daniel Waldrich (78. Enzo Wirtz), Derrick Kyere (90. Lars Bender), Mats-Lukas Scheld (89. Jannes Hoffmann), Lukas Scepanik, Daniel Hammel - Trainer: Thorsten Nehrbauer

Schiedsrichter: - Zuschauer:

Tore: 0:1 Mats-Lukas Scheld (70.), 1:1 Tobias Reithmeir (75.), 2:1 André Dej (82.), 3:1 Gianluca Marzullo (90.+5) ________________

Wuppertaler SV gewinnt West-Schlager

Eine starke Vorstellung zeigte der Wuppertaler SV im Traditionsduell gegen Rot-Weiß Oberhausen. Besonders in der ersten Halbzeit dominierte der WSV, ging auch verdient durch einen Treffer von Kevin Hagemann in Führung. Oberhausen kam nach dem Seitenwechsel besser in die Partie, konnte aber nicht die entscheidende Aktion fahren, um noch zum Ausgleich zu kommen. Wuppertaler SV – Rot-Weiß Oberhausen 1:0

Wuppertaler SV: Franz Langhoff, Durim Berisha, Philipp Hanke, Moritz Montag, Lion Schweers, Kevin Pytlik, Lukas Demming (67. Oktay Dal), Tobias Peitz (78. Bastian Müller), Kevin Pires-Rodrigues (89. Lewin Alexander D Hone), Kevin Hagemann, Serhat-Semih Güler (72. Roman Prokoph) - Trainer: Hüzeyfe Dogan

Rot-Weiß Oberhausen: Daniel Davari, Michael Wentzel, Nico Klaß, Denis Donkor (46. Fabian Holthaus), Nils Winter, Tobias Boche (46. Jan-Lucas Dorow), Kelvin Lunga (63. Jerome Propheter), Tanju Öztürk, Christian März (78. Kilian Skolik), Anton Heinz, Leroy-Jacques Mickels - Trainer: Mike Terranova

Schiedsrichter: Marc Jäger () - Zuschauer:

Tore: 1:0 Kevin Hagemann (27.) ________________ Diese Spiele giab es am Sonntag Köln unterliegt Düsseldorf im Fortunen-Duell

Fortuna Köln hat sein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II klar mit 1:4 verloren. Schon nach sechs Minuten leitete Jona Niemiec den späteren Erfolg der Landeshauptstädter ein. Mit einem Doppelpack zog Maxim Schröder nach (27./46.). Für den Endstand sorgte schließlich Ephraim Kalonji kurz vor dem Abpfiff. SC Fortuna Köln – Fortuna Düsseldorf II 1:4

SC Fortuna Köln: André Weis, Angelo Langer, Jan-Luca Rumpf (58. Dominik Lanius), Adrian Stanilewicz, Stipe Batarilo-Cerdic, Kai Försterling, Maik Kegel (46. Jules Schwadorf), Arnold Budimbu (76. Jan Wellers), Sascha Marquet (76. Kingsley Sarpei), Dustin Willms, Lars Lokotsch - Trainer: Markus von Ahlen

Fortuna Düsseldorf II: Dennis-Adam Gorka, Kingsley Helmut Marcinek, Mert Göckan, Niko Vukancic, Tim Corsten (72. Daniel Brice Ndouop), Tom Geerkens, Kevin Sebastian Brechmann (78. Ephraim Kalonji), Justin Noah Seven, Soufiane El-Faouzi, Maxim Schröder (65. Luis-Felipe Monteiro), Jona Niemiec (87. Robin Bird) - Trainer: Nicolas Michaty

Schiedsrichter: Jörn Schäfer () - Zuschauer: 1604

Tore: 0:1 Jona Niemiec (6.), 0:2 Maxim Schröder (27.), 0:3 Maxim Schröder (46.), 1:3 Dustin Willms (53.), 1:4 Ephraim Kalonji (90.)

Besondere Vorkommnisse: Jona Niemiec (Fortuna Düsseldorf II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (83.). ________________ Gladbach II siegt trotz verschossenem Elfmeter

Die U23 von Borussia Mönchengladbach hat gegen den akut abstiegsgefährdeten SV Straelen mit 2:1 gewonnen und ist dadurch in der Tabelle vom 15. auf den achten Rang gesprungen. Torben Müsel und Semir Telalovic trafen für die Fohlen, dir kurz vor der Pause sogar noch einen Elfmeter vergaben. Borussia Mönchengladbach II – SV Straelen 2:1

Borussia Mönchengladbach II: Jan Olschowsky, Kaan Kurt, Tom Gaal, Michel Lieder, Kushtrim Asallari (77. Enrique Lofolomo), Rocco Reitz (77. Jacob Italiano), Oscar Fraulo, Conor Noß (68. Mika Schroers), Torben Müsel (77. Cagatay Kader), Yvandro Borges Sanches, Semir Telalovic - Trainer: Eugen Polanski

SV Straelen: Julius Paris, Dacain Dacruz Baraza, Joep Munsters, Heni Ben Salah, Ole Päffgen, Marcel Heller (74. Said Harouz), Tyron Ken James Rayomba Mata, Niek Munsters (67. Hirotaka Yamada), Moulaye N'Diaye, Muja Arifi (57. Marco Cirillo), Toshiaki Miyamoto (87. Francis Ubabuike) - Trainer: Bekim Kastrati

Schiedsrichter: Jeremy Muller () - Zuschauer: 0

Tore: 1:0 Torben Müsel (16.), 1:1 Moulaye N'Diaye (28. Foulelfmeter), 2:1 Semir Telalovic (83.)

Besondere Vorkommnisse: Michel Lieder (Borussia Mönchengladbach II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (44.). ________________ Wattenscheid holt wichtigen Dreier gegen Schalke