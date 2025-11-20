Die Sportfreunde Gerresheim können sich über neue Möglichkeiten freuen. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Düsseldorf: Neue Sportanlage für zwei Vereine Die multifunktional nutzbare Fläche bietet den Sportfreunden Gerresheim und dem Gerresheimer TV Möglichkeiten für viele verschiedene Sportarten. Die Stadt hat rund 1,2 Millionen Euro investiert.

Wenn zwei sich zusammentun, klappt es häufig besser: Die Sportfreunde Gerresheim und der Gerresheimer TV sind quasi Nachbarn an der Leimkuhle. Doch während die Sportfreunde mit dem Kunstrasenplatz über ein ansehnliches Terrain verfügen (das bei rund 600 jugendlichen Fußballern aber längst nicht mehr ausreicht), war der alte, überwucherte Tennenplatz auf Höhe des Domizils des Gerresheimer Turnvereins zu nichts mehr zu gebrauchen. So entstand bereits 2020 bei den Vereinen die konkrete Idee, daraus etwas Multifunktionales zu kreieren, von dem insbesondere auch der Mehr-Sparten-Verein Gerresheimer TV profitiert, ohne dass die Fußballer vom benachbarten Club zu kurz kommen.

Mehrzweckanlage fertig Es hat dann zwar doch alles ein wenig gedauert, aber jetzt war es so weit: Die neue Mehrzwecksportanlage konnte nach nur sechs Monaten Bauzeit an die übergeben werden, die selbige dann auch sofort ausgiebig in Beschlag nahmen. Und alle, die in Gerresheim Rang und Namen haben, kamen, darüber hinaus auch DFB-Vize Peter Frymuth, der nach der geglückten WM-Quali der deutschen Mannschaft beste Laune hatte und Bälle sowie ein Trikot der nunmehr wieder gut gelittenen DFB-Kicker mitbrachte.

Das Sportamt ist Bauherr der Sportanlage, die nicht nur den ansässigen Vereinen, sondern auch angrenzenden Schulen und den Menschen im Stadtteil nun weitere Sportangebote bieten soll. „Ich bin begeistert von den vielseitigen Möglichkeiten, die die Sportanlage nun bereithält“, erklärt Stadtdirektor und Sportdezernent Burkhard Hintzsche. „Die Anlage bietet eine breite Palette an Sportmöglichkeiten. Sie bereichert das Leben hier in Gerresheim.“ Als zusätzliches Geschenk zur Eröffnung überreichte auch Hintzsche beiden Vereinen jeweils 50 (kleine) Bälle, die nun vielseitig im Juniorensport beim Training zum Einsatz kommen können. Neben einem D-Jugend-Spielfeld mit Kunstrasenbelag entstanden zwei multifunktionale Flächen: Ein Kunststoff-Kleinspielfeld ist für Badminton und Minikick konzipiert. Am Rande des Spielfeldes wurde eine zehn Meter lange, geschwungene und sich in das Spielfeld öffnende Sitzmauer errichtet, die ab sofort als attraktiver Treff- und Pausenpunkt dienen soll. Die weitere Kunststofffläche ist für Streetball, Gymnastik oder auch Yoga vorgesehen. Dort ist zudem ein Streetbasketballkorb angebracht.