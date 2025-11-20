Düsseldorf: Neue Sportanlage für zwei Vereine

Wenn zwei sich zusammentun, klappt es häufig besser: Die Sportfreunde Gerresheim und der Gerresheimer TV sind quasi Nachbarn an der Leimkuhle. Doch während die Sportfreunde mit dem Kunstrasenplatz über ein ansehnliches Terrain verfügen (das bei rund 600 jugendlichen Fußballern aber längst nicht mehr ausreicht), war der alte, überwucherte Tennenplatz auf Höhe des Domizils des Gerresheimer Turnvereins zu nichts mehr zu gebrauchen. So entstand bereits 2020 bei den Vereinen die konkrete Idee, daraus etwas Multifunktionales zu kreieren, von dem insbesondere auch der Mehr-Sparten-Verein Gerresheimer TV profitiert, ohne dass die Fußballer vom benachbarten Club zu kurz kommen.
Es hat dann zwar doch alles ein wenig gedauert, aber jetzt war es so weit: Die neue Mehrzwecksportanlage konnte nach nur sechs Monaten Bauzeit an die übergeben werden, die selbige dann auch sofort ausgiebig in Beschlag nahmen. Und alle, die in Gerresheim Rang und Namen haben, kamen, darüber hinaus auch DFB-Vize Peter Frymuth, der nach der geglückten WM-Quali der deutschen Mannschaft beste Laune hatte und Bälle sowie ein Trikot der nunmehr wieder gut gelittenen DFB-Kicker mitbrachte.
Das Sportamt ist Bauherr der Sportanlage, die nicht nur den ansässigen Vereinen, sondern auch angrenzenden Schulen und den Menschen im Stadtteil nun weitere Sportangebote bieten soll. „Ich bin begeistert von den vielseitigen Möglichkeiten, die die Sportanlage nun bereithält“, erklärt Stadtdirektor und Sportdezernent Burkhard Hintzsche. „Die Anlage bietet eine breite Palette an Sportmöglichkeiten. Sie bereichert das Leben hier in Gerresheim.“ Als zusätzliches Geschenk zur Eröffnung überreichte auch Hintzsche beiden Vereinen jeweils 50 (kleine) Bälle, die nun vielseitig im Juniorensport beim Training zum Einsatz kommen können.
Neben einem D-Jugend-Spielfeld mit Kunstrasenbelag entstanden zwei multifunktionale Flächen: Ein Kunststoff-Kleinspielfeld ist für Badminton und Minikick konzipiert. Am Rande des Spielfeldes wurde eine zehn Meter lange, geschwungene und sich in das Spielfeld öffnende Sitzmauer errichtet, die ab sofort als attraktiver Treff- und Pausenpunkt dienen soll. Die weitere Kunststofffläche ist für Streetball, Gymnastik oder auch Yoga vorgesehen. Dort ist zudem ein Streetbasketballkorb angebracht.
Östlich des Kunstrasenjugendspielfelds steht außerdem eine 60 Meter lange Laufbahn mit vier Einzellaufbahnen und einer Weitsprunganlage zur Verfügung. Auf der gesamten Länge der Laufbahn verläuft parallel in einer Breite von 5,50 Meter ein Bewegungsparcours mit 14 Calisthenics-Elementen.
Den Abschluss bildet ein Gleichgewichtsparcours auf einer Rasenfläche, die unmittelbar an die benachbarte Grundschule grenzt. Dort können Kinder über Robinienstämme und Slacklines balancieren und so ihre Sinne trainieren.
Darüber hinaus hat die Mehrzwecksportanlage auch neue Ballfangzäune, Verkehrswege und eine Entwässerungsanlage erhalten. Die bereits auf LED umgerüstete Flutlichtanlage ist neu verkabelt, sodass die einzelnen Spielfelder nun individuell und separat ausgeleuchtet werden können.
Die Vereine freuen sich jedenfalls über die neuen Möglichkeiten. „Bei knapp 800 Mitgliedern und 600 davon unter 18 Jahre stoßen wir schon seit Jahren an unsere Grenzen und haben dennoch unsere Mitgliederzahlen innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Umso schöner ist es nun, einen weiteren Schritt zur Modernisierung der Sportanlage in Kooperation mit dem Gerresheimer TV zu gehen“, erklärt Dominik Kraus, Vorsitzender der Sportfreunde Gerresheim.
Bernd Schmitz vom Vorstand des Gerresheimer Turnvereins zeigt sich ebenfalls zufrieden mit dem neuen Platzangebot für seinen Verein: „Ein traurig aussehender Ascheplatz hat endlich ein neues, sportliches Gesicht bekommen. Und der Gerresheimer Turnverein ist jetzt nicht mehr ausschließlich auf die städtischen Sporthallen angewiesen. Nun können wir als einer der größten Düsseldorfer Breitensportvereine mit aktuell 2150 Mitgliedern, davon knapp die Hälfte Kinder und Jugendliche, auf der neuen Anlage viele attraktive Angebote machen.“