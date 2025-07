Düsseldorf:  Jugend-Teams enttäuschen in der NRL-Qualifikation

Youssef Aitzmani war am Sonntagmittag kurz angebunden. Nicht nur den in letzter Minute kassierten Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand im Spiel der B-Junioren bei Schwarz-Weiss Essen hatte dem sportliche Verantwortlichen des BV 04 die Stimmung vermiest. Auch das, was Aitzmani parallel aus Rhede hörte, war nicht nach dem Geschmack des Funktionärs. Dort setzte die eigene U19 ihr zweites Spiel zur Qualifikation für die Niederrheinliga beim gastgebenden VfL in den Sand.

Nach der 2:5-Niederlage in Rhede bleibt der A-Jugend immerhin noch der kleine Hoffnungsschimmer, am letzten Spieltag mit einem Kantersieg über Rhenania Hamborn noch ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg zwischen den beiden besten Gruppenzweiten aller sechs Staffeln zu erzwingenn

Es ist schon einige Jahre her, dass es für den BV 04 fast schon eine Selbstverständlichkeit war, mit den C-, B- und A-Junioren in der Niederrheinliga vertreten zu sein. Damals galten die Derendorfer als Nummer zwei im Jugendfußball hinter der Fortuna. Diese Stellung hat der Klub schon lange nicht mehr inne. Lässt man die zwar zum Kreis eins zählenden, aber nicht zum unmittelbaren Stadtkern gehörenden Vereine Ratingen 04/19 und VfB 03 Hilden mit ihren guten und ambitionierten Nachwuchsabteilungen außen vor, dann ist, was die Ligenzugehörigkeit angeht, nur noch auf die SG Unterrath Verlass.

Traum ausgeträumt

Der Nachwuchs vom Franz-Rennefeld-Weg feierte in der abgelaufenen Saison mit Platz eins in der A-Junioren-Niederrheinliga, der Direktqualifikation in der B-Junioren Niederrheinliga und dem Aufstieg der C-Junioren in die Regionalliga West eine ganze Reihe von Erfolgen. Der Aufstieg der U14 in die C-Junioren-Niederrheinliga wäre die Kirche auf der Sahnetorte gewesen. Doch nach zwei Niederlagen in der Qualifikation muss dieser Traum wohl aufgegeben werden.

Die Unterrather U14 ist nicht die einzige Mannschaft aus der Umgebung, die in der Qualifikation Lehrgeld zahlte. Auch für die C-Jugend der TSV Eller 04 und des am Montagabend noch im Einsatz befindlichen SC West, die B-Junioren des DSC 99 und die A-Jugend des SV Wersten 04 setzte es bislang ausschließlich Niederlagen.

Bloßer Zufall ist das nicht. Vielmehr verfestigt sich der Eindruck, dass die Klubs zwar immer wieder einmal über einen guten Jahrgang verfügen, aber Probleme haben, jahrgangsübergreifend auf Verbandsniveau konkurrieren zu können. Ob das nun an der Vereinsdichte im Stadtgebiet und der daraus resultierenden Konkurrenz, an den vielfältigen alternativen Angeboten für den Nachwuchs in der Stadt, am Mangel an qualifizierten Übungsleitern, oder ganz einfach auch an der Anspruchshaltung der Klubs liegt, darüber kann lange und trefflich diskutiert werden. Rein aus der sportlichen Brille betrachtet ist es aber schade, wie die Niederrheinliga-Qualifikation für die Düsseldorfer Teams läuft.